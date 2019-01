Los obliga cierre de Gobierno a retrasar atención médica vital

Washington— Empleados del Gobierno federal y contratistas se encuentran afectados en este momento por el cierre más prolongado del Gobierno en la historia de Estados Unidos; están cancelando las citas con los médicos, solicitando ayuda a través de recaudaciones de fondos en línea y considerando una nueva opción en sus carreras a medida que se les han ido acumulando los gastos que tienen que pagar, reporta la revista TIME en su edición en línea.

Corey Myllenbeck, un técnico en Hidrología que labora para el Departamento de Inspección Geológica de Estados Unidos y que vive en Tampa, tiene una hija de 8 meses que desde que nació ha sido sometida a tres cirugías para solucionar una serie de problemas médicos –una para su corazón, otra para conectar su esófago al estómago y otra más para insertarle un tubo para alimentarla.

Fue sometida a una cirugía del corazón cuando tenía 6 meses y las facturas empezaron a llegar poco antes de que entrara en vigor el cierre gubernamental, que inició el 22 de diciembre.

Él y su esposa deben aproximadamente 4 mil 800 dólares. En la página GoFundMe que fue abierta para recaudar dinero para su hija, Myllenbeck solicitó 1 mil 500 dólares, con los cuales podría cubrir los pagos mínimos de la cirugía.

Hasta ahora, sólo ha logrado reunir un poco más de 100 dólares. La tensión de no estar trabajando y tener una hija enferma está pasándole la factura a este padre de 30 años.

“Se me está cayendo el cabello”, comentó Myllenbeck. “He bajado de peso”.

Además de la cirugía están los costos asociados a las consultas con el médico. Aunque Myllenbeck cuenta con un seguro médico a través de su empleador, en el nuevo año se reajustaron los deducibles del seguro.

Actualmente, tiene que pagar de su bolsillo hasta que llegue a un deducible de 10 mil dólares –dinero que definitivamente no tiene, especialmente en este momento en que no ha recibido su salario.

“Hemos estado cancelando esas citas”, señaló Myllenbeck, quien ha estado solicitando nuevos empleos y está dispuesto a dejar su actual puesto si surge algo.

“No podría soportar otro cierre. Sin importar nada más, estoy buscando un nuevo empleo. Si esto se prolonga hasta mediados de febrero, no hay manera de que pueda resistir”, afirma.

Aunque el presidente Trump firmó una propuesta de ley que garantizará el pago a los empleados federales que están sin trabajar, que son casi 800 mil y posiblemente millones de contratistas que han resultado afectados por el cierre parcial del Gobierno, no van a recibir su segundo pago salarial.

Esa falta de ingresos significa que por el momento no hay dinero para los gastos médicos, por lo que esos empleados están uniéndose rápidamente a las filas de estadounidenses para los que la atención médica es una carga financiera significativa.

Uno de cada seis estadounidenses cuenta con deudas médicas en sus reportes crediticios, representando un adeudo total de 81 billones de dólares, de acuerdo a un estudio realizado por Asuntos de Salud en el 2018.

En un país en donde los gastos por la atención médica siguen aumentando, más de una cuarta parte de los estadounidenses cuyas edades oscilan entre los 18 y 64 años han reportado tener problemas para pagar sus facturas médicas, de acuerdo a un sondeo realizado en el 2016 por la Fundación de la Familia Kaiser y The New York Times.

Entre las personas encuestadas, aproximadamente el 20 por ciento de las que tenían problemas con los gastos médicos ya se habían declarado anteriormente en la bancarrota personal.

Los problemas financieros también han provocado que muchos estadounidenses retrasen la atención médica. De acuerdo al sondeo Earning del 2018, el 54 por ciento de los estadounidenses retrasaron algún tratamiento debido a que no tenían con qué pagarlo.

La cancelación de citas se ha convertido actualmente en algo habitual para Michelle Maples, cuya esposa es una empleada del Departamento de Seguridad Interna que está trabajando sin recibir su sueldo.

