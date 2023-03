Listo para servir con pasión a la grey paseña

“Estoy listo para servir”, dijo visiblemente emocionado e invadido por una dosis de estrés el reverendo Anthony C. Celino, quien este viernes será ordenado como obispo auxiliar de la Diócesis de El Paso durante una ceremonia a realizarse a las 14:00 horas en la Catedral de San Patricio, y a la que asistirán 23 obispos y el nuncio apostólico Christophe Pierre.

En entrevista para El Diario de El Paso, el actual párroco de la iglesia San Rafael y vicario judicial de la Diócesis dijo estar muy agradecido con Dios, el Santo Padre Francisco así como con la comunidad de El Paso, principalmente con el obispo monseñor Seitz y hermanos sacerdotes por esa gran confianza que le otorgaron.

Sentado a un costado de la Virgen de Guadalupe, colocada en una de las paredes de la iglesia a la que ha servido en los últimos ocho años, Celino dijo estar preparado para atender esta nueva responsabilidad al tiempo que agradeció a todos sus mentores, sacerdotes y feligreses que lo formaron para atender esta nueva tarea.

“Dentro de mi responsabilidad como párroco estoy listo para responder a la llamada del Espíritu Santo”, dijo tras resaltar la formación que recibió de los fieles católicos que son parte de esta comunidad de El Paso y también de la iglesia que fueron parte importante de su preparación como sacerdote y como obispo.

Asimismo con la formación académica en la escuela en Chicago y otras universidades que lo formaron en su carrera como canonista. A punto de cumplir 52 años en abril, afirmó que “todo esto fue de gran ayuda, pero lo más importante es el Espíritu Santo que está trabajando en mi formación como sacerdote…”.

Y agregó: “Me siento un poquito en 'shock' por esta responsabilidad que es tremenda, es grande, pero también por estos 25 años que tengo como sacerdote, con muchas responsabilidades y mucha gente que me formaron como pastor, estoy listo para servir”.

Risueño recordó emocionado el 8 de febrero del 2023, cuando recibió la llamada del arzobispo Pierre en la que le comunicaba la noticia emitida por el Papa Francisco en la que le informaban de su nuevo nombramiento, el primero desde el establecimiento de la Diócesis de El Paso en 1914.

“Sentí algo que nunca antes había sentido, como que mi vida se había volteado de cabeza, porque como todo sacerdote uno no tiene esa aspiración para querer ser obispo; como sacerdote lo último que tenemos es la vocación sacerdotal, como pastor o como párroco en la parroquia. No he conocido a alguien que diga quiero ser obispo”, dijo esbozando una sonrisa.

Y es que agregó que esa noticia fue un ‘shock’ para él porque era algo que no esperaba, nunca esperó ese nombramiento, “pero que ahorita está para responder a la llamada de Dios, responder a la voluntad del Espíritu Santo que está trabajando en nuestra vida, que está trabajando en todo esto”.

Apuntó que su vocación como sacerdote, como párroco, fue aquí en la iglesia San Rafael, ubicada en el Este de la ciudad, y como obispo es un llamado de la Iglesia para que un sacerdote se eleve a esa posición, en este oficio como obispo.

Resaltó que es algo importante en la Iglesia porque es un ministerio pero también una gran responsabilidad, una gran tarea para llegar a ser obispo, y la razón, aunque es un llamado de la iglesia de Dios, es la vocación sacerdotal el fin que esperamos al llegar aquí, señaló.

Como sucesor de los apóstoles encargados de enseñar el mensaje de Jesús y guiar a sus discípulos, el obispo auxiliar expresó que su misión será la de servir siguiendo la línea del Santo Padre.

“Estamos aquí para ser gente de encuentro, una iglesia de encuentro. Quiero que mi ministerio sea influenciado de la forma del Santo Padre que nos manda a caminar con la gente, con nuestros hermanos y hermanas en la comunidad y enfrentar las complejidades de la vida, pero primeramente servir como sacerdote”.

