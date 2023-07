“¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!”. Estas fueron las palabras mágicas del argot cinematográfico que la Fundación Comunitaria de El Paso expresó para inaugurar el pasado jueves el tradicional Festival de Cine Clásico que se presenta del 20 al 30 de julio en el Centro de Artes Escénicas del Teatro Plaza, con 11 días de eventos.

Este año, el Festival de Cine Plaza Classic tendrá más películas centradas en la familia y comenzará antes para acomodar a los niños que regresan a la escuela, dijeron los organizadores.

Las entradas para todas las funciones del festival están disponibles en la boletería del Teatro Plaza (sin cargo por servicio) y en Ticketmaster.com. Los pases para el festival están disponibles en plazaclassic.com/tickets o llamando al 915-533-4020. Para obtener más información, incluido el horario completo y los precios de las entradas, visite plazaclassic.com.

El director del programa del festival, Doug Pullen, dice que la edición 16 del Plaza Classic Film Festival tiene dos temas principales este año, uno más grande que el otro.

En “Mrs. Doubtfire” de 1993, el personaje de Robin Williams se disfraza de niñera para poder cuidar a sus hijos.

“La más grande de las dos se llama Dysfunction Junction. Estas son películas centradas en la noción de disfunción familiar. La idea era abordarla desde diferentes ángulos, por lo que tenemos dramas sobre familias que se han visto afectadas por el divorcio (“Kramer vs. Kramer”, “Mrs. Doubtfire”), la tragedia (“Gente corriente”), la enfermedad mental (“Psicosis”), el dinero y el poder (“Escrito en el viento”) o la incapacidad de evolucionar como familia (“The Magnificent Ambersons”).

“También tenemos comedias que tratan sobre el tema, como Austin Powers en “Goldmember” (señalando que Austin y Dr. Evil están relacionados), “Step Brothers” (Will Farrell y John C. O’Reilly como hermanastros muertos) y “Little Miss Sunshine”, en la que una familia disfuncional debe unirse.

Cine infantil y familiar

Complementario a eso está el regreso de películas para niños y familias en mayor número al festival de cine de este año, dijo Pullen.

“Durante la pandemia, los distritos escolares locales adoptaron calendarios académicos de todo el año y adelantaron el inicio del año escolar a principios de agosto o finales de julio. Adelantamos nuestras fechas una semana este año para evitar el inicio de clases el 31 de julio. Esto a instancias de muchos maestros y padres”, dijo Pullen.

El Festival de Cine Plaza Classic presentará más películas familiares este año y se adaptará a los horarios del primer día de clases.

“Además de tres películas de este tipo que proyectamos en el Teatro Plaza: “Ponyo”, “Peter Pan” (1953) y “Buscando a Nemo” (2003), tenemos más de 12 películas de este tipo en el Philanthropy Theatre, que es más pequeño, incluidas “La película de los Muppets”, “Babe”, “Dr. Dolittle”, “The Sandlot”, “Willow” y dos del nativo de El Paso Don Bluth, “The Land Before Time” y “Anastasia”.

Falsos documentales

“Nuestro tema secundario es Mock Docs, un puñado de falsos documentales que comienza con uno de los documentales definitivos, “This Is Spinal Tap” de Rob Reiner, además de “Best in Show” de Christopher Guest, “Drop Dead Gorgeous” y un falso documental corto, “Ep. 00: Pilot”, de Subharmonic City Productions de El Paso, quienes tienen su propio showcase en el festival de este año.

El corto ganó la competencia de cine 48 Hour del año pasado, organizada por El Paso Film Project y Creative Industries Commission.

Sede histórica

El Plaza Classic Film Festival fue iniciado por El Paso Community Foundation en 2008 como un proyecto especial para traer películas de vuelta al histórico Teatro Plaza.

Community Foundation compró equipos de proyección digital de 35 mm y luego 2K de última generación (actualizados a 4K en 2018) para el teatro atmosférico, que abrió en 1930, cerró a principios de los años 80 y fue restaurado por $38 millones en 2006 en una asociación conjunta entre la Ciudad de El Paso y Community Foundation.

El primer Festival se llamó The Movies Return to the Plaza Theatre y fue una creación del presidente/director ejecutivo de EPCF, Eric Pearson, y el entusiasta del cine Charles Horak. Fue un gran éxito. Más de 25 mil personas asistieron a ver más de 60 películas en el Plaza Theatre y el Philanthropy Theatre adyacente.

En 2009 regresó con un nuevo nombre, Plaza Festival de Cine Clásico, y con una creciente popularidad en la región y en todo el país.

Ahora, el festival de cine clásico más grande del mundo, el Plaza Classic tiene un promedio de asistencia de 40 mil personas al año y ha atraído a una variedad de invitados famosos, que incluyen a: Al Pacino, los nativos de El Paso Debbie Reynolds, F. Murray Abraham y Germaine Franco (Encanto), Rita Moreno, Richard Dreyfuss, Eva Marie Saint, Kathleen Turner, Sam Elliott y Katharine Ross.