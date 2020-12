Lo que necesita saber sobre el Covid-19

Armando Vela / El Diario de El Paso

Con el inicio del invierno y el clima más fresco que lleva a muchos habitantes de El Paso a sus casas en medio de la pandemia de Covid-19, un experto en enfermedades infecciosas responde a preguntas clave sobre lo que las personas deben tener en cuenta para protegerse contra el virus.

Los casos de Covid-19 en El Paso han mostrado una disminución prometedora en las semanas posteriores a uno de los casos más letales en el país, pero los funcionarios de Salud todavía están preocupados de que pueda haber otro aumento si las familias se reúnen durante estos días festivos.

El doctor Armando Meza, jefe de Enfermedades Infecciosas de Texas Tech Physicians of El Paso, respondió a las preguntas de El Paso Matters sobre lo que ha aprendido del Covid-19 y lo que la comunidad debe tener en cuenta durante los meses de invierno.

¿Qué ha aprendido sobre Covid-19 y de cómo se propaga?

El hecho más significativo que aprendí fue cómo un pequeño número de personas puede ser un super propagador y ser capaz de infectar no sólo a unos pocos, sino a decenas o cientos de individuos en lugar de las dos o tres personas que hemos leído en los estudios epidemiológicos. Esto ha provocado brotes que de otro modo no se habrían dado. También hemos aprendido que este virus puede mutar y ser más infeccioso.

¿Existe un problema específico con el invierno?

Este virus, con una capacidad asombrosa para transmitirse de persona a persona, hará que el invierno sea mucho más complicado. La reunión de personas en espacios cerrados crea un ambiente de transmisión ideal para que este virus se propague. Si sumamos el riesgo de infectarse con influenza, una enfermedad que debilita tu sistema inmunológico, podemos anticipar más casos de virus relacionados con Covid-19 en la comunidad.

¿Ha mejorado el tratamiento?

Ha habido una mejora significativa en nuestro conocimiento de cuáles son los factores que aumentan la mortalidad. Hemos podido demostrar tratamientos que disminuyen la cantidad de personas que morirán por Covid-19. También hemos encontrado otros tratamientos que pueden acortar la estadía en el hospital para aquellos que están gravemente enfermos. Por último, hemos descubierto que el uso de anticuerpos prefabricados, los denominados monoclonales, es útil cuando se utilizan en las primeras etapas de la infección y antes de la necesidad de hospitalización.

¿Hay actividades seguras para las personas?

Sabemos que cualquier actividad que realicemos tiene un riesgo en función de la cantidad de personas reunidas. También sabemos que es menos probable que los espacios abiertos transmitan el virus debido al efecto del flujo de aire. Si se realiza alguna actividad en el hogar o en el trabajo, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la higiene de las manos seguirán siendo fundamentales para agregar capas de protección contra el virus.

¿Le preocupa que haya otro aumento dramático de casos?

El riesgo de aumentos dependerá de si la cantidad de personas susceptibles ya está expuesta y protegida, en comparación con la cantidad que aún no está expuesta y sin protección. Afortunadamente, la última tendencia ha sido la de casos menos graves a pesar del flujo regular de nuevos casos, pero creo que esta es una señal temprana de que la curva comenzará a tener una tendencia en la dirección correcta. Obviamente, una vez que la vacuna esté disponible para la población en general y se logre la inmunidad colectiva, es cuando veremos una gran caída en el riesgo.

¿Pueden los hospitales de El Paso manejar otro aumento drástico?

Los hospitales han agotado su capacidad de atender a los pacientes con un importante costo de recursos humanos y financieros. Habrá necesidad de trabajar más en ambos rubros y en una situación económica, eso no es óptimo para nadie. Por supuesto, los hospitales no negarán la atención a nadie que la necesite, sin importar cuán difícil sea.

¿En qué momento cree que se habrá frenado de manera segura la propagación?

El porcentaje de individuos con inmunidad en la comunidad deberá ser al menos del 60 por ciento de la población total para lograr una desaceleración significativa de la propagación de este virus.

¿Recibir la vacuna significa que las personas pueden dejar las medidas preventivas?

La vacuna no evitará por completo el riesgo de infección, especialmente en el tracto respiratorio superior. El uso de la mascarilla y el distanciamiento social seguirán siendo necesarios para evitar el riesgo de que la infección se aloje en nuestra nariz y garganta. Esto nos ayudará a evitar transmitir la infección a otras personas.

¿Tiene una estimación de cuándo podrán reducir la necesidad de cubrirse la cara o el distanciamiento social?

Si la vacuna está disponible para el público en general en la primavera de 2021, la inmunidad colectiva no se logrará hasta probablemente el verano de 2021. Habrá bajos niveles de infección durante los años siguientes y no me sorprenderá si usar el cubrebocas se convertirá en nuestra nueva normalidad, especialmente durante los períodos en los que aumentan los casos de coronavirus e influenza. Como sabemos, esto es algo que se hace muy comúnmente en otros continentes como Asia.

¿Cuál es su mayor temor cuando se trata de una pandemia?

El miedo que tengo está relacionado principalmente con dónde está el público en general en cuanto a la aceptación de la vacuna. Sin vacunas, no habrá una situación normal. Si se difunde información errónea de una manera que impide que las personas se vacunen, estaremos haciendo un flaco favor a nuestra comunidad. Sin embargo, estoy seguro de que cuando se comuniquen más datos sobre los beneficios y los riesgos de la vacuna, nos sentiremos menos preocupados.

¿Cuál es su mayor esperanza con respecto a la pandemia?

La mayoría de la gente aprende de lecciones difíciles. Creo que ésta ha sido una de las lecciones únicas en la vida por la que todos hemos pasado. Creo que habrá una comprensión clara de nuestra vulnerabilidad como humanos y nuestra responsabilidad de prestar atención cuando llegue una amenaza potencialmente existencial.