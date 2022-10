Logra doctora ser la Enfermera Practicante del año en Texas

Como enfermera practicante y defensora de la Enfermería, la doctora Christy Blanco, D.N.P., R.N., WHNP-BC, FAANP, ha pasado su carrera promoviendo y apoyando a las enfermeras practicantes. En septiembre, Texas Nurse Practitioners la honró como la Enfermera Practicante del año de Texas 2022.

Los enfermeros practicantes son R.N. que han completado una maestría o un doctorado y tienen capacitación clínica avanzada.

PUBLICIDAD

La doctora Blanco, profesora asociada de la Escuela de Enfermería El Paso Hunt del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas y ex presidenta de la Junta Directiva de Enfermeros Practicantes de Texas, ha estado promoviendo una atención médica accesible y de calidad por parte de los enfermeros practicantes durante más de una década.

Ella está tomando la iniciativa en la construcción de una comunidad de enfermeras practicantes más fuerte y trabajando para encontrar soluciones para el acceso a la atención médica mediante la participación de líderes legislativos en los comités del Senado y la Cámara del Estado de Texas y sirviendo como panelistas en procedimientos de políticas de salud.

Sus esfuerzos son particularmente importantes en Texas, actualmente en el puesto 51 en los Estados Unidos, en el acceso y la asequibilidad de la atención médica por The Commonwealth Fund.

Más de siete millones de tejanos viven en áreas con escasez de atención médica, según Texans for Healthcare Access. Dentro del condado de El Paso, el 23% de las personas menores de 65 años no tienen seguro médico y el 19% de los paseños viven en la pobreza, según la Oficina del Censo.

La doctora Blanco dijo que el acceso a la atención médica se vuelve más difícil en las zonas rurales del oeste de Texas, debido a la falta de médicos de atención primaria. Las enfermeras practicantes pueden intervenir para ayudar a llenar el vacío, dijo.

“El cuidado de la salud no comienza solo con el paciente”, dijo la académica. “Hay mucho que considerar, y una de esas consideraciones es el acceso a la atención. Estoy haciendo lo que puedo para promover a las enfermeras practicantes y romper esas barreras que impiden que la atención médica llegue a las áreas rurales que nos rodean”.

Agregó que una de las barreras más importantes en Texas es el requisito de que una enfermera practicante debe tener un acuerdo de delegación, un contrato, con un médico antes de que pueda brindar atención. Organizaciones de enfermeras practicantes y defensoras como la doctora Blanco están trabajando para eliminar los mandatos regulatorios que afectan a las enfermeras practicantes en todo el país.

Los enfermeros practicantes tienen 1.5 veces más probabilidades que los médicos de trabajar en áreas rurales, y en Texas, 243 de 254 condados son áreas de escasez de proveedores de salud designadas por el gobierno federal. En el condado de El Paso, hay 690.

“Nos dimos cuenta del impacto de permitir que las enfermeras practicantes brindaran atención médica en áreas rurales durante la pandemia cuando necesitábamos proveedores de atención médica más que nunca”, dijo Blanco.

Texas se unió a 17 estados que eliminaron o renunciaron a los requisitos de delegación para los profesionales durante la emergencia de salud pública. “Las enfermeras practicantes cumplen un papel vital y quieren servir en las áreas rurales donde más se las necesita”.

La galardonada dijo que se siente honrada al ser Enfermera practicante del año de Texas 2022 y espera que la ayude con su misión de promover la profesión de enfermera practicante.

“Estoy abogando en todos los niveles para que las enfermeras se sienten a la mesa siempre que se discutan las decisiones de atención médica”, dijo la médico.

En su curso de maestría en políticas de salud en la Escuela de Enfermería Hunt, capacita a los estudiantes para que realicen cambios efectivos dentro de la institución y la comunidad.

“La política de salud es transversal en la Enfermería. No hemos estado en la mesa por mucho tiempo, pero al asesorar a mis alumnos de la forma en que me han asesorado a mí, estamos cambiando eso”, dijo Blanco. “Es importante que reconozca que la única razón por la que llegué donde estoy es por las personas que han invertido su vida en mí y me han guiado”.

Blanco fue galardonada el pasado 24 de septiembre en la Conferencia de otoño de enfermeras practicantes de Texas en Round Rock, Texas.

Fue seleccionada por demostrar excelencia y como modelo a seguir en la profesión de Enfermería.

La maestra de Texas Tech en El Paso obtuvo su doctorado en Práctica de Enfermería del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston en 2010. Se unió a la facultad de la Escuela de Enfermería Hunt de TTUHSC El Paso en 2016.