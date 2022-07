Luchan por proteger derecho al aborto

Tras la revocación de la Corte Suprema del derecho constitucional de interrumpir un embarazo, El Paso se une a otras ciudades de Texas para tratar de proteger a los residentes de una ley estatal que pronto prohibirá de manera definitiva la mayoría de los abortos.

La regidora Alexsandra Annello propone crear una política que evitaría que la Ciudad financie esfuerzos para investigar o recopilar información sobre abortos, que pronto enfrentarán severas sanciones penales en Texas. La propuesta también ordenaría al administrador de la Ciudad que trabaje con la Policía de El Paso para “hacer de la investigación de los abortos su prioridad más baja”.

“Escuchamos muy a menudo que nuestra Policía está sobrecargada de trabajo, que no hay suficientes oficiales, que no pueden responder a las cosas lo suficientemente rápido. ¿Y ahora son responsables de regular los incidentes de aborto o el aborto percibido? No es un buen uso del dinero de nadie”, dijo Annello.

La propuesta se tratará en la sesión de trabajo del Ayuntamiento de hoy martes. Está siendo copatrocinada por el representante de la Ciudad Henry Rivera.

La ley que penaliza el aborto en Texas, el Proyecto de Ley 1280 de la Cámara de Representantes, entrará en vigor 30 días después de que la Corte Suprema emita un fallo que revoque oficialmente la Roe vs. Wade, la decisión de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto. Ese fallo aún no se ha emitido, pero el fallo de la Corte Suprema del 24 de junio ya ha tenido efecto en El Paso: la clínica Planned Parenthood ha suspendido los servicios de aborto, aunque permanece abierta.

Con la única excepción de los casos en que la vida de una paciente embarazada o una “función corporal importante” esté en peligro, realizar un aborto se convertirá en un delito grave de primer grado según la ley de Texas. Los acusados podrían enfrentar cadena perpetua y una multa de hasta 100 mil dólares.

Si bien la HB 1280 no permite el enjuiciamiento de pacientes de aborto, aún podrían enfrentarse a interrogatorios policiales y se les pedirá que participen en investigaciones policiales o enjuiciamientos de la persona que realizó su procedimiento.

En los estados donde el aborto pronto será ilegal, algunos líderes locales están haciendo un esfuerzo para minimizar la penalización del procedimiento tanto como sea posible dentro de su jurisdicción.

En Texas, al menos cinco fiscales de Distrito han prometido no enjuiciar los delitos relacionados con el aborto. La oficina de la fiscal de Distrito de El Paso, Yvonne Rosales, no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios sobre si tiene la intención de iniciar procesos judiciales relacionados con el aborto.

Al restringir los fondos y los recursos policiales, la medida propuesta por El Paso podría reducir la posibilidad de enjuiciamientos a nivel local, pero eso no significa que los residentes de la ciudad sean inmunes a los enjuiciamientos.

“No hay nada que diga que la oficina estatal no podría tomar estos casos”, dijo Todd Curry, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en El Paso.

Incluso si se aprueba la propuesta, “no habrá ningún aborto dentro de la ciudad que sea legal”, dijo Curry. “Pero probablemente estarás más seguro... porque la Ciudad diría como mínimo: 'no vamos a investigar eso como un delito'”.

Annello estuvo de acuerdo. “No puedo decir que todos en El Paso estarán protegidos. No puedo prometer al 100 por ciento que no les pasará nada”.

La medida propuesta “es tan poco, tan limitada”, agregó. “Pero es todo lo que tenemos, y creo que la gente está agradecida sólo por eso, lo cual es bueno de ver”.

El tema de la agenda de Annello se basa en una resolución propuesta redactada por el miembro del Concejo municipal de Austin y abogado Chito Vela, luego del borrador de opinión filtrado del fallo de la Corte Suprema a principios de mayo. Annello dijo que comenzó a colaborar con la concejal de la ciudad de Austin, Vanessa Fuentes, copatrocinadora de la resolución, el viernes pasado, el día en que la Corte Suprema emitió su opinión anulando la Roe vs. Wade. “Me desperté este viernes y dije, 'hagamos esto'”, dijo Annello.

El jueves, Denton se convirtió en la primera ciudad de Texas en aprobar una medida similar. El Cabildo de Austin está en receso, pero con sólo un concejal republicano, se espera que apruebe la ordenanza cuando regrese a sesionar.

Incluso con estos esfuerzos locales para limitar las investigaciones criminales, cualquier persona en los Estados Unidos aún podría demandar a los texanos bajo el Proyecto de Ley 8 del Senado, la ley estatal que durante casi un año ha prohibido los abortos después de cinco a seis semanas, y dependía de los residentes privados para hacerla cumplir.

Y el Gobierno de Texas podría imponer sanciones económicas a El Paso y otras ciudades que adopten medidas que resten prioridad a las investigaciones sobre abortos, señaló Curry, señalando acciones pasadas del gobernador Greg Abbott para castigar a las localidades que se declararon santuarios para inmigrantes.

Curry dijo que valía la pena el riesgo.

“Simplemente creo que debemos ser honestos con nosotros mismos y decir que dar este paso es lo máximo que podemos hacer como jurisdicción local y no vendrá sin probables repercusiones”, dijo.