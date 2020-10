Llega mega centro de distribución de TJX Co a El Paso

Cortesía El Diario de El Paso

El Paso.- La empresa The TJX Companies, Inc., abrirá un centro de distribución en El Paso con un significante número de nuevos empleos, así lo anunció The Borderplex Alliance, la Ciudad de El Paso y el condado de El Paso.

TJX es el principal minorista de ropa y artículos para el hogar a precio reducido en los Estados Unidos y en otros países. Algunas de sus subsidiarios están las tiendas TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, entre otros.

TJX espera construir un centro de distribución de hasta dos millones de pies cuadrados de superficie con una inversión total de aproximadamente 150 millones de dólares, así como la creación de aproximadamente mil empleos de tiempo completo en la región fronteriza, una vez que la instalación esté completamente operando.

“Este anuncio es una prueba más de mi compromiso de crear un El Paso más próspero, competitivo y económicamente vibrante”, expresó en una conferencia Dee Margo, alcalde de El Paso.

Agregó que la llegada de la compañía a El Paso representa casi mil empleos reenumerados, de los cuales, 150 serán en nivel gerencial, con un sueldo inicial de mínimo de 32 dólares por hora.

“Como propietario de un negocio, entiendo y creo en el valor de la libre empresa para elevar a nuestra comunidad. TJX es una adición interesante y bienvenida al Condado de El Paso. Estos trabajos e inversiones marcará una diferencia en las vidas de los habitantes de El Paso”, expresó Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso.

“Este es uno de los anuncios de empleo más grandes en la historia reciente para nuestra región. TJX es una maravillosa adición a nuestra comunidad. A pesar de la agitación en la economía y los desafíos de la crisis por el Covid, nuestra región está demostrando una vez más su valor, determinación y ambición para continuar nuestra trayectoria ascendente”, dijo Jon Barela, director ejecutivo de The Borderplex Alliance.

TJX opera más de 4 mil 500 tiendas en nueve países. Este 2020, la compañía ocupa el puesto 80 en Fortune 500.