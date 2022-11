Llega EU a las urnas entre temor y teorías conspiratorias

Este martes de elecciones generales, los votantes acudirán a las urnas luego de una temporada de campaña llena de teorías de conspiración, temores y mentiras que han distorsionado la política estadounidense desde las pasadas elecciones presidenciales, y algunos funcionarios están preocupados de que eclipsarán los resultados de este año sin importar el resultado.

Aunque la votación anticipada se ha desarrollado en gran medida sin incidentes –al menos 40 millones de estadounidenses ya han emitido sus votos–, las señales de tensión están en todas partes.

Un tribunal ordenó a los activistas armados que dejaran de patrullar las casillas en Arizona. Decenas de miles de registros de votantes están siendo impugnados en Georgia. Los grupos de derechos electorales han capacitado a voluntarios en métodos para disminuir conflictos. Los votantes han sido grabados en video por grupos que buscan fraudes mientras emiten sus sufragios.

Los funcionarios electorales están cada vez más nerviosos, e incluso los republicanos dicen que se están preparando para una nueva embestida después del día de las elecciones, probablemente impulsada por su propio partido.

“Siento que me han apuñalado por la espalda repetidamente tanto que no tengo nada más que tejido cicatricial”, dijo Clint Hickman, republicano en la junta de supervisores del Condado de Maricopa, Arizona, que alberga a Phoenix. La Oficina Electoral del Condado, que fue objeto de protestas de la derecha en 2020, ha reforzado su seguridad, fortaleciendo el edificio con una nueva valla perimetral de metal.

Los candidatos republicanos en todo el país continúan amplificando las afirmaciones falsas del ex presidente Donald Trump sobre elecciones corruptas, los funcionarios se están preparando para las interrupciones después del cierre de las urnas. Los activistas y los abogados están preparados para impugnar las papeletas y disputar los procedimientos de conteo, y los candidatos perdedores que han puesto en duda la integridad del proceso pueden presentar demandas.

Decenas de demandas

Ya se han presentado más de 100 demandas, en comparación con 70 a esta altura hace dos años, una oleada de litigios de ambas partes y sus aliados. Del lado republicano, decenas de abogados y firmas que buscaban anular las elecciones de 2020 vuelven a trabajar para partidos y candidatos en este ciclo.

Los demócratas y grupos externos han contribuido al litigio, a menudo presionando por indulgencia en el conteo de votos en ausencia y desafiando los planes de los funcionarios republicanos locales de contar los votos a mano, un guiño a la sospecha generalizada y recién descubierta de las máquinas de votación electrónica por parte de la derecha.

En el Condado de Nye, Nevada, uno de esos planes para contar las boletas anticipadas a mano se detuvo debido a una demanda de la filial estatal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). En el Condado de Cochise, Arizona, se está litigando un esfuerzo similar en los tribunales.

Incluso si el litigio no cambia los resultados, las elecciones de 2020 demostraron la capacidad de los juicios fallidos de afectar severamente a la política de otras maneras.

Las muchas demandas presentadas por los abogados de la campaña de Trump, funcionarios republicanos y grupos externos en 2020 fracasaron en los tribunales, pero generaron un movimiento de partidarios que creen que las elecciones están amañadas y rotas. Ese movimiento es responsable de gran parte del activismo y la paranoia que rodean las elecciones de esta semana.

En el Condado de Clark, Nevada, donde se encuentra Las Vegas, los escépticos electorales han monitoreado el procesamiento de las boletas de voto en ausencia, haciendo preguntas basadas en teorías de conspiración sobre el hackeo de las máquinas de votación.

Intimidación en Arizona

En el Condado de Maricopa, donde se llevó a cabo la primera protesta “Stop the Steal” (“Frenen el Robo”) frente a la Oficina del Departamento de Elecciones del Condado el día después de las elecciones de 2020, voluntarios armados con equipo táctico se apostaron frente a una urna en Mesa, el suburbio de Phoenix.

La semana pasada, un juez emitió una orden de restricción contra el grupo de derecha Clean Elections USA, dentro de un margen de 75 pies.

Hasta ahora, Katie Hobbs, secretaria de estado de Arizona, ha enviado 18 referencias de intimidación de votantes a las autoridades policiales. En las quejas, que fueron redactadas en detalle, los votantes describieron que fueron observados, fotografiados con cámaras de lentes largos y que registraron sus matrículas. Algunos, incluido uno presentado el jueves por un votante en el vecindario Central City de Phoenix, se produjeron después de que se presentó la orden del juez.

“Nunca me he sentido más intimidado en mi vida tratando de votar y parado a sólo un metro de la caja”, decía la denuncia, según los registros publicados por el secretario de estado. El votante continuó: “¿Debo preocuparme de que maten a mi familia ahora si los resultados no son los que querían?”

El mes pasado en Arizona, un correo electrónico a funcionarios electorales prometió “encontrar” sus direcciones personales e hizo referencia a la violencia de la Revolución Francesa. Fue remitido al FBI por el secretario de estado de Arizona.

Liderados por Trump, los candidatos republicanos y las figuras de los medios de comunicación de derecha han acumulado temores sobre la “integridad electoral”.

Aunque no hay evidencia de un fraude generalizado en las elecciones, lideraron la carga para nuevas leyes que endurecen las reglas de votación y, como dice su punto de conversación, hacen que sea “más difícil hacer trampa”.