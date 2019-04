Los beneficios de ser propietario de una vivienda

Ser propietario de una casa no es una meta importante para todos los miembros de la generación Y. Sin embargo, una encuesta de “NeighborWorks America” reportó que “la propiedad de la vivienda sigue siendo un elemento central del sueño americano.”

La oficina de censos de los Estados Unidos anunció que el índice de propiedad de la vivienda del primer trimestre de 2018 fue de 64.2% y los muchos beneficios de ser propietario de una casa son todavía un factor que influye en la decisión de la gente de comprar en lugar de rentar una casa.

Uno de los beneficios principales de ser propietario es la libertad. Ya que la casa es tuya, tienes la absoluta libertad de crearla como tú siempre has soñado. Pintar los cuartos, cambiar los pisos, hacer renovaciones –todo sin la necesidad de pedirle permiso al arrendador. No sólo podrás crear la casa que deseas, sino también disfrutarás de la máxima privacidad sin tener que compartir una pared con un vecino.

La compra de una casa es una inversión y uno de los beneficios cruciales de ser propietario de la vivienda. Al vivir en tu casa por un largo tiempo, el valor del inmueble pudiera aumentar y eso te pudiera dar un mayor rendimiento a la inversión que has hecho. Pagar tu hipoteca mensualmente y reducir el monto del capital es básicamente un plan de ahorro. Los pagos del interés de la hipoteca y los impuestos de la propiedad son deducibles de impuestos, lo que puede ser otro beneficio al momento de hacer tu declaración de impuestos.

El aumentar el valor líquido de la propiedad es otro beneficio para los propietarios de una casa. El valor líquido es la diferencia entre el valor de la casa y la cantidad que aún debes en la hipoteca. Cada vez que haces un pago de la hipoteca, una parte se va a reducir el monto que debes en el préstamo. Esto incrementa el valor líquido de la casa y te puede permitir obtener préstamos contra ese valor para una variedad de necesidades financieras en el futuro, tales como hacer mejoras a la casa, consolidar deudas o pagar gastos médicos.

Un buen puntaje crediticio puede facilitar la compra de tu casa. El hacer los pagos a tiempo muestra a los prestamistas que eres un prestatario responsable y que es muy probable que no incumplirás en el pago de un préstamo. Un historial sólido de pagos y de crédito te puede ayudar cuando necesites solicitar préstamos para auto o préstamos para mejoras de la casa en el futuro — y hasta para consolidar deudas o pagar otros costos significativos de la vida.

Generación tras generación, el ser propietario de una vivienda sigue siendo para muchos una parte esencial del sueño americano. Convertirse en un sabio comprador de la vivienda con la ayuda de alguien en quien confías para guiarte a través de cada paso en el proceso de la compra de una casa* es crítico para hacer que el proceso sea fácil. Para muchos, el ser propietario de una vivienda es posible con la ayuda del equipo de hipotecas de GECU — visítalos hoy para que empieces a crear el camino hacia la casa que deseas.



*Todos los préstamos están sujetos a aprobación. Aplican otras condiciones y detalles de elegibilidad a la membresía.