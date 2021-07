Lideran restauranteros recuperación en El Paso

Tras poco más de un año de incertidumbre económica a causa de los cierres por la pandemia, el mercado minorista comienza a expandirse de nuevo a nivel local, según reportes de empresarios del sector inmobiliario.

Uno de los sectores que más ímpetu ha cobrado, liderando la recuperación, ha sido el de los negocios dedicados al sector de los alimentos y las bebidas, establece el análisis realizado por la organización TREB, que engloba a los mayores propietarios y desarrolladores de bienes raíces comerciales.

También se ha visto un repunte en el sector de tiendas que venden artículos con descuento, ya sea con un precio fijo –como las llamadas ‘del dólar’– o que se dedican a rematar saldos de ropa y otros artículos.

A pesar de los desafíos buenos, malos y universalmente sin precedentes de 2020, “hemos visto una categoría de comercio minorista, alimentos y bebidas, posicionarse como el líder indiscutible en la recuperación y el inevitable regreso al crecimiento del mercado más amplio de El Paso”, de acuerdo con el reporte.

La comida rápida, en sus diferentes modalidades, ha sido una de las áreas más fuertes para la recuperación del comercio.

Dentro de la cartera de River Oaks –uno de los principales desarrolladores y propietarios de centros comerciales– los alimentos y bebidas siguen siendo la categoría más activa.

A diferencia de otros mercados de Texas, el nuevo desarrollo de espacios minoristas tradicionales sigue prosperando en El Paso.

En los aproximadamente 10 proyectos de River Oaks, que totalizan aproximadamente 500 mil pies cuadrados en varias etapas de desarrollo, se apunta “a restaurantes de servicio rápido y conceptos que han implementado con éxito la entrega, el servicio de recogida y otros servicios sin contacto”, señala el documento.

Fuera del espacio de alimentos y bebidas, los minoristas de descuento –como Dollar Tree, Ross Dress for Less, Five Below y DD’s Discounts– continúan siendo agresivos con sus selecciones de sitios, alentando sus planes de expansión en medio de la crisis de salud global.

“Rara vez en algún momento de los últimos 10 años el sector minorista de El Paso se ha sobreconstruido hasta el punto de que las vacantes han aumentado o el crecimiento de los alquileres se ha desacelerado a niveles desconcertantes”, indica el boletín.

Por autoservicio

El repunte también aplica para los servicios de ventanilla –drive-thru– como el instaurado por la cadena de restaurantes de comida rápida Chick-fil-A. Esta cadena fue la primera en introducir un drive-thru doble, lo que le permitió aumentar su negocio sin violar los protocolos de distanciamiento social o las restricciones de capacidad de comedor interior.

Otros usuarios como Dutch Bros., un concepto de café basado en Oregon, han seguido su ejemplo. Además, Chipotle Mexican Grill también abrirá su primer concepto de autoservicio en El Paso en el centro comercial Eastlake Marketplace.

Otras de las firmas de comida rápida o casual que han abierto nuevos lugares recientemente son: Jamba Juice, Tropical Smoothie Café, Baja Fresh Mexican Grill, McAlister’s Deli, Jersey Mike’s, Nektar, Crave y Hillside Coffee.

A decir de los directivos de TREB muchos de los propietarios de restaurantes decidieron renovarse al crear un nuevo espacio en sus patios, para ofrecer servicio al aire libre, cuando comenzó la pandemia.

Apoyo para el alquiler

“Hemos pasado innumerables horas trabajando con los 800 inquilinos que componen nuestra cartera, negociando aplazamientos de alquiler y arrendamientos reestructurados, ayudándolos a navegar por el Programa de Protección de Cheques de Pago recientemente lanzado y diseñando soluciones inmobiliarias creativas para ayudar a mantener a flote sus negocios”, dio a conocer TREB en un comunicado de prensa.

Indicó que aunque en algunos casos pudieron apoyar a los inquilinos a mantener sus puertas abiertas, en otros los impactos económicos de Covid-19 finalmente afectaron las bases de empleados y los presupuestos operativos de los inquilinos.

Estables los abarrotes

Como suele ocurrir durante las recesiones económicas, el sector de abarrotes se desempeñó bien durante el año pasado, logrando expansión en El Paso.

Si bien los costos de construcción o las tarifas de alquiler de nuevos espacios no han disminuido durante este ciclo, las ventas sostenidas y el regreso a los niveles de alquiler previos a la pandemia no han sido afectados demostrando una saludable demanda en El Paso.

Dentro de los proyectos cristalizados en 2021 estuvo la construcción en una nueva tienda para Albertsons, ubicada en el bulevar Pebble Hills y North Zaragoza Road, en el lado Este de la ciudad, convertida ahora en la tienda de comestibles más grande en la región.