Ligan terremoto con exceso de ‘fracking’

A las 3:27 a.m. del miércoles, tiempo de El Paso, la quietud en la región Paso del Norte fue abruptamente sacudida por un movimiento sísmico de 5.3 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se originó en la población de Mentone, situada en el Oeste de Texas, que provocó pavor entre los fronterizos que lo sintieron.

De acuerdo a los expertos, el temblor pudiera ser atribuible a la actividad de extracción del petróleo y gas con presión de agua que se realiza en el centro de Texas, conocido como “fracking”, práctica que ha generado innumerables protestas por residentes y activistas ambientalistas.

“Mucha gente pregunta si está relacionado con el fracking o lo que se denomina fracción de fracturamiento hidráulico en donde se utiliza mucha agua y alta presión para hacerlo” dijo Aarón Velasco, sismólogo y catedrático de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Explicó que el temblor, el cual experimentó junto con sus dos hijas, se debe principalmente a la eliminación de fluidos residuales –agua contaminada inyectada a alta presión– un subproducto de la elaboración de ambos combustibles.

El terremoto es el segundo de magnitud 5.0 o mayor que ocurre en el área en poco más de un año. Los temblores tan fuertes en Texas solían ser bastante raros, señaló Velasco.

El Servicio Sismológico Nacional de México señaló que la magnitud del terremoto fue de 5.8 grados, lo cual no corresponde con los datos estadounidenses.

“El terremoto fue lo suficientemente fuerte como para sentirse ampliamente y se sintió particularmente fuerte aquí en El Paso”, dijo el experto, originario de Los Ángeles, California, y con 22 años laborando en el campus.

Agregó que al igual que en Hawái, ahora Texas está experimentando la fractura hidráulica, a pesar de que el gobierno, a través de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, que regula las actividades petroleras, y las compañías petroleras y gas han estado tratando de tomar medidas para evitar un mayor número de temblores en la región. No obstante, desde el 2020 la práctica ha incrementado los sismos en la región.

El sismólogo, uno de los tres con los que cuenta UTEP, expresó que gracias al sistema de detección con los que cuenta el estado y la federación, a los 10 minutos de ocurrido el fenómeno sísmico, el Servicio Geológico de Estados Unidos, informó de la magnitud 5,3 siendo uno de los de mayor proporción registrados en esta región fronteriza.

“Sabía a dónde ir para obtener información y por eso estaba esperando que se actualizará el portal oficial y en 10 minutos ya estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y el tipo de terremoto registrado”.

Mientras tanto, en decenas de viviendas, muchas familias de ambos lados de la frontera se despertaron abruptamente. “Me levanté a tomar agua y cuando me iba a sentar en la cama sentí que me tambaleaba y luego un crujido en las paredes y ventanas. Me asusté mucho”, dijo Elvira Estrada, residente del Oeste de la ciudad, quien en ese momento no pensó que se tratara de un temblor.

Manifestó que de inmediato despertó a su esposo para explicarle lo sucedido y que estuviera atento por si volvía otro movimiento, sin embargo, todo regresó a la calma.

El terremoto ocurrido a unas 22 millas al oeste suroeste de Mentone, Texas, también se sintió en Las Cruces, NM y Ciudad Juárez.

“Estaba dormida y al darme una voltereta para acomodarme sentí como si me sacudieran la cama y al mismo tiempo escuche vibrar las ventanas”, expresó Ana María Martínez, residente de la calle Azucenas, de la colonia Zacatecas, en la vecina ciudad, quien en un principio se quedó con la sensación de que se trataba de un temblor.

Recordó que el año pasado se registró un terremoto similar, aunque de menor magnitud, pero no se dio cuenta. “Hoy sí estuvo muy fuerte y vi que mis tres gatos estaban inquietos y los perros ladre y ladre”, manifestó que al igual que Elvira despertó a su esposo Oswaldo y a su hija Miroslava, quienes no se percataron del temblor.

Aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración, algunos paseños reportaron grietas en sus paredes. “Tenemos miedo de que esta área se convierta en zona de temblores. Aquí nunca se habían visto, pero con eso del fracking ya me dio miedo”, dijo José Ruíz, residente del Este de la ciudad, al tiempo que exigió a las autoridades parar las extracciones.

Reportes oficiales señalan que la ciudad de Midland, Texas produce el 40% del petróleo estadounidense y el 15% de gas, sin embargo sus prácticas para extraer los carburantes han registrado 236 movimientos telúricos de magnitud superior a tres. Nueve en 2019, 51 en 2020 y 176 en 2021, según la firma de inteligencia de mercado Sourcenergy.

“En este punto pensamos que si reducimos los niveles de inyección, eso detendrá los terremotos. Aún no ha sucedido, tal vez lleve tiempo. No lo sabemos, no lo sabemos bien. No lo entendemos lo suficientemente bien….”, dijo el doctor Velasco, mientras mostraba la gráfica en el sismógrafo del número de temblores registrados en el área.

Apuntó que tres horas antes el sismógrafo reportó de varios terremotos por arriba de magnitud 7 registrados en las costas del Pacífico, en la zona denominada como ‘anillo del fuego’, considerada como una de las más activas en temblores.

Aunque dijo que en ciertas regiones la gente está acostumbrada a los temblores, aquí la gente siente temor, por lo que es importante que esté preparada y tenga un plan de salida.

“Como experto tengo la responsabilidad de informar, esperamos ser un recurso para la comunidad a medida que avanzamos, lo que tenemos ahora es lo que llamamos una subvención de planificación donde tenemos dinero para 2 años”, expresó.

Expresó que es difícil predecir dónde van a ocurrir todo el tiempo, pero como científicos tienen claro lo que debe hacerse para ayudar y enterar a las comunidades de lo que son los terremotos, los peligros y las medidas de protección que deben seguir y adoptar cuando se presentan.

Explicó que el protocolo que siguen cuando se presenta un temblor inicia con la lectura digital y a los 10 minutos, se cuenta con la solución capturada por computadoras, pero si por si se presenta una falla en el sistema se tiene a una persona –24/7– que revisa, detecta y comparte la información de la actividad sísmica a través del portal oficial.

Las personas interesadas en conocer más acerca de estos fenómenos pueden escuchar el Podcast del Centro para el Impacto Colectivo en la Ciencia del Terremoto en c-cies.org en la aplicación de Spotify.

