Luchan por escaño en Cabildo de El Paso

Los principales temas para los cuatro candidatos que buscan el puesto en el Concejo Municipal del Distrito 2 van desde mejorar los parques de la ciudad hasta tapiar edificios vacíos y garantizar que los inmigrantes no deambulen por las calles del vecindario, dijeron.

Los cuatro candidatos –Josh Acevedo, Verónica Carbajal, Ben Mendoza y Judy Gutiérrez– buscan reemplazar a la representante municipal Alexsandra Annello, quien renunció para postularse para representante estatal. El ganador cumpliría el resto del mandato de cuatro años, que se extiende hasta finales de diciembre de 2024. Los representantes de la ciudad reciben alrededor de 60 mil dólares al año.

La elección especial para el Distrito 2, que incluye partes del noreste, centro y el área del Parque Ascarate, es el 9 de diciembre. La votación anticipada comienzó el 27 de noviembre y finaliza el 5 de diciembre.

Junto con las cuestiones específicas del Distrito 2, quien sea elegido tendrá derecho a votar sobre las decisiones críticas que enfrentará el Concejo Municipal el próximo año, incluida la contratación de un nuevo administrador municipal y qué hacer con el centro cultural y de artes escénicas multipropósito estancado durante mucho tiempo.

El Concejo Municipal también fija una tasa impositiva, adopta un presupuesto y toma decisiones políticas que impactan todo, desde las calles hasta el desarrollo económico.

Cada voto será crucial en las próximas elecciones, ya que comicios pasados han demostrado que el Distrito 2 tiene una baja participación de electores incluso durante los años de elecciones presidenciales.

En las elecciones de 2020, la última vez que el escaño del Distrito 2 estuvo en votación por última vez, el 48% de los electores registrados en el distrito votaron en la contienda, en comparación con el 55% del total de votantes en el condado de El Paso. Aproximadamente el 11% de las personas en el Distrito 2 que votaron en otras contiendas en 2020 no votaron para la contienda por el Concejo Municipal.

Tres de los cuatro candidatos para reemplazar a Annello en la carrera no partidista han buscado previamente cargos electos sin éxito: Carbajal, un abogado, se postuló para alcalde en 2020; Gutiérrez, ex empleada de la ciudad en el Distrito 2, perdió su candidatura para ese cargo en 2020, así como para comisionada del condado en 2022; Mendoza, un mediador, se postuló sin éxito para la junta escolar del Distrito Escolar Independiente de El Paso y para el Congreso. Acevedo, miembro de la junta directiva de EPISD, tendrá que renunciar a la junta escolar si gana el puesto de representante de la ciudad.

Los informes financieros de campaña muestran que Acevedo y Carbajal han recaudado la mayor cantidad de fondos para la carrera. Acevedo ha recibido alrededor de $7,000 en contribuciones políticas de nueve contribuyentes y gastó alrededor de $3,200. Carbajal ha recaudado alrededor de $6,500 de 28 contribuyentes y gastó alrededor de $2,500.

Mendoza no ha recibido aportes políticos, según su informe de financiamiento de campaña.

Gutiérrez no presentó un informe para el día 30 antes de las elecciones, sino que firmó un formulario de declaración de informes en el que afirma que no tiene intención de aceptar ni gastar más de $1,010 en contribuciones políticas para el ciclo electoral.

El Paso Matters entrevistó a cada uno de los candidatos sobre las preocupaciones apremiantes de los residentes del distrito, cómo abordarían la búsqueda de un administrador municipal permanente y cómo la ciudad debería avanzar con el área del Centro. Las respuestas de los candidatos están en orden alfabético.

Necesidades de los residentes del Distrito 2

Acevedo, de 34 años, dijo que primero es necesario abordar los problemas de seguridad pública, calidad de vida y dotación de personal de la ciudad.

Señaló que quiere abordar la falta de personal en varios departamentos de la ciudad, incluido el programa 311, una línea directa donde los residentes pueden realizar solicitudes o informes a varios departamentos de la ciudad. No esbozó un plan específico para lograr ese objetivo.

