Llega Donald Trump a El Paso

El Presidente Donald Trump en compañía de su esposa Melania llegaron a esta ciudad en punto de las 2:25 de la tarde para dirigirse a el Centro Médico Universitario donde se encuentran hospitalizadas algunas de las víctimas de la masacre del sábado pasado.

Al descender del avión Airforce One, el presidente y su esposa fueron recibidos por una comitiva encabezada por el Gobernador de Texas Greg Abbott, El vicegobernador Dan Patrick, los senadores John Cornyn y Ted Cruz, , al igual que el presidente de esta ciudad Donald ‘Dee’ Margo y su esposa Adair, así como otros dignatarios.

Por espacio de cinco minutos el presidente intercambio unas palabras con cada uno de los miembros de la comitiva para después abordar la limosina blindada conocida como ‘La Bestia’ y se dirigió rumbo al Centro Médico Universitario.

Tras su breve reunión con el primer mandatario el senador Ted Cruz dijo que lamentaba profundamente lo sucedido. “Cuando me entere de los hechos no lo podía creer. Eso es obra de un supremacista con creencias que no representan a este país, el estado de Texas y mucho menos a esta grandiosa ciudad,” afirmó el senador.

Así mismo también lamentó que el incidente este siendo usado con una retórica de tintes partidistas y afirmó que para todos “lo más importante debe de ser la recuperación de los heridos y el apoyar a todas las familias que hoy viven en duelo.”

Cruz afirmó que ha estado en contacto directo con el Buró Federal de Investigaciones en relación al incidente y que confía en que se hará justicia.

A pesar de que varios políticos, como la congresista Veronica Escobar, se han mostrado en contra de la visita presidencial, el alcalde Dee Margo dijo que acudió al encuentro porque “él es el presidente.”

[email protected]