Llama FBI a denunciar crímenes de odio

Junto con la sede del FBI y las oficinas de campo en todo el país, el Buró Federal de Investigaciones en El Paso participa en un esfuerzo en el oeste de Texas para crear conciencia pública sobre los delitos de odio y alentar a la comunidad a denunciar.

De acuerdo con las autoridades, un crimen de odio se define como un acto criminal violento contra una persona o propiedad motivado en todo o en parte por el prejuicio de un agresor contra una raza, etnia, religión, origen nacional, discapacidad, orientación sexual, género o identidad de género.

Los delitos de odio a menudo no se denuncian tanto a las fuerzas del orden público federales como locales, según el FBI.

“Entendemos que algunas personas pueden tener miedo de presentarse ante las fuerzas del orden”, dijo el agente especial a cargo del FBI, Jeffrey Downey.

“Quiero asegurarle a la comunidad que el FBI trabaja para proteger a todas las víctimas de crímenes, sin importar su raza, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual, género o identidad de género, país de origen nacional o estatus migratorio”, añadió el agente.

El FBI alienta a las personas a informar cualquier comportamiento que crean que podría ser un crimen de odio, incluso si no están seguros al (915) 832-5000.

“Brinde a las fuerzas del orden público la oportunidad de realizar una revisión completa y justa de los hechos. Los actos de odio y racismo no tienen cabida aquí y no serán tolerados. El FBI no puede hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público”, finalizó Downey.