Otra de sus tareas como obispo auxiliar será la de trabajar muy de cerca con la comunidad migrante, la cual atraviesa por una severa crisis en la frontera, por lo que dijo que trabajará de la mano con monseñor Mark Seitz.

“Es muy importante, todos nosotros somos inmigrantes, hasta la reina de Dios. Tenemos que reforzar que todos nosotros estamos en peregrinación, hay mucha gente que está moviéndose en peregrinación en busca de una vida nueva, como nosotros los filipinos que experimentamos una bienvenida en esta comunidad y también queremos compartir esta bienvenida a los nuevos.

Migración, una prioridad

El prelado enfatizó que el tema migratorio es una prioridad para el obispo Seitz y por ende también para él, por lo que se enfocará en atender esta responsabilidad para dar una mano a los que la necesitan y darles la bienvenida a los nuevos que llegan aquí… “podemos también compartir la bienvenida y la ayuda a los que se están moviendo, a los que están llegando”.

En su conversación lamentó la tragedia registrada en una estación migratoria en Ciudad Juárez en donde 39 migrantes de diversas nacionalidades murieron y 29 resultaron heridos, en un incendio, luego de una protesta organizada por ellos mismos en las celdas donde eran resguardados.

“Es una gran tragedia para la comunidad y para la humanidad que tenemos que vivir en esta situación… quiero dar mis pensamientos y oraciones a las familias afectadas y que estamos aquí para ustedes, para rezar y acompañarlos en su peregrinación y en sus esfuerzos por tener una vida nueva y quiero expresar mis sentimientos, mis condolencias para ellos, estamos aquí para ustedes”.

Indicó que como obispos y encargados de administrar los sacramentos de la Confirmación y el Orden Sacerdotal trabajarán juntos con las autoridades y dispuestos a buscar una solución para todos esos problemas y sobre todo abogar por una reforma migratoria, lo que es justo, dijo el originario de una comunidad situada en una isla al Norte de Filipinas y quien llegó a este país en 1993 por invitación de su hermano, que también es sacerdote, y el obispo Raymundo Peña.

La Diócesis de fiesta

En su mensaje a la comunidad la invitó a ser parte de la fiesta de ordenación a celebrarse en la Catedral de San Patricio o seguirla a través de las redes sociales de la Diócesis y por televisión con el fin de celebrar juntos y poder rezar juntos pidiendo la gracia y la bendición de Dios aquí en la iglesia en El Paso… “no solamente para mí sino para toda la comunidad”, manifestó el menor de siete hermanos.

La ceremonia religiosa, a la cual acudirán obispos de Estados Unidos y México, será una misa que empezará a las 14:00 horas con la palabra de Dios para aplicar las expectaciones de los servidores de Dios que están llamados a servir, administrar y también los dones que los ministros del Señor reciben para servir, dijo el padre Michael Lewis, administrador de la parroquia de la Santísima Trinidad.

Explicó que en la homilía se dará lectura al decreto del Papa Francisco y del nuncio apostólico para posteriormente escuchar las nueve promesas del nuevo obispo para servir al Papa y como sucesor de los apóstoles.

Después de las letanías para pedir la ayuda de todos los santos y todos los miembros de la Iglesia se ofrecerá una oración para el obispo Celino para luego continuar con la imposición de las manos a cargo de monseñor Seitz y todos los obispos y de esta manera elevar la plegaria de ordenación con la lectura del texto escrito en el Siglo III, con las mismas palabras, en latín original.

“Con este ritual y después de la plegaria y entrega de insignias será oficialmente obispo auxiliar”, dijo el sacerdote Lewis tras enfatizar que el nuevo obispo, quien formará parte de la Fraternidad Mundial del Colegio de Obispos, recibirá un anillo que significa la conexión con la Iglesia, que es la novia de Cristo; un báculo, símbolo de gobernanza, y su mitra.

El reverendo Anthony C. Celino, dijo que una vez que tome posesión, espera respirar profundo, rezar y dar un agradecimiento a sus padres Mines y Teodolo, ya fallecidos, y recibir la bendición de la comunidad para juntos compartir la bendición de Dios.

