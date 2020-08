Sofía Reyes

Son más de 16 mil personas recuperadas de Covid-19 en El Paso y una de ellas es Sofía Reyes, una mujer fronteriza que hasta hace algunos días pudo superar satisfactoriamente la enfermedad y ahora ha vuelto a recuperar su actividad.

Sofía, de 27 años, cuenta su experiencia desde sus primeros síntomas hasta las medidas que ha implementado en su hogar para no contagiar a hermanos y padres, quienes al ser adultos mayores, corren mayor riesgo.

“Lo primero que sentí fue miedo y decepción. Me sentí decepcionada porque creí que estaba cuidándome para no contraer el virus y no perjudicar a mi familia, pero no fue así”, dijo Reyes.

La recuperada de Covid-19 cuenta que sus primeros síntomas fueron ‘una extraña presión en el pecho, así como la falta de oxígeno’.

“Un día empecé a sentir presión en el pecho y no sabía qué era. Fui con el médico y me dijo que, si yo no padecía asma, era algo muy raro. Luego me dijo se escuchaba un pequeño ‘pitido’ en mis pulmones, que era recomendable hacerme una prueba y radiografía para ver mis pulmones y… ahí salió todo”.

Reyes afirma que cuando los resultados llegaron, ella pudo observar rápidamente unas “ramitas” atípicas en sus pulmones que luego el médico confirmó como coronavirus.

“El médico revisó mis radiografías y me dijo que sí, que efectivamente tenía Covid y que tenía que iniciar tratamiento y aislarme lo antes posible”, dijo Reyes.

Asimismo, cuenta que el tratamiento era pesado por el gran número de medicamentos que debía ingerir, así como por tener que postrarse en cama sin poder ver a su familia.

“Eran demasiados medicamentos. Me sentía con mucho miedo, tenía que estar acostada todo el día y con mi respirador. Tenía miedo de que al día siguiente amaneciera peor”, dijo.

La rutina de Sofia era dura cada día; tenía que tomarse la temperatura constantemente, usar un oxímetro, tomar el medicamento y tolerar los dolores en su pecho.

“Sentía la presión en mi pecho constante. Al despertar y al irme a dormir tenía que checar mi temperatura para saber que estaba bien, estar con los ventiladores y verificar en el oxímetro. Esos eran los indicadores de si estaba estable o no” añadió.

Quince días pasaron desde que Sofia contrajo el virus hasta el momento de su recuperación. Comenta que lo más difícil fue permanecer encerrada en su habitación sin poder ver a su familia ni compartir las áreas comunes.

“Fue un proceso difícil y da mucho miedo. Ahora estoy bien, pero no olvido el miedo que sentí de amanecer peor o que mi situación se complicara”, finalizó.

Casi 400 muertes en El Paso, más de 700 en Juárez

Aunque la cifra de pacientes recuperados por Covid-19 ha superado los 16 mil ‒equivalente al 82%‒, las muertes por el virus no han cesado y cada día el número de decesos incrementa y se aproxima a los 400.

El Departamento de Salud Pública de El Paso (DPH) dio a conocer ayer dos muertes adicionales por Covid-19, lo que eleva la cifra total a 399; los decesos corresponden a un hombre de unos 50 años y una mujer de 80, ambos con problemas de salud subyacentes.

En cambio, en la ciudad vecina Juárez, el último corte de Salud estatal registró que cuatro personas más fallecieron a causa del Covid-19, siendo 751 decesos en total.

Asimismo, se informaron 99 nuevos contagios del virus, además de 32 casos adicionales que son parte de los resultados locales demorados emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública.

Los resultados provienen de pruebas realizadas durante las semanas 26 a 34 de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Con estas cifras, el total acumulado de casos positivos ahora es de 19 mil 753, de los cuales 16 mil 210 se han recuperado y 3 mil 144 permanecen activos, se informó.

Las hospitalizaciones permanecen en 131 pacientes; 51 de ellos en cuidados intensivos (ICU) y 28 conectados a ventiladores, informó el DPH.

En Juárez, Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, dijo que en la ciudad el total acumulado de casos positivos es de 5 mil 813, mientras que hace dos días el número de recuperados era de 2 mil 782.

A nivel estatal se alcanzaron 11 mil 195 casos acumulados, con mil 122 finados y 5 mil 478 recuperados; se sumaron, tomándose en cuenta los de Juárez y el resto de las urbes, 145 casos, 10 finados y 109 sanados, manifestó.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el virus se transmite principalmente a través del contacto de persona a persona:

Entre personas que están en estrecho contacto entre sí (a menos de 6 pies)

A través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla

Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente ser inhaladas hacia los pulmones.

Para obtener más información sobre Covid-19, que incluyen pruebas, datos y prevención, visite www.epstrong.org

La Ciudad de El Paso señaló que el porcentaje de pacientes asintomáticos aún es del 24%, por lo que se insta a los residentes que han dado positivo al virus a permanecer aislados en el hogar y que todos los miembros de este se mantengan en cuarentena en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad y proteger a los demás.