Les queda lejos atender su salud

El Paso.- Juvencia Padilla conoce el viaje a El Paso como la palma de su mano. Realiza frecuentes viajes por carretera a la ciudad del oeste de Texas desde su casa en Fort Hancock y ve más campos de algodón y alfalfa que pueblos en el camino. Los viajes son una necesidad médica para su hijo Florentino Hernández Jr., de 29 años. "A veces nos lleva todo el día allí", dijo Padilla. Poco antes de comenzar su primer trabajo, Hernández sufrió un accidente automovilístico. Quedó paralizado de cintura para abajo. Desde entonces, su madre ha sido su cuidadora las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una función que incluía aprender a administrar atención médica en el hogar y gestionar visitas periódicas a fisioterapeutas, médicos y hospitales. Si no está durmiendo una siesta durante el camino, Hernández pondrá corridos mexicanos mientras él y Padilla contemplan el paisaje tan familiar, dejando que las historias de la historia y la lucha hagan que el viaje de hora y media pase más rápido. La condición de Hernández es difícil de manejar por sí sola, pero vivir en un pueblo pequeño como Fort Hancock lo hace aún más difícil. La ciudad de mil 200 habitantes se encuentra en el condado rural de Hudspeth, uno de los 29 condados fronterizos considerados áreas médicamente desatendidas según la Administración de Servicios y Recursos de Salud de EE. UU. Esta designación significa que los residentes carecen de acceso a servicios, sitios o proveedores de atención primaria para satisfacer sus necesidades médicas. Los residentes en áreas médicamente desatendidas tienden a ser más vulnerables. También es más probable que tengan más de 65 años y vivan por debajo del umbral federal de pobreza. Un nuevo informe también encontró disparidades en las admisiones por COVID-19 entre hospitales fronterizos y no fronterizos, lo que indica problemas de salud más amplios entre las personas que viven a lo largo de la frontera. Después del cierre de una clínica de salud en Sierra Blanca, la sede del condado de Hudspeth, ahora hay una clínica federal que presta servicios en la región de 4 mil 570 millas cuadradas, dijo Joanna Mackenzie, juez del condado de Hudspeth y ex coordinadora de manejo de emergencias. La única opción para que la mayoría de los residentes del condado reciban atención médica es viajar a través de las fronteras del condado hasta El Paso, incluso en momentos de emergencia. Difícil elección Mackenzie dijo que ha visto de primera mano cómo los residentes tienen que elegir entre su salud y sus necesidades diarias. Mudarse más cerca de las instalaciones médicas no es una opción para muchos residentes que no pueden permitirse vivir en lugares más caros como El Paso. Cuando Luz Rodríguez, otra residente del condado de Hudspeth, encontró a su esposo Mike sin poder respirar hace siete años, el operador del 911 le dijo que una ambulancia llegaría en una hora y media para transportarlo a un hospital de El Paso. El condado de Hudspeth cuenta actualmente con cuatro ambulancias que prestan servicio en el área, pero en ese momento, el condado solo tenía una ambulancia y ya estaba en otra llamada. Mike luchaba contra el mieloma múltiple y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en ese momento. Debido a su condición, Rodríguez dijo que el incidente fue una de varias veces que tuvieron que esperar un período prolongado para que llegara una ambulancia. El esposo de Rodríguez murió en 2018, pero ahora ella intenta estar ahí para sus vecinos durante sus emergencias médicas. “(Las barreras al acceso médico) nos afectan a todos”, dijo. “Cuando la gente necesita ayuda aquí, todos se unen y es algo hermoso”, dijo Mackenzie. “Pero tenemos que ser más preventivos. Necesitamos estar más preparados”. Incluso en los condados fronterizos con más recursos y más gente, el acceso limitado a la atención médica inevitablemente afecta la salud de los residentes afectados, dijo Fatma Dihowm, doctora en medicina interna que solía trabajar en El Paso. Ahora practica en Nuevo México. Dihowm fue el investigador principal de un estudio reciente que examinó las disparidades de salud entre los condados fronterizos y no fronterizos de 2020 a 2021, los dos primeros años de la pandemia de COVID-19. El estudio encontró que los pacientes infectados con COVID-19 en hospitales fronterizos tenían tasas de admisión más altas en unidades de cuidados críticos y cuidados intensivos, así como tasas de mortalidad más altas. Pero Dihowm dice que estos resultados están relacionados con las condiciones subyacentes existentes en la población antes de la pandemia. El condado de Hidalgo, que tiene una población mucho mayor que el condado de Hudspeth con más de 888 mil residentes, tiene más proveedores médicos, pero su área todavía está clasificada como médicamente desatendida. En 2021, había ocho hospitales y 550 médicos registrados en la región. Una luz en el camino Eddie Olivarez, director administrativo del departamento de salud y servicios humanos del condado de Hidalgo, dijo que el condado fronterizo del sur de Texas ha tenido dificultades en el pasado para proporcionar suficientes recursos médicos a sus poblaciones sin seguro o con seguro insuficiente. En 2022, el 28.6% de los residentes del condado no tenían seguro. La creación de la Universidad de Texas Rio Grande Valley y su asistencia a la comunidad ha marcado un punto de inflexión para la salud local en la última década, dijo Olivarez. La Legislatura de Texas aprobó la escuela estatal en 2013 después de la consolidación de UT en Brownsville/Texas Southmost College y UT-Pan American. El programa de becarios del Centro de Educación para la Salud del Área de la universidad lleva a estudiantes matriculados en carreras relacionadas con la salud a sitios de servicios en los condados de Hidalgo, Starr y Cameron. John Ronnau, decano asociado principal de las asociaciones de salud comunitaria de la facultad de medicina de UT-RGV, dijo que durante los últimos siete años el programa AHEC ha brindado atención a poblaciones desatendidas en el sur de Texas, incluidos exámenes de salud, vacunas y atención preventiva. Ronnau dijo que obtener servicios médicos significa un sacrificio para la mayoría de los adultos en los condados fronterizos, ya sea que se tomen tiempo libre no remunerado en el trabajo o que los horarios de las citas entren en conflicto con dejar y recoger a sus hijos en la escuela. Si bien las áreas de necesidad son claras, el camino para mejorar el acceso y los resultados médicos a lo largo de la frontera requiere múltiples soluciones. Dihowm dijo que cree que centrarse en la telemedicina es la forma más fácil de obtener acceso inmediato y amplio a los pacientes fronterizos. Dentro del condado de Hidalgo, Olivarez dijo que el transporte público es actualmente la pieza más importante del rompecabezas para lograr acceso médico a los residentes de su condado. Ronnau dijo que esperan expandir los sitios de servicio del programa AHEC al condado de Willacy y continuar llegando a más personas cerca de sus sitios existentes. Aunque las amplias áreas de mejora en la salud fronteriza requieren un trabajo amplio, Ronnau dijo que la capacidad de las comunidades fronterizas para unirse en momentos de necesidad impulsará las soluciones.