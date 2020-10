Luchan contra la violencia doméstica

Jaime Torres / El Diario de El Paso

En el marco de la celebración del Mes Nacional de Concientización de la Violencia Doméstica, directivos de la agrupación Familias Triunfadoras Inc. (FTI) impartieron un taller para capacitar a los promotores de la salud y éstos a su vez transmitan a las comunidades sobre los tipos de violencia que existen y qué hacer para enfrentarlo y denunciarlo.

De acuerdo a estudios realizados sobre este tópico, tres mujeres son asesinadas diariamente por sus esposos, novios o golpeadas cada nueve segundos en los Estados Unidos.

Maria Covernali, directora de FTI con sede en San Elizario, Texas, dijo que tan sólo en el Departamento Contra la Violencia en el estado se reciben 15 llamadas al minuto de personas que hablan para pedir ayuda. “Estamos hablando de miles de llamadas diarias y estamos viendo que es un problema extremadamente alarmante”.

Al igual que esta problemática, se dijo preocupada del número que se tiene en casos de abuso sexual, al registrarse que una de cada 6 mujeres sufren violaciones sexuales, al igual que los hombres, cuya estadística de agresión es de 1 de cada 8.

“Sí me movió bastante porque yo lo viví, es un tema que me toca bastante, y aparte porque no tomé ninguna clase de terapia. Fueron muchos años de silencio y sentí que lo tenía que sacar”, expresó Cintia Baca, promotora de salud e instructora de ejercicios.

Ella, al igual que otras mujeres, vivió esa ‘pesadilla’ desde pequeña, ya casada y cuando se divorció. “Me mueven esas fibras… y mi mensaje es que denuncien porque si a mí no se me hizo justicia es muy importante que lo hagan en cuanto pase este tipo de situaciones y no esperar”, dijo encarecidamente.

Hilda Castañeda, asistente administrativa de bookkeeper, fue otra de las mujeres que dio su testimonio sobre el sometimiento que vivió con su pareja a tal manera que no podía valerse por sí misma durante un largo tiempo, hasta que reaccionó luego de los consejos recibidos por su familia. “Para mí en lo personal ha venido a despertar el miedo que yo sentía. Aquello me hizo reaccionar y tomar decisiones importantes en mi vida así como para valorar a mi familia”, declaró Castañeda.

Expresó que el separarse de esa persona nociva en su vida fue una gran decisión, por lo que de inmediato pensó en convertirse en trabajadora comunitaria de la salud para llevar un mensaje preventivo y esperanzador a las personas que padecen de esa agresión.

“Me separé de una persona controladora y sometedora por lo que ahora quisiera que todo el mundo supiera, que estén atentos y no permitan el abuso psicológico, mental o sexual, que en cuanto se prenda el foco amarillo despierten para que salgan adelante y no esperen a que se encienda el foco rojo”, expresó.

Durante la charla, en la que también se abordó el tema relacionado con el cáncer al celebrarse el mes de concientización del cuidado de la enfermedad, se explicó cada uno de los tipos de violencia doméstica que existen como el abuso físico, sexual, psicológico, mental, emocional, económico o financiero.

“Los promotores de la salud tenemos esa responsabilidad con nuestras comunidades y debemos salir para llevarles esta información para que estas personas levanten su voz, levanten su mano para pedir ayuda”, dijo Covernali.

Comentó que es importante llevar la información a todas las comunidades, sobre todo a las más vulnerables. “Para informar y educar a nuestros residentes, llevarles ese recurso para que se identifiquen y midan si están dentro de alguna relación de violencia doméstica, aparte de hacerles saber que hay recursos, que no están solos y que pueden pedir ayuda”, comentó.

Dentro de la organización dijo, se tiene personal calificado y dispuesto a dar las terapias psicológicas a temprana edad para evitar que estos abusos tengan secuelas, traumas y heridas que de no atenderse nunca podrán cerrarse.

Según expertos, la violencia doméstica causa más lesiones a las mujeres que los accidentes y asaltos combinados, y el 95% de las víctimas son mujeres (un estimado de 4 millones por año), esto de acuerdo con estadísticas del Departamento de Justicia.

Se dijo que la violencia doméstica también ocurre en las parejas del mismo sexo, todas las edades, etnias, niveles económicos, e incluso los hombres heterosexuales son víctimas de abusos, que pueden ser tan verbal y emocionalmente dañinos como el abuso físico directamente.

Algunos de los signos de abuso doméstico son: trauma físico obvio, como un ojo negro, dolores estomacales crónicos, ansiedad, depresión, ausencia inusual al trabajo o escuela, e incluso el abuso de sustancias son a menudo señales de advertencia de un problema más profundo.

Muchas víctimas como Hilda sufrieron en silencio durante años al no poder salir de casa, ver a sus familiares y amistades, no poder controlar su dinero y estar sujeta siempre bajo el yugo de su abusador.

Sin embargo el haber abierto sus ojos para denunciar a su captor le ha dado esa libertad y alegría de volver a la vida y sobre todo, ser reconocida por su familia, la cual celebró su regreso con los brazos abiertos.

Para Covernali todos merecemos ser tratados con respeto y valorados como seres humanos para vivir una vida plena, sin miedos, por lo que uno de sus anhelos en la vida es que ese teléfono del Departamento de Control de la Violencia Doméstica deje de sonar.