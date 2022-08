Libró 2 veces la cárcel violador de Fort Bliss

Christian Alvarado empezó a teclear mientras se encontraba solo en un cuarto de interrogatorios en Fort Bliss, un extenso puesto del Ejército situado en El Paso. Pasó casi la mayor parte de las siete horas anteriores conectado a un polígrafo, respondiendo las preguntas que le hacía un investigador militar acerca de un alegato de que había atacado sexualmente a una compañera soldado.

Su versión fue cambiada en varias ocasiones durante la entrevista, que se efectuó a finales de julio del 2020. El investigador le dijo a Alvarado que no había pasado dos pruebas del polígrafo, luego salió del cuarto para que el joven soldado pudiera teclear su versión en una declaración bajo juramento.

Con sus dedos en el tablero, Alvarado empezó a describir la noche de diciembre del 2019 que pasó en las barracas con una soldado que conoció ese día.

“Ella estaba ebria y yo también”, tecleó Alvarado, un soldado de primera clase del Ejército, en la computadora del investigador. “Tuvimos sexo, pero ella perdió el conocimiento”.

Escribió que mintió acerca de que el encuentro había sido consensual en entrevistas anteriores con investigadores debido a que quería proteger su carrera en el Ejército.

Cuando Alvarado terminó su versión por escrito, el investigador del Ejército entró al cuarto. Le preguntó a Alvarado por qué siguió teniendo sexo con una mujer que estaba desmayada.

“Estaba en el momento”, replicó el soldado de 20 años.

Luego, el investigador le preguntó a Alvarado acerca de otro alegato en su contra. Una asistente del capellán militar lo acusó de atacarla sexualmente en mayo del 2020 después de una fiesta en una casa.

El tener sexo con ella “salió mal debido a lo intoxicado que estaba ella”, dijo Alvarado, aunque no aceptó hacer una declaración jurada acerca del segundo alegato porque sería “la guinda del pastel”.

Alvarado le dijo al investigador que había tenido sexo con 42 mujeres en los últimos cuatro años, aproximadamente una cuarta parte de las cuales estaban intoxicadas en ese momento. Sus experiencias sexuales han sido aburridas y se confunden unas con otras, dijo, hasta el punto que ha tenido problemas para recordar detalles específicos acerca de sus compañeras sexuales.

Al final de un largo día de interrogatorio, los superiores de Alvarado no lo detuvieron ni le pusieron ninguna restricción más allá de las órdenes que ya había recibido de mantenerse por lo menos a 100 pies de las dos mujeres que lo acusaron de atacarlas, de acuerdo a los registros. Estaba libre para retirarse.

Un mes después, atacó sexualmente a otra mujer.

Si el caso de Alvarado hubiera sido manejado por civiles y no por el Ejército, su declaración por escrito hubiera sido suficiente evidencia para emitir rápidamente una orden de arresto, de acuerdo a dos abogados que anteriormente trabajaron para la Oficina del Procurador de Distrito del Condado de El Paso.

“Yo me hubiera sentido cómoda acusándolo en ese punto”, comentó Penny Hamilton, quien encabeza la Unidad de Violación y Abuso Infantil de la Oficina del Procurador de Distrito y posteriormente prestó sus servicios como magistrada del Condado de El Paso.

“Cuando el ofensor admite que el acto sexual se llevó a cabo y que la víctima no dio su consentimiento debido a que estaba desmayada, entonces se tienen los elementos para fincar un cargo penal”.

En el sistema civil de Texas, una persona acusada de ataque sexual se presenta ante un magistrado, quien establece el monto de la fianza que según los expertos, podría alcanzar fácilmente decenas de miles de dólares.

Los jueces y magistrados civiles utilizan la fianza para asegurarse que los sospechosos se presenten a juicio. Los sospechosos sólo son liberados si pueden pagar la fianza.

El sistema de justicia militar no impone fianzas. Muchas decisiones acerca de quién debe ser detenido por delitos graves antes de un juicio no son tomadas por los jueces sino por los superiores, quienes no tienen que ser abogados entrenados.

