‘Lo que no hacemos es disparar a migrantes’

Durante una entrevista de radio la semana pasada, el gobernador Greg Abbott dijo que Texas ha utilizado todas las herramientas para controlar la frontera, salvo ordenar a los agentes que disparen a los inmigrantes que cruzan ilegalmente, lo que una vez más generó preocupaciones sobre el impacto potencial de su retórica en torno a la inmigración.

“Lo único que no estamos haciendo es disparar a las personas que cruzan la frontera, porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato”, dijo Abbott durante la entrevista radial del 5 de enero con Dana Loesch, ex editora de Breitbart News y portavoz de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Su comentario se produjo después de que Loesch le preguntara a Abbott: “Pero para las personas que no viven en estados fronterizos, explique la jerarquía y el proceso. Por ejemplo, lo que se puede hacer hasta el límite, donde tal vez vengan y digan: 'Gobernador, está infringiendo la ley, tenemos que arrestarlo por intentar hacer cumplir la ley en la frontera'. ¿Cuál es la cantidad máxima de presión que usted, como gobernador, puede implementar para proteger la frontera?”

Abbott respondió: “Estamos utilizando todas las herramientas que se pueden utilizar, desde la construcción de un muro fronterizo hasta la construcción de estas barreras, pasando por la aprobación de esta ley que firmé y que condujo a otra demanda por parte de la administración Biden, una ley que declara ilegal que alguien ingrese a Texas desde otro país. Y están sujetos a arresto y deportación.

“Por lo tanto, estamos implementando todas las herramientas y estrategias que podemos”, continuó Abbott. “Lo único que no estamos haciendo es disparar a las personas que cruzan la frontera porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato”.

Abbott no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico del Texas Tribune el jueves pidiendo una aclaración sobre el comentario. Pero el viernes, durante una conferencia de prensa sobre una explosión ártica que se espera que arrase Texas este fin de semana, Abbott dijo que simplemente estaba distinguiendo entre lo que Texas puede y no puede hacer legalmente en sus esfuerzos por disuadir la inmigración ilegal.

“Me pidieron que señalara dónde está trazada la línea sobre lo que sería ilegal y señalé algo que obviamente es ilegal”, dijo Abbott.

Los demócratas de Texas inmediatamente dieron la alarma después de que Heartland Signal, un sitio web con sede en Chicago vinculado a la estación de radio WCPT, compartiera el comentario en las redes sociales.

La representante estadounidense Verónica Escobar, demócrata por El Paso, respondió a la publicación en las redes sociales diciendo: “No puedo creer que tenga que decir 'asesinar gente es inaceptable'. @GregAbbott_TX. Es un lenguaje como el suyo el que dejó 23 muertos y 22 heridos en El Paso”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que el comentario de Abbott es preocupante.

“México condena y expresa su absoluta preocupación ante cualquier tipo de expresión que fomente actos violentos y la deshumanización de la comunidad migrante”, dijo la oficina en un comunicado escrito. “Queremos respetar los derechos humanos y denunciar todo tipo de insinuaciones agresivas contra la vida de una persona”.

Abbott ha sido criticado anteriormente por su retórica sobre la inmigración. El día antes de que 23 personas murieran en un tiroteo masivo en El Paso en 2019 a manos de un pistolero que despotricó sobre una “invasión hispana” en un documento publicado en línea, la campaña de Abbott envió un correo de dos páginas para recaudar fondos que hablaba en términos alarmistas sobre la necesidad de defender la frontera.

“La maquinaria demócrata nacional no ha ocultado el hecho de que espera 'convertir a Texas en azul'. Si pueden hacerlo en California, pueden hacerlo en Texas… si se lo permitimos”, escribió Abbott en el llamado de recaudación de fondos.

Aunque sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar, el gobernador firmó con otra advertencia clara: “A menos que usted y yo queramos que los liberales tengan éxito en su plan de transformar Texas –y todo nuestro país– a través de la inmigración ilegal, este es un mensaje que DEBEMOS enviar”.

En ese momento, Abbott dijo que “se cometieron errores” y, después de reunirse con legisladores de El Paso, “enfatizó la importancia de asegurarse de que la retórica no se utilice de ninguna manera peligrosa”. Pero ha utilizado ese “lenguaje de invasión” varias veces desde el tiroteo, incluso en la entrevista con Loesch.

Los comentarios de la semana pasada se produjeron mientras continúa creciendo la preocupación en torno al lenguaje que utilizan los políticos republicanos cuando hablan de inmigración. El ex presidente Donald Trump dijo el mes pasado que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre” de Estados Unidos, palabras que la campaña de Biden señaló que eran similares al lenguaje que Adolf Hitler usó sobre los judíos en su manifiesto “Mein Kampf”. Trump dijo más tarde que no quiso decir esas palabras de esa manera y que no sabía que Hitler había dicho eso.

Cualquier discusión sobre disparar a inmigrantes en la frontera es particularmente delicada después de que Michael Sheppard, ex director de un centro de detención de inmigrantes, fuera acusado de disparar contra un grupo de 13 inmigrantes mexicanos que habían cruzado la frontera entre Texas y México a través del desierto. Un migrante murió y otro resultó herido en el tiroteo, ocurrido en septiembre de 2022 en el Condado de Hudspeth, al Este de El Paso.

Sheppard, junto con su hermano Mark, fueron liberados de la cárcel bajo fianza y cada uno enfrenta cargos de homicidio involuntario y agresión agravada.

Abbott ha sido particularmente agresivo en su enfoque de la frontera en los últimos años. Ha desplegado el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional en la región para reforzar la seguridad. Y recientemente obtuvo $1.5 mil millones de la Legislatura para construir más barreras fronterizas.

En diciembre, promulgó un proyecto de ley que convertiría en delito estatal cruzar la frontera entre un puerto de entrada a Texas y permitiría a los agentes de Policía arrestar a personas que sospecharan que cruzaron la frontera ilegalmente.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes, el Condado de El Paso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han presentado dos demandas separadas pidiendo a un juez que impida al Estado hacer cumplir la nueva ley, que entrará en vigor en marzo.

Abbott ha dicho que las acciones estatales son necesarias porque la administración Biden no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera, y señaló que los cruces fronterizos están aumentando en los últimos años.