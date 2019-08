Llaman a no combinar el alcohol con el volante

Alyssa Cardona / El Diario de El Paso





Con motivo del fin de semana largo por el Día del Trabajo (Labor Day) autoridades de la región incrementarán la vigilancia policiaca en las carretas con el fin de resguardar la seguridad de los viajeros y evitar accidentes de tráfico ocasionados por personas que conducen bajo la influencia del alcohol (DWI).

El Departamento de Transportación de Texas (TXDOT) en conjunto con agentes del orden y la Oficina de Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) han establecido la campaña “Plan While You Can” (Haz Planes Mientras Puedes).

Según EPCSO el año pasado, tan solo durante el periodo festivo del Día del Trabajo, se reportaron 328 accidentes automovilísticos por conducir bajo la influencia del alcohol.

En total, ocho personas perdieron la vida, mientras que otras 25 resultaron gravemente lesionadas.

De acuerdo con información de TXDOT cada 20 minutos un individuo es seriamente lastimado o incluso pierde la vida en un accidente donde se ve involucrado el uso excesivo del alcohol. En lo que al estado de Texas concierne, bajo la ley, una persona con un nivel de 0.8 de BAC (concentración de alcohol en la sangre o el aliento) está legalmente intoxicado por lo puede ser arrestado inmediatamente y recibir cargos de DWI.

Además, quien sea sorprendido manejando y lleve en su vehículo una bebida alcohólica abierta puede obtener una multa de hasta 500 dólares. Esto, sin importar si la persona que lleva la bebida es un conductor o un pasajero.

La campaña Plan While You Can recomienda que si usted va a salir se tome el tiempo de considerar su seguridad y elegir a un conductor designado para estos días festivos o bien que consiga un servicio de transporte como un taxi.