Al inicio del cierre, Maples le comentó a TIME que se estaba recuperando de una cirugía del corazón y no podía trabajar.

Ahora, Maples está esperando que termine el cierre para seguir con una cirugía de cáncer en el pulmón, junto con infusiones de sangre y líquidos.

“Mi atención médica está detenida”, dijo. “La cirugía para remover el cáncer en el pulmón está en espera”.

También están en pausa las infusiones de sangre que Maples recibe normalmente tres veces a la semana.

“Los médicos y enfermeras están llamando para preguntar por qué no las estoy recibiendo. No cuento con el co-pago”, comentó. “Cada vez gasto 40 dólares y por eso cancelé las citas con el médico”, agregó.

Las crecientes facturas de sus anteriores procedimientos siguen sin ser pagadas, dijo. Esos fueron los primeros pagos que Maples y su esposa decidieron diferir, ya que se dieron cuenta que era más fácil retrasar los pagos médicos que dejar a un lado otros pagos mensuales, como la renta.

Para otros empleados gubernamentales, el diferir demasiadas facturas médicas genera el temor de terminar endeudados. Uno de los empleados del Departamento de Justicia que actualmente está laborando sin recibir su salario y que rechazó proporcionar su nombre, recibió su último cheque hace tres semanas, lo cual le permitió pagar varios gastos. Sin embargo, en el 2018, comentó que fue sometida a cuatro cirugías.

En este momento, cuenta con un plan de pagos mensuales con el que podría solucionar a tiempo el desembolso asociado con todas las cirugías. Sin embargo, al no recibir un salario, no puede hacer esos pagos de manera completa, y actualmente sólo está entregando el pago mínimo.

La historia familiar de caer en una deuda médica la tiene atemorizada, ya que pagar las facturas de manera completa la afectará a largo plazo.

“Estoy tratando de no endeudarme mucho”, comentó. “No quiero caer en ese agujero porque provocaría un desastre en todo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer mis pagos. En este momento, hago pagos mínimos para todo, menos en el pago de la hipoteca”.

Debido a que los empleados del Departamento de Justicia van a volver a trabajar sin recibir su salario, ella no ha tenido tiempo de buscar otros empleos que pudiera proporcionarle un ingreso.

Otros empleados que no están trabajando debido al cierre dicen que no tienen opción sino buscar oportunidades permanentes en otros lados o un empleo de medio tiempo para mantenerse a flote mientras esperan.

Para Karime Moasser, una ingeniero de movilidad de acceso remoto que no está trabajando en la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, un empleo temporal podría ser la única manera de que pueda seguir comprando paquetes de insulina para su nieta Jordan de 16 años.

Moasser comentó que Jordan fue diagnosticada con Diabetes Tipo 1 el pasado mes de marzo. Su familia aún sigue pagando las facturas médicas de su estadía en el hospital, que han diferido durante el cierre.

Sin embargo, el pago más pertinente para la familia son los paquetes de insulina para Jordan, que usualmente le duran un mes y cuestan 450 dólares.

Por el momento, están bien.

La campaña GoFUndMe que estableció la esposa de Moasser, Betty Kitts Moasser, logró obtener unos 300 dólares para ayudar a cubrir el costo de la insulina.

Además de un regalo de 100 dólares que le dio su hijastro para Navidad, Moasser pudo comprar un paquete de insulina para Jordan el 15 de enero, que le durará hasta el 15 de febrero.

Planea reunir lo que pueda –a través de donaciones, un empleo diferente, los cheques que recibe de su desempleo y ayuda de la iglesia– para seguir comprando la medicina si el cierre continúa hasta mediados de febrero.

“Es escalofriante, especialmente cuando se tiene a una persona con una necesidad médica”, comentó Moasser refiriéndose al cierre gubernamental.

“Una familia ordinaria que no tiene eso, no tiene que preocuparse por la cuestión médica. Los niveles de estrés son muy altos”, concluyó.