Para abordar la seguridad pública, Acevedo dijo que quiere que el jefe de policía se reúna con los residentes del distrito para hablar de sus preocupaciones, como los robos de coches.

Hay al menos dos parques que, según el candidato, deben abordarse en el área: Grandview Aquatic Center, que actualmente está cerrado, y Modesto Gómez Park, construido sobre un vertedero. Quiere asegurarse de que Modesto Gómez reciba riego adecuado para el césped e identificar fondos para Grandview.

Carbajal, de 47 años, citó la escorrentía de aguas pluviales, las casas y edificios vacíos y abandonados, los animales callejeros, las calles y la necesidad de medidas de pacificación del tráfico entre los principales problemas que los residentes necesitan que se aborden.

“Este distrito tiene uno de los conjuntos de viviendas más antiguos de la ciudad y también ha sufrido las consecuencias de la expansión urbana”, comentó Carbajal.

Para hacer frente a los edificios abandonados, Carbajal dijo que la ciudad debería ejecutar la hipoteca de los que están en mora en los impuestos de propiedad para volver a incluirlos en las listas. También sugiere investigar si alguno de los edificios abandonados viola los códigos de la ciudad y hablar con los propietarios para encontrar formas de utilizarlos.

Para abordar los animales callejeros, Carbajal comentó que la ciudad debe ser más proactiva en el cumplimiento de las leyes existentes. Así mismo la ciudad debería considerar implementar reglas más estrictas para los criadores que venden camadas en sitios como Craigslist, exigiendo la esterilización y castración obligatoria de los animales adultos que se están criando y entregando los cachorros a los rescates locales.

Carbajal también dijo que los residentes se han quejado de que los parques del distrito como Grandview, Memorial Park, Modesto Gómez y los parques de bolsillo tienen problemas que deben abordarse, como mala iluminación, pasto seco y estar demasiado cerca de áreas de mucho tráfico. Dijo que le gustaría buscar fondos federales para evaluar la seguridad del terreno bajo el Parque Modesto Gómez.

Gutiérrez, de 59 años, señaló que el mayor problema que enfrentan los residentes del Distrito 2 son las preocupaciones de seguridad pública causadas por los migrantes, algunos de los cuales recibieron refugio temporal en la vacante escuela secundaria Bassett.

“La gente me dice que no pueden sentarse en el patio o en el porche delantero porque no se sienten seguros y una gran parte de eso se debe a que la comunidad migrante puede vagar por las calles”, señaló Gutiérrez.

La escuela secundaria iba a servir como refugio para inmigrantes a finales de diciembre y nuevamente en mayo y tenía espacio para hasta mil personas. Permaneció prácticamente vacío y se utilizó por última vez como refugio en mayo.

“Tenemos que sacar esos centros de inmigrantes del vecindario... No podemos seguir teniéndolos en nuestro patio trasero”, dijo Gutiérrez.

Gutiérrez no dio más detalles sobre cómo abordar las necesidades de refugio para la afluencia de inmigrantes.

También citó a los animales callejeros como una preocupación.

Así mismo comentó que si es elegida, planea donar su salario neto a varias causas u organizaciones, comenzando con el refugio de animales de la ciudad. Gutiérrez dijo que gana lo suficiente con su jubilación y los ingresos de un alquiler vacacional en Canutillo para poder renunciar a su sueldo de la ciudad.

Mendoza, de 68 años, dijo que el mayor problema que enfrenta el distrito es la falta de “ley y orden”.

“Hay muchos vagabundos y mucha gente está invadiendo propiedades porque hay bastantes propiedades vacías”, señaló, añadiendo que la ciudad tiene que hacer cumplir las leyes de intrusión.

Mendoza atribuye esto a los altos impuestos a la propiedad.

“La gente se está alejando de sus propiedades porque no pueden pagar sus impuestos”, dijo. Señaló que es necesario abordar los altos impuestos a la propiedad, pero no describió un plan sobre cómo hacerlo.

El propio Mendoza debe dos años de impuestos atrasados y tendría que pagar la deuda antes de asumir el cargo en caso de ser elegido.

