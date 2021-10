Luchan grupos locales por derecho al aborto

Con pancartas mostrando afirmaciones como: “Mi cuerpo no es campo de batalla legal”, “El Gobierno de Texas es anti-útero”, “Abortemos al gobernador Abbott, saquémoslo fuera”, y “Si no es tu cuerpo, no es tu decisión”, y “El aborto es atención médica y la atención médica es un derecho”, entre muchos otros, docenas de mujeres y familias participaron en la marcha promovida para pronunciarse en favor del aborto y en contra de la ley SB 8 que entró en vigor recientemente en el estado de Texas.

La ley SB 8, también conocida como la Ley de Latidos del Corazón de Texas, permite a cualquier persona demandar a alguien que realiza, induce, ayuda o incita a la realización de un aborto, una vez que se puede detectar la “actividad cardiaca” en un embrión mediante una ecografía, que suele ser posible a partir de las seis semanas de embarazo.

El grupo de mujeres de esta ciudad se unió a la movilización nacional por la justicia reproductiva denominada ‘Mi futuro en mis manos’.

La marcha comenzó en el parque Chamizal National Memorial con un breve mitin, para luego continuar por la calle Delta y concluir en el parque Delta donde poetas, cantantes, y un mariachi femenil amenizaron el evento.

El comisionado David Stout, quien estuvo presente en dicha manifestación, dijo sentirse orgulloso de poder participar en el evento y apoyar el derecho reproductivo en esta frontera.

“Me siento orgulloso de apoyar a las mujeres de El Paso y su lucha por sus derechos reproductivos, igualdad y justicia”, manifestó el comisionado del Condado de El Paso en su red social de Twitter.

Participantes en el programa incluyeron a la poetisa de El Paso Rosa Alcalá, la música transfronteriza de Amalia Castro y seguidores de la clínica Planned Parenthood of Greater Texas, y Borderland Rainbow Center, entre otros.

La marcha, que comenzó a la 1 p.m. del sábado, se realizó a lo largo de una milla, y las participantes pidieron al unísono que el Gobierno de Texas se abstenga de hacer decisiones sobre sus cuerpos.

“Me da tristeza vivir en Texas en estos tiempos en que los derechos, la igualdad, y equidad de género es una prioridad en la sociedad y parece que nuestros legisladores no escuchan a su gente y prefieren apoyar leyes restrictivas”, dijo Andrea Jones.

No entiendo por qué este tema aún está en discusión, en este país el aborto es legal y sólo las mujeres pueden decidir”, mencionó Alejandro Mendoza, quien estuvo en apoyo del grupo.

Mientras tanto, durante el evento se dio a conocer que personas en busca de servicios en la clínica de Planned Parenthood pueden acceder a pruebas de embarazos y métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.