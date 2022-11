Limpian aguas negras del Río Grande tras desborde

El lunes por la mañana, EPWater descubrió una fuga de aguas residuales en una alcantarilla en el derecho de paso del Departamento de Transporte de Texas (TXDOT), cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, aproximadamente a media milla al sur del intercambio Spur 1966, a la altura de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

El desbordamiento se detuvo alrededor de las 3:30 p.m. del lunes. Los equipos eliminaron un gran bloqueo de la línea de aguas residuales compuesto por toallitas, concreto y trapos que causaron el rebosamiento de la boca de acceso. Las calles, casas o negocios cercanos no se vieron afectados, pero algunos de los flujos de aguas negras llegaron al lecho del río.

PUBLICIDAD

“Si bien este evento tuvo un impacto limitado en el lecho del río, somos extremadamente sensibles a las aguas residuales en el lecho del río, dada la emergencia de Frontera el año pasado”, dijo Gilbert Trejo, director de operaciones interino. “Sin embargo, este evento fue un marcado contraste con Frontera porque fue identificado y resuelto en cuestión de horas”.

El problema fue causado por un bloqueo y sirve como un recordatorio para que las personas sean extremadamente conscientes de lo que se tira por el desagüe y el daño que puede causar.

En la zona no se afectaron los servicios de agua y alcantarillado. El abastecimiento público de agua potable no está en riesgo ya que el Río Grande –conocido como Bravo del lado mexicano– actualmente no está en funcionamiento. Las plantas de tratamiento de ríos de El Paso dejaron de tratar el agua del río en septiembre.

Trabajadores procedieron a desinfectar el área inmediatamente después de que se detuviera la descarga. EPWater notificó del evento a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), la Oficina de Manejo de Emergencias, TXDOT, Aduanas y Protección Fronteriza de (CBP), Comisión Internacional de Aguas y Límites y el Distrito de Mejoramiento de Agua del Condado de El Paso #1.

Las estimaciones preliminares son que se descargaron alrededor de 250 mil galones en la llanura aluvial y una cantidad menor llegó al lecho del río.

Recomendaciones de TCEQ…

• Aunque se determinó que el suministro público de agua no se vio afectado, los clientes de EPWater o las personas que compran el líquido de otro suministro público de agua pueden comunicarse con su distribuidor para determinar si el agua es segura para uso personal.

• Las personas que utilizan pozos privados de suministro de agua potable ubicados dentro de 1/2 milla del lugar del derrame o dentro del área potencialmente afectada deben usar sólo agua que haya sido destilada o hervida en ebullición durante al menos un minuto para todos los usos personales, incluida la bebida, cocinar, bañarse y cepillarse los dientes. Las personas con pozos de agua privados deben analizar y desinfectar el líquido de su pozo, si es necesario, antes de interrumpir la destilación o la ebullición.

• El público debe evitar el contacto con las aguas residuales o el suelo en el área afectada por la descarga. Si se produce contacto, se recomienda bañarse y lavar bien la ropa lo antes posible.