Contratar un administrador municipal permanente

Una decisión clave que enfrenta el Concejo Municipal es contratar a un administrador permanente desde que despidió a Tommy González sin motivo en febrero. Cary Westin fue contratado para desempeñarse como administrador municipal interino en marzo y se desempeñaría hasta que se contrate a un reemplazo permanente. Pero el consejo descartó en agosto una oferta para una empresa de búsqueda nacional.

Acevedo dijo que contratar una empresa de búsqueda nacional puede plantear problemas a la hora de producir candidatos de calidad.

Comentó que es necesario un mejor enfoque, pero no dijo cuál podría ser. Sin embargo, señaló que abogaría por un alto nivel de participación comunitaria en la selección.

“Creo que sólo necesitamos un buen grupo de candidatos con calificaciones que incluyan características orientadas a la comunidad”, dijo.

Así mismo señaló que Westin está haciendo un buen trabajo con “lo que le han dado”. Si Westin solicita el puesto permanente, Acevedo dijo que revisaría su solicitud como cualquier otra.

Carbajal dijo que no se opone a una empresa de búsqueda nacional, pero que el proceso de contratación debe ser riguroso e incluir un alto nivel de participación comunitaria. Dijo que el reciente proceso de la ciudad para contratar al jefe de policía de El Paso, Peter Pacillas, no fue transparente y solo ofreció una oportunidad para que el público en general conociera a los finalistas.

Afirmó que la ciudad necesita invitar a líderes comunitarios y empresariales a entrevistar a los candidatos a administrador de la ciudad y permitirles preguntas específicas sobre su experiencia, cómo crean e implementan políticas y cómo trabajan con la comunidad.

Gutiérrez también dijo que apoya una búsqueda nacional, pero espera que produzca habitantes de El Paso entre el grupo de candidatos.

“Si no, entonces tendremos que optar por el candidato más calificado”, dijo Gutiérrez.

Mendoza dijo que no es necesaria una búsqueda nacional, pero no ofreció un enfoque alternativo.

La controversia de la arena del centro

Otra decisión importante que enfrenta el consejo es la arena del centro, el último proyecto de bonos emblemático de 2012 que aún no se ha construido.

En enero, el Concejo Municipal votó abruptamente a favor de no construirla en el vecindario de Duranguito luego de años de litigio. La ciudad aún tiene que elegir un sitio alternativo, aunque está considerando propiedades del Downtown Sun Metro como posibles alternativas.

Acevedo dijo que la ciudad debería aprender de sus errores y recibir comentarios de la comunidad sobre el futuro del proyecto. También dijo que será difícil mantenerse dentro del presupuesto de 180 millones de dólares.

A la ciudad le quedan alrededor de $153 millones de la asignación de bonos original para el proyecto. La ciudad ha gastado fondos de bonos para el centro en adquisición de terrenos, tasaciones, honorarios de ingeniería y consultoría de proyectos, entre otros gastos.

Acevedo dijo que la ciudad debería considerar asociarse con el Distrito Escolar Independiente de El Paso para una de sus propiedades.

Carbajal comentó que cualquier componente deportivo del proyecto debe eliminarse del plan futuro y que la ciudad debe ser más transparente sobre sus planes.

Así mismo, señaló que la ciudad debería considerar el centro de convenciones Judson F. Williams como el sitio para el proyecto.

Gutiérrez comentó que ceñirse al presupuesto restante es más importante que la ubicación del proyecto.

“Creo que hemos aprendido de nuestros errores, y de casi $4 millones más tarde en honorarios de abogados, que debemos ser más respetuosos de dónde vamos a ubicar ese campo”, dijo. Agregó que no apoyaría la expropiación ni la reubicación de los residentes de sus hogares para construir la arena.

Mendoza dijo que si el proyecto va a ser un éxito, debe ser a gran escala.

“Si vas a construir algo, hazlo grandioso, tiene que ser algo grande”, dijo.

Mendoza dijo que un estadio pequeño con capacidad para 4.000 personas, por ejemplo, no beneficiará a la comunidad. Dijo que para obtener más dinero para el proyecto, la ciudad debería considerar asociarse con un patrocinador nacional y hacer que invierta en la diferencia de costo de los derechos del nombre.