Las recientes reformas congresistas cambiaron el sistema, que desde hace tiempo ha generado críticas por la amplia discreción que tienen los superiores militares. Aunque las revisiones los han despojado de parte de su autoridad, siguen controlando varios aspectos del proceso judicial, incluyendo el decidir si los miembros que están en servicio y están acusados de delitos deben ser detenidos mientras esperan ser enjuiciados, un proceso llamado confinamiento previo al juicio.

Una investigación de ProPublica y Texas Tribune sobre cómo los comandantes del Ejército, la rama militar más grande del país, usan el confinamiento previo al juicio reveló un sistema que trata a los soldados de manera desigual y atrae poco escrutinio externo.

El análisis resultante, el primero de su tipo, mostró que los soldados acusados de agresión sexual tienen menos de la mitad de probabilidades de ser puestos en prisión preventiva que los acusados de delitos como el uso y distribución de drogas, desobedecer a un oficial o robo.

Esa disparidad ha aumentado en los últimos cinco años. El índice de prisión preventiva ha duplicado los casos relacionados con ofensas debido a las drogas, latrocinio o por desobedecer a un oficial superior, pero sigue siendo el mismo en los casos de ataque sexual como el de Alvarado, según encontró el análisis.

Por ejemplo, el Ejército decidió en contra del confinamiento previo al juicio para un sargento que fue acusado de violar a la esposa de un soldado que estaba bajo sus órdenes en Fort Bliss, mientras que en otro puesto del Ejército, una soldado texana de 19 años fue detenida durante más de tres meses por usar drogas y por responderle de mala manera a los superiores militares.

“La justicia que es arbitraria no es justicia”, comentó el coronel Don Christensen, ex jefe de fiscales de la Fuerza Aérea. “No debería depender de los caprichos de un comandante en particular”.

Los oficiales del Ejército defendieron el sistema. Dijeron que los soldados acusados de ofensas violentas no necesariamente tienen más probabilidades de ser sometidos a un confinamiento previo al juicio.

“La naturaleza de la ofensa es un factor a considerar en una decisión para colocar a alguien en prisión preventiva, pero no es el único factor”, dijo el teniente coronel Brian K. Carr, jefe de División de Operaciones de la División de Leyes Penales de la oficina del juez de Defensa General, a través de un correo electrónico.

Las características de los soldados y su voluntad para seguir órdenes son también factores importantes, agregó Carr.

Señaló que de acuerdo a las regulaciones militares, los comandantes deben decidir primero si existe una buena razón para creer que un soldado cometió un delito y es probable que huya antes del juicio o se involucre en una mala conducta penal grave.

Los superiores tienen que considerar si otras restricciones, tales como instruir a los soldados a que permanezcan en una vivienda militar o requieran que se reporten regularmente con sus superiores, son suficientes para mantenerlos alejados del problema. También deben sopesar el récord de servicio militar del soldado, su carácter, condición mental y cualquier mala conducta anterior.

En marzo del 2020, meses antes de que Alvarado fuera interrogado acerca de los alegatos de ataque sexual, los comandantes lo reprendieron después que la Policía de El Paso lo arrestó por disparar un AR-15 afuera del apartamento de su novia.

Alvarado le dijo a la Policía en ese momento que intentó ahuyentar a un grupo de coyotes. La orden de aprehensión del Condado de El Paso en ese caso sigue pendiente.

A pesar de la reprimenda y de los alegatos iniciales de ataque sexual, la ex portavoz de Fort Bliss, la teniente coronel Allie Scott, dijo que las condiciones para justificar el colocar a Alvarado en confinamiento previo al juicio no eran suficientes. Scott, quien recientemente fue transferida a otro puesto militar, rechazó hacer aclaraciones. Dijo que Fort Bliss no comenta sobre las deliberaciones internas.

