Luchan dos candidatos muy distintos por puesto en EPISD

El Paso Matters / Cordia ‘Vanessa’ Betts e Israel Irrobali

Los residentes del Noreste de El Paso tienen una segunda oportunidad de votar por su representante para el puesto del Distrito 5 en la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).

Los candidatos Cordia ‘Vanessa’ Betts e Israel Irrobali se enfrentarán en la segunda vuelta el 5 de junio para reemplazar a Chuck Taylor, quien no buscó un tercer mandato. Irrobali estuvo a punto de ganar el escaño en las elecciones del 1 de mayo después de obtener casi el 48% de los votos en comparación con el 17% de Betts, una diferencia de 442 votos.

La votación anticipada comenzó el lunes y continúa hasta el 1 de junio.

El ganador será uno de los tres nuevos miembros que remodelarán la demografía y la experiencia de la junta de siete miembros que supervisa el distrito más grande y antiguo del Condado de El Paso. El distrito representa el patrón de alimentación de la preparatoria Andress; cada término en la Junta Escolar dura cuatro años.

Betts, de 63 años, fue una de un récord de cinco candidatos afroamericanos que se postularon para los escaños del Distrito 4 o 5 en el Noreste de El Paso. De ser elegida, sería la única fideicomisaria afrodescendiente en la junta de EPISD.

Si bien los fideicomisarios “deben parecerse a las personas que representan”, los votantes deben elegir a la persona que creen que está más calificada para el puesto, dijo Betts.

“No quiero estar en la junta porque soy afroamericana, pero si ves algo en mí que beneficiará a la junta, y siento que puedo, entonces, por supuesto, me gustaría estar incluido en eso”, dijo ella.

Betts ha promocionado su experiencia en el sistema de escuelas públicas de Nuevo México, donde pasó 10 años administrando un laboratorio de computación en una escuela primaria. También es autora de libros para niños y se describe a sí misma como defensora de la alfabetización infantil.

Ella sería la tercera mujer en la directiva. La Junta Escolar de EPISD sólo ha tenido una mujer en la junta de siete miembros desde mayo de 2019.

De ser elegido, Irrobali, de 30 años, sería el fideicomisario más joven y uno de los pocos con experiencia en el gobierno. Irrobali, quien se identifica como hispano, trabaja en el Departamento de Desarrollo Económico e Internacional de la Ciudad de El Paso y es el enlace legislativo de la Ciudad. Anteriormente trabajó en la Oficina de Turismo y Desarrollo Económico de Texas en la oficina del gobernador.

“Soy muy consciente de cómo funcionan las organizaciones gubernamentales”, dijo Irrobali. “Tengo excelentes relaciones entre el Condado, la Ciudad y otras organizaciones en todo El Paso sólo por el subproducto de mi empleo y las oportunidades que he tenido”.

Política partidista e intereses especiales

Ross Moore, presidente de la sección de El Paso de la Federación Estadounidense de Maestros, el sindicato de empleados más grande de EPISD, ha atacado el trabajo de Irrobali bajo el ex alcalde de El Paso, Dee Margo, y el gobernador Greg Abbott, ambos republicanos. Las elecciones de la Junta Escolar no son partidistas.

“No he hablado con Dee Margo sobre mi raza”, dijo Irrobali en respuesta a lo que él llama “el rumor iniciado por AFT de que Dee Margo me reclutó para ser un subordinado suyo”.

Irrobali dijo que su pasión por el Noreste, donde creció y decidió regresar después de asistir a la universidad en Nueva York y luego vivir en Austin, influyó en su decisión de postularse para un cargo electo.

Alumno de Andress, también es padre de EPISD: su hijo es un estudiante de séptimo grado en Charles Middle School. Si es elegido, será uno de los cuatro fideicomisarios con niños que asisten a escuelas en el distrito.

Irrobali, quien trabajó brevemente en la campaña de Abbott para gobernador en 2014, dijo que ha votado tanto en las primarias republicanas como en las demócratas. Betts ha sido respaldada por varios grupos demócratas locales.

“Creo que cuando tomamos esta ruta de afiliación partidista, creo que le hacemos un flaco favor a nuestra comunidad”, dijo Irrobali. “Hay muchos problemas en la sociedad estadounidense, en la sociedad de El Paso, en la sociedad del Noreste que trascienden la política”.

Si bien Betts cuenta con el apoyo del sindicato de maestros, Irrobali cuenta con el respaldo de un grupo local sin fines de lucro que apoya a las escuelas autónomas.

Betts ha recibido un total de $2 mil del capítulo AFT de El Paso, así como $2 mil 946 en donaciones en especie del capítulo de Texas, según informes de finanzas de campaña. Irrobali informó $7 mil 816 en donaciones en especie del Comité de Acción Política (PAC) Kids First, que está conectado al Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo, o CREEED.

CREEED ha financiado expansiones de escuelas chárter –privadas con fondos públicos– en El Paso como una forma de impulsar el número de escuelas de alto rendimiento que preparan a los estudiantes para la universidad. El apoyo financiero no depende del apoyo de un candidato a las escuelas autónomas, dijo anteriormente el tesorero de Kids First a El Paso Matters.

Irrobali dijo que no apoya las escuelas autónomas y quiere mejorar la calidad de la educación que ofrece EPISD para que las familias no abandonen el distrito.

“Aunque como fideicomisario de la junta voy a luchar firmemente contra las escuelas autónomas que ingresan a mi distrito y al área de EPISD, tampoco voy a hacer que mis residentes, padres y maestros sientan que están haciendo algo mal o atacarlos por ir a escuelas autónomas porque no estamos haciendo un buen trabajo en EPISD”, dijo.

Ambos candidatos dijeron que las contribuciones de la campaña no influirán en sus decisiones.

“Las personas que me van a influenciar son los residentes del Distrito 5”, dijo Irrobali. “A ellas es a quien represento”.

Betts también ha destacado su independencia.

“Cada donación que he recibido, les digo, no soy una marioneta”, dijo. “No voy a tener ningún compromiso. Voy a ser accesible. Voy a considerar todas las cosas que la gente me ha dicho”.

Tareas para la Mesa Directiva

Quien sea elegido enfrentará dos tareas críticas: contratar a un superintendente permanente y trabajar con las posibles consecuencias de las auditorías internas pendientes de los contratos del Distrito.

Irrobali dijo que se convirtió en gerente de contratos certificado a través de su trabajo en la oficina del gobernador y tiene experiencia en auditorías estatales y municipales.

“Lo que creo que es frustrante para muchos residentes de El Paso es que es algo normal tener una auditoría, no es algo normal que cada vez que ocurre una auditoría, tengamos un hallazgo nuevo”, dijo.

Eso requiere una solución a largo plazo que devuelva “la integridad al distrito”, dijo.

Betts señaló su experiencia en la revisión de ubicaciones de casas seguras como miembro de la junta de una organización sin fines de lucro de Nuevo México que sirvió a víctimas de violencia doméstica.

Será imperativo que los fideicomisarios investiguen a fondo y examinen a los candidatos a superintendentes antes de tomar una decisión de contratación, dijo.

Irrobali favorece la contratación de alguien dispuesto a firmar un contrato con cláusula de moralidad o ética. “Con una institución como EPISD que está experimentando tal conducta inapropiada y cuestionable y toma de decisiones, creo que eso es algo que deberíamos exigir”, dijo.