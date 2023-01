Logran ingresar a EU… a través de nueva app

El Gobierno de Estados Unidos recibió el jueves vía Ciudad Juárez a los primeros dos grupos que sumaron de migrantes en busca de una excepción humanitaria al Título 42, que lograron una cita a través de la aplicación móvil CBP One.

“Me siento emocionada, ésta es una gran oportunidad, soy venezolana, dejando en alto a mi país y yo sé que todo va a estar bien”, dijo antes de cruzar el puente internacional María Fernanda Fuenmayor, de 23 años de edad, quien busca reunirse con su esposo en Orlando, Florida, después de 13 meses separados.

La estudiante de Diseño Gráfico formó parte del segundo grupo que fue recibido por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el cual estuvo integrado por 29 personas debido a que un migrante no llegó a su cita, aunque fue nombrado varias veces por los agentes.

“Mafer” salió el 4 de septiembre de Venezuela, llegó a México el 4 de octubre y arribó el 12 de enero a Ciudad Juárez como parte de un grupo de seis mujeres que se conocieron en la travesía, todas con la misma ilusión de lograr llegar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares o poder trabajar.

Una de ellas fue citada horas antes como parte del primer grupo de decenas de migrantes más citados por CBP, pero cuando el resto cruzó la frontera no habían logrado contactarla aún.

“Fuimos los primeros –en obtener la cita a través de CBP One–, no dormimos nada, nada dormimos, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener la cita y aquí estamos”, relató.

El grupo en el que cruzó ella estaba integrado por 24 migrantes venezolanos, además una familia con dos niños y un adulto solo, quienes a través de un traductor en el teléfono dijeron a El Diario ser de Rusia.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone

Durante su proceso de inspección, los no ciudadanos deben dar fe verbal de su estado de vacunación contra el Covid-19 y proporcionar, si se solicita, un comprobante de vacunación contra el Covid-19 de acuerdo con los requisitos de vacunación del Título 19.

Inicialmente, esta nueva función de programación permitirá a los no ciudadanos programar una hora y un lugar para llegar a un puerto de entrada para solicitar una excepción de la orden de salud pública del Título 42 por razones humanitarias en función de una evaluación individualizada de vulnerabilidad. Esto reemplazará el proceso actual para las personas que buscan excepciones de la orden de salud pública del Título 42.

“Yo siento que todo pasa por algo, siento que Dios ha sido bueno porque no nos ha pasado nada, hay muchas cosas que pasan en esta travesía, desde que sales del país tú no sabes a lo que vienes, tú no sabes lo que estás a punto de llegar a sentir. Y, dándole gracias siempre a Dios”, dijo la venezolana.

A las personas que utilicen la aplicación CBP One se les podrá programar una cita para presentarse en el puente internacional Paso del Norte, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso o en las fronteras de Brownsville, Hidalgo, Laredo y Eagle Pass, Texas; en Nogales, Arizona; y en Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste-El Chaparral), en California.