Casi un mes después que Alvarado salió del cuarto de interrogatorios en Fort Bliss, un capitán del Ejército decidió que había una causa probable de que él haya llevado a cabo un ataque sexual, de acuerdo a registros obtenidos por ProPublica y Tribune. En una carta enviada a los medios de comunicación, Alvarado dijo posteriormente que era inocente y rechazó responder preguntas específicas.

La decisión del Ejército, y el hecho de no actuar rápidamente sobre esto, ocurrió demasiado tarde para Lee, una civil y la tercera mujer por la que después Alvarado sería acusado de ataque sexual.

Lee, quien estuvo de acuerdo en ser mencionada por su segundo nombre en esta historia, aún recuerda vívidamente el momento a finales de agosto cuando Alvarado la atacó en la sala de su casa. La sometió en el sofá y le colocó la mano alrededor de la garganta mientras sus dos hijos dormían al otro lado de la vivienda.

Ella recuerda haber llamado a una amiga llorando semanas después cuando se enteró por los investigadores militares que Alvarado había sido acusado previamente de ataque sexual.

“Si se hubiera hecho algo anteriormente, él no hubiera tenido la posibilidad de dañarme”, dijo Lee.

Una persona peligrosa

Para entender en la práctica cómo es el trabajo discrecional de los comandantes, hay que considerar el caso de Randall S. Hughes, un sargento del Ejército de Fort Bliss, quien fue acusado de violar a la esposa de uno de sus soldados en una fiesta del Super Tazón en el 2017.

La mujer le dijo a ProPublica y Tribune que en repetidas ocasiones le pidió al Ejército que colocara a Hughes en confinamiento previo al juicio después que empezó la investigación. Los comandantes de Hughes no lo hicieron. Eventualmente se opusieron a perseguir el caso, citando la evidencia y asesoría de un consejo militar.

Posteriormente, Hughes fue transferido a la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey, en donde en mayo del 2020, su hija de 16 años le comentó a los investigadores del ejército que él la había atacado sexualmente dos meses antes. Nuevamente, no fue detenido.

Los superiores de Hughes en Nueva Jersey le dieron órdenes de que viviera en el puesto militar y le dijeron que tenía que reportarse por teléfono tres veces al día.

Durante la investigación sobre la acusación de su hija, las autoridades militares descubrieron alegatos de que años antes Hughes había atacado sexualmente a una ex esposa y violó a otra.

El incidente más reciente ocurrió mientras ya estaba bajo investigación por la violación en Fort Bliss. También se dieron cuenta que una tercera ex esposa lo acusó de estrangularla en el 2015.

Nuevamente, Hughes no fue colocado en confinamiento previo al juicio.

Matt Leonard, portavoz del Ejército, comentó en un correo electrónico que los superiores de Hughes “tomaron una acción adecuada” para asegurarse que el sargento se presentara al juicio y “no se involucrara en una mala conducta peor y más grave”. También emitieron órdenes de protección para las víctimas.

En un acuerdo en marzo del 2021, Hughes admitió una serie de cargos, incluyendo haber violado a una mujer durante una fiesta del Súper Tazón y a una de sus ex esposas. También fue condenado por “torcerle” el cuello a otra ex esposa con sus manos.

Un juez lo sentenció a casi 14 años en prisión y lo dieron de baja deshonrosamente. No se declaró culpable de haber atacado sexualmente a su hija, pero admitió que usó un lenguaje indecente con ella y la jaló del cabello.

El abogado de Hughes no respondió al correo electrónico en donde se le pide que comente. Chayla Madsen, la primera ex esposa de Hughes y madre de la hija que lo acusó de ataque sexual, dijo que estuvo de acuerdo con el convenio legal sólo porque los abogados del ejército dijeron que eso aceleraría el proceso judicial y sería mejor para las víctimas.

Madsen creía que el lugar más seguro para su hija podría ser una base militar. Ahora no tiene fe en un sistema que no tomó una seria acción legal en contra de Hughes en el 2017 cuando fue acusado por primera vez de ataque sexual.

“Ella tenían toda la razón en creer que él es una persona peligrosa”, dio Madsen.