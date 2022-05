Llaman a estar alertas por brote de hepatitis infantil

Luego de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron que investigan 109 casos y cinco muertes por hepatitis infantil grave en el país, autoridades de salud en El Paso, pidieron a la comunidad mantenerse alerta ante posibles casos.

De acuerdo con los CDC, los casos han sido detectados en los últimos siete meses en 25 estados y territorios del país, más del 90 por ciento de los pacientes tuvo que ser hospitalizado y el 14 por ciento necesitó de un trasplante de hígado.

“La hepatitis infantil de origen desconocido es un tipo de hepatitis poco común que no es causada por los virus de hepatitis como la A, B, C, etc. O por defectos metabólicos, los cuales también son poco comunes”, dijo Héctor Ocaranza, autoridad de salud de la Ciudad y El Condado de El Paso.

“En muchos de estos casos de hepatitis de origen desconocido, se ha detectado un adenovirus como agente responsable. Este tipo de hepatitis de origen desconocido se empezó a ver en Europa, en particular en la Gran Bretaña. En estados unidos hay mas de 100 casos reportados al CDC”, informó Ocaranza.

La autoridad dijo que en muchos de estos casos se ha aislado un virus llamado adenovirus, el cual es común que cause infecciones respiratorias o problemas gastrointestinales. Hasta momentos no se había detectado que estos virus causaran una enfermedad de este tipo y de esta severidad.

Vacunas al corriente

Añadió que lo mejor para prevenir muchas de las enfermedades infecciosas es “mantener al corriente el esquema de vacunación en nuestros menores, ensenarlos a practicar medidas de higiene apropiadas como son el lavarse las manos frecuentemente, no estar en contacto con personas que estén enfermas, etc.”.

“Como este padecimiento es muy nuevo, los investigadores alrededor del mundo están tratando de recabar la mayor información posible acerca de la causa y quiénes son los más afectados para que de esa manera podamos tener más recomendaciones de prevención al respecto”, dijo Ocaranza.

Aunque a El Paso no ha llegado ningún caso de esta extraña afección, la autoridades pidieron a la comunidad permanecer alerta y estar atentos a la información proporcionada por el Departamento de Salud Pública de El Paso.

“Trabajaremos muy de cerca con los médicos tratantes ya su vez también dando apoyo de laboratorio y otras recomendaciones disponibles en ese momento”, finalizó.

El subdirector de los CDC para Enfermedades Infecciosas, Jay Butler, explicó que los síntomas de la hepatitis incluyen vómitos, orina oscura, heces de color claro y piel amarillenta.

A finales de abril, los CDC emitieron una alerta nacional sobre un foco de hepatitis infantil grave en Alabama, con nueve casos.

Actualmente los CDC investigan casos en ese estado y en Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Luisiana, Michigan, Minesota, Misuri, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Washington y Wisconsin.

LOS SÍNTOMAS

• Vómitos

• Orina café oscuro

• Heces color claro

• Piel y ojos amarillos

• Fiebre

• Fatiga