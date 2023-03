Liberan de cargo electoral a vaquero de Trump

Santa Fe, Nuevo México— El cofundador de Cowboys for Trump, Couy Griffin, fue declarado inocente el miércoles de un cargo menor por no registrar un comité político en un juicio en el sur de Nuevo México.

El veredicto de un jurado de 12 miembros coronó un juicio de dos días en Alamogordo, la comunidad donde Griffin se desempeñó como comisionado del condado de Otero hasta que fue desterrado de su cargo el año pasado por su papel en los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021.

El cargo desestimado contra Griffin conllevaba un castigo potencial de hasta un año de prisión y una multa de $1,000.

Los miembros del jurado deliberaron durante más de nueve horas antes de emitir el veredicto. La decisión interrumpe una serie de decisiones legales adversas para Griffin, quien sigue inhabilitado para un cargo electo según la decisión de un juez confirmada por la Corte Suprema de Nuevo México en febrero.

Griffin dijo en un mensaje de texto que se sentía “bendecido de ser juzgado por un jurado de pares” en su comunidad natal y “nunca se había sentido tan reivindicado”.

En 2019, Griffin forjó a un grupo de conocidos del rodeo en el grupo promocional llamado Cowboys for Trump, que organizaba desfiles a caballo para difundir el mensaje conservador del presidente Donald Trump sobre el derecho a portar armas, los controles de inmigración y las restricciones al aborto.

Griffin invocó las protecciones de la libertad de expresión al negarse a registrar y divulgar donantes a Cowboys for Trump, al tiempo que expresó su preocupación de que los contribuyentes financieros puedan ser acosados.

En los argumentos finales del miércoles, los fiscales argumentaron que Griffin usó Cowboys for Trump para vincular explícitamente la defensa política con los pedidos de donaciones en línea, mientras ignoraba los requisitos de registro y divulgación financiera para los comités políticos que están diseñados para garantizar la transparencia y la equidad en las elecciones.

Dijeron que Griffin era un político por derecho propio que claramente abogó por Trump mientras el presidente era candidato a la reelección, y que Griffin también promovió posiciones políticas sobre control fronterizo, derechos de armas, aborto y más.

Pero el jurado no se dejó convencer. El abogado defensor Jonathan Miller retrató a Griffin como “solo un tipo que monta a caballo” y trató de hacer lo correcto al registrar a Cowboys for Trump como una corporación con fines de lucro y notificar a los donantes que no pueden deducir las donaciones de los impuestos.

Miller, un defensor público, dijo que la intención de Griffin era hablar con audacia y abiertamente sobre las convicciones de sentido común y el orgullo nacional, sin ceder al control del gobierno a través de la regulación de los grupos sin fines de lucro.

“No debería ser castigado por mostrar su orgullo por su país”, dijo Miller.

El abogado de Griffin también acusó a los reguladores estatales de financiamiento de campañas de parcialidad y de señalar a Cowboys for Trump para hacer cumplir la ley.

Desde principios de 2020, Griffin ha resistido la presión para registrar al grupo como comité político, incluida la presentación de una petición fallida ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Distrito.

La oficina del secretario de estado prevaleció inicialmente en una decisión de arbitraje de junio de 2020 que ordenaba a Cowboys for Trump registrarse como comité político, presentar informes de gastos y contribuciones y pagar una multa de $7,800. Griffin nunca cumplió con el acuerdo.

Griffin fue condenado previamente en un tribunal federal por un delito menor por ingresar a los terrenos restringidos del Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero, sin entrar al edificio. El año pasado, se convirtió en el primer funcionario electo en ser desterrado de un cargo electo en relación con el ataque al edificio del Capitolio de EE. UU., que interrumpió al Congreso cuando intentaba certificar la victoria electoral del presidente Joe Biden en 2020.

Cuando aún era comisionado del condado, Griffin se unió a sus colegas republicanos para negarse a certificar los resultados de las elecciones primarias de junio de 2022 debido a la desconfianza en los sistemas de votación utilizados para contar los votos, a pesar de que el funcionario electoral del condado dijo que no había problemas. La junta finalmente certificó la elección con una votación de 2-1 con Griffin todavía votando no basado en un “sentimiento visceral”.