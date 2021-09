Luchan enfermeros por derechos de pacientes

En medio de la celebración por el Día del Trabajo o “Labor Day”, enfermeros de El Paso manifestaron su preocupación por la seguridad de la comunidad a medida que el aumento de casos de Covid-19 ha llenado los hospitales a su máxima capacidad.

Juan Anchondo, un enfermero con casi 18 años de experiencia en Las Palmas Medical Center, dijo que espera que la situación del 2020 no se repita.

“Como dos semanas después de Labor Day comenzamos a ver que los casos estaban aumentando aquí en El Paso. Y ahora estoy muy preocupado porque va a pasar lo mismo en este año después de este festejo”, dijo.

“Estamos llenos y si continúan subiendo los casos, no sé dónde vamos a poner a los pacientes”, aseguró.

En El Paso, del viernes 20 de agosto al jueves 26 de agosto, las camas del Centro Médico Universitario (UMC) llegaron al 100 por ciento y permanecen completamente ocupadas.

En los Hospitales de Providence East Campus y Transmountain Campus, llegaron al 99 y 97 por ciento respectivamente.

Asimismo, el Centro Médico Las Palmas permanece al 96 por ciento de su capacidad, según datos del HHS. También demuestran que la gran mayoría de los pacientes con Covid-19 en hospitales y Unidades de Cuidado Intensivo en nuestra área no están vacunados.

Anchondo asegura que la situación se ha vuelvo “complicada”, debido a que las personas con otros padecimientos necesitan ir a un hospital, pero las camas ya están ocupadas; todas por casos de Covid-19.

“Hay personas que se mueren de cosas muy sencillas porque no hay camas en Cuidados Intensivos porque están ocupadas por Covid”, explicó el trabajador de la salud.

“Lo que pasa es que estas camas las están ocupando las personas que no están vacunadas. Esto es algo prevenible, hay gente que no se quiere vacunar y está ocupando camas de gente con casos que son de emergencia. El Covid se puede prevenir y aún hay gente que no quiere la vacuna”, mencionó Anchondo.

El enfermero aseguró que, a pesar de la situación, una gran parte de la comunidad elige no usar las protecciones adecuadas.

“Cuando voy de compras veo a mucha gente sin la máscara y no lo entiendo. Sabemos que los niños todavía no se pueden vacunar, entonces el virus todavía va a estar en esta comunidad” finalizó.

Por su parte, Ariana Lucio, otra enfermera del Centro Médico Del Sol dijo que el riesgo sigue siendo muy alto y así será hasta el momento en que toda la comunidad se pueda vacunar.

“Sabemos que los niños aún no se pueden vacunar y eso significa que el virus persiste en la comunidad. “Esperamos que las familias insten a vacunarse a sus tíos, abuelos, a los papás. Que ya todos estén vacunados para que no vuelva a surgir como el año pasado, porque entonces sí se va a poner difícil”, comentó.

Lucio instó a la comunidad a cuidarse en este Labor Day y evitar las conglomeraciones, así como seguir las recomendaciones de Salud para evitar una tragedia” como la del año anterior.

“Cosas como usar el cubrebocas, como evitar las reuniones y que se vacunen”, dijo.

“Tal vez hay algunas cosas que se pueden prevenir, es para los jóvenes que salen a tomar. Yo les diría que, si se pasan de tragos, pidan un Uber porque si les llega a pasar algo, probablemente no haya camas en UCI”, finalizó.