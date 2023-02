Lesionado en la guerra, ahora ayuda a otros veteranos

Al ex capitán Jorge Rossell le explotó una bomba a bordo de un convoy en Afganistán mientras cumplía con sus deberes. “Transportábamos alimentos… cuando empezaron las explosiones salí disparado contra el techo y me pegué muy fuerte en la cabeza”. Algunos de sus compañeros murieron en combate.

“Todo fue muy rápido, yo nada más recuerdo el ruido de la explosión, luego estuve inconsciente 15 minutos, hasta que me despertaron, y ya estábamos en medio de un ataque”, dijo.

Este evento lo marcó.

“Por mucho tiempo escondí mis afectaciones para no ser perjudicado en mi trabajo, porque existen muchos prejuicios contra los que padecen estrés postraumático (PTSD en inglés) o tienen una lesión cerebral, y yo no quería que eso afectara mi carrera.

Desde entonces, Jorge empezó a sufrir de jaquecas extremas, pérdida de memoria, pérdida de balance, tensión muscular, pesadillas y depresión, entre otros padecimientos. “Tomo muchas medicinas sólo para funcionar y duermo poco”.

Originario de Guatemala, se jubiló del Army en el 2022, nueve años después de la batalla a la que sobrevivió; ahora trabaja en una clínica de rehabilitación en Las Cruces, y está a punto de graduarse de una Maestría en Servicio Social cursada en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Para tratar este tipo de problemas, en diciembre pasado se inició la construcción de un edificio que tendrá nuevas instalaciones médicas especializadas, bautizadas como Centro Espíritu Intrépido, con una inversión programada de 13 millones de dólares, y un espacio proyectado de 25 mil pies cuadrados.

El inmueble será una adición más del nuevo Hospital William Beaumont del Army en Fort Bliss, y contará con la tecnología más moderna para el tratamiento y diagnóstico de traumas, lesiones físicas y cerebrales.

“Con todo y casco me pegué muy fuerte en la cabeza. Mi cuello se comprimió, todo mi esqueleto. Siento dolor constantemente, pero los relajantes y la terapia ayudan. Al principio también tuve que ir a terapias físicas porque perdí hasta el balance”, recordó Jorge. “Además tuve que tomar terapias para hablar. No podía hablar. También tomé terapias para la visión”.

Después del enfrentamiento en el que participó, el ex capitán y paciente formal del departamento de lesiones traumáticas del cerebro (TBI por sus siglas en inglés), y en el que ahora trabaja, la ansiedad, el insomnio y los problemas en su casa se intensificaron, hasta llegar al divorcio. “Mi ex no aguantó mis padecimientos, yo tomaba mucho. Existen muchos prejuicios hacia los veteranos de guerra”, comentó un poco triste.

A pesar de tomar medicinas diariamente para los dolores, el insomnio y la ansiedad, actualmente, además de trabajar y estudiar, hace ejercicio casi a diario; superando día a día todos sus retos, y pensando en el futuro de su hija de dos años. “Ser militar me enseñó a enfocarme en mis objetivos. Cuando entré al Army terminé una Maestría en Administración estando activo en el Ejército”, dijo.

Ya siendo civil, Jorge, quien ahora tiene 41 años, vive en El Paso, y ejerce su nueva carrera en donde fue también paciente alguna vez: el departamento TBI, localizado en Las Cruces. Al mismo tiempo estudia su segunda Maestría en Servicio Social en UTEP, graduándose en mayo del año actual.

Jorge aspira a ayudar a otros soldados en situaciones como la de él. “La nueva clínica está más cerca, y ayudará a muchos más soldados activos a superarse, o si es el caso, a retirarse. La ayuda que se brinda en estos lugares es holística. También nos brindan terapia ocupacional, y física. Sobre todo, la educación, porque existen muchos estigmas. Yo he aprendido cómo tratarme y superarme a mí mismo”, dijo.

El comandante del nuevo Centro Médico Beaumont, coronel Brett H Venable, oficializó el proyecto del nuevo edificio. Existen nueve clínicas similares en otros ocho estados del país.

La organización para recabar fondos Fallen Heroes y Fort Bliss fueron los responsables de aportar dinero para iniciar la construcción.

jerry79912@yahoo.com