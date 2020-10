Llega doble contagio: Covid con influenza

La tan temida combinación de un contagio simultáneo de Covid-19 con la influenza de temporada (flu) ha llegado a El Paso, según asegura un médico de la localidad.

El doble contagio ha sido advertido por los expertos en salud como de mayor riesgo letal, ya que se tienen que combatir dos enfermedades altamente infecciosas al mismo tiempo, lo cual saturaría el número de camas ocupadas en los hospitales de El Paso, afectando sobre todo el área de Cuidados Intensivos (ICU).

“Ha habido casos ya confirmados de pacientes positivos a Covid y en influenza, esto en clínicas locales”, dijo en entrevista exclusiva Manuel Francisco Valenzuela, médico pediatra en El Paso.

“Los números están empezando a subir, estamos entrando a una segunda ola de contagios y esto se está mezclando con la influenza. Colegas han expresado que se han registrado casos de Covid con influenza al mismo tiempo”, comentó.

Agregó que el pronóstico no es favorecedor debido a la temporada. “Por decirlo así, en el hemisferio sur no se les juntó el Covid con la influenza, a diferencia del hemisferio norte, sí se nos va a juntar el Covid con la influenza, que apenas está empezando, no tenemos ni idea de cuándo se va a terminar la influenza esta temporada”, dijo.

El domingo, México confirmó el primer caso de Covid-19 e influenza A-H1N1 en una misma muestra tomada a una paciente de 54 años.

La mujer, que tiene antecedentes de cáncer, obesidad y enfermedad pulmonar crónica, se encuentra ingresada en estado estable, según ha precisado el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, durante la rueda de prensa diaria en la cual el Gobierno de México actualiza los datos.

En Estados Unidos, el mes de octubre marca el inicio oficial de la temporada de influenza, que dura hasta mayo del siguiente año. Más de 10 mil texanos murieron de enfermedades relacionadas con la influenza la temporada pasada.

En El Paso, se reportó el lunes el fallecimiento de dos personas más a causa de Covid-19, lo que elevó la cifra total a 551. Por primera vez el Condado superó los 6 mil casos activos del coronavirus, informaron las autoridades vía comunicado.

Analizar entorno familiar

Muchas han sido las dudas que se despiertan en las familias fronterizas al tomar la decisión de enviar o no a los más pequeños de la casa a clases presenciales, sin embargo, médicos locales instan a que dicha decisión debe de ser basada totalmente en el entorno familiar de cada estudiante.

“En general, el médico no puede decirle a los padres que lleven o no a los niños a la escuela. Cada padre de familia debe de individualizar sus circunstancias”, declaró Valenzuela.

“Estoy dando diversas pautas hacia las familias que nos preguntan, porque no sólo debe de enfocarse en el niño, sino en su entorno, en si los papás u otros familiares tienen enfermedades que pueden ponerlos en riesgo mucho más que el niño en sí”, señaló.

Y es que el regreso a clases presenciales está iniciando en la mayoría de los distritos escolares en forma escalonada. Con base en el sitio web de la Ciudad de El Paso, EPStrong.org, la tasa de positividad de Covid-19 en el Condado y la Ciudad de El Paso se mantiene en un 10.14 por ciento, lo que representa el doble sugerido por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) para un ‘seguro regreso a clases.

Este incremento se ha ido presentando en los últimos días, puesto que el pasado 19 de septiembre, la tasa de positividad se registró en el 5.48 por ciento, dando esperanza a estudiantes y padres de familia para la reincorporación a clases presenciales en las aulas.

Acarrea Covid secuelas alarmantes

De acuerdo con Valenzuela, la enfermedad de coronavirus debe de ser percibida como una estrella fugaz, en donde el punto más denso es en sí la enfermedad.

“La estela que deja, que muchas veces se ve difusa o no se ve, es todas las secuelas que produce el Covid”, dijo el pediatra, las cuales van desde obesidad infantil, ansiedad, depresión, aislamiento social, problemas en la espalda, intoxicación por el uso excesivo de dispositivos con pantallas y una de las más sobresalientes, la deficiencia por vitamina D.

“Toda esa secuela es un problema, es todo lo que trae el Covid, que muchas veces no vemos o no queremos ver. Es un año sorprendentemente triste; estoy viendo muchas complicaciones secundarias, como el pánico a salir”, declaró Valenzuela.

Agregó que lo ideal es salir responsablemente, sin ser desconsiderados. “La gente se va a los extremos, ese es el problema, tenemos personas que no les importa y otras que están dentro de una burbuja, es el hartazgo de la gente”, concluyó.