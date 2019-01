Le dan 56 años por matar al líder de los Bandidos

El llanto de una madre desesperada fue lo que se escuchó luego de que el jurado sentenciara a Javier González a 56 años de cárcel por el asesinato a tiros del presidente local del Club de Motociclistas “Bandidos” en 2017.

Luego de escuchar los testimonios de familiares tanto de las víctimas, como de González, el juez William Moody a cargo de la Corte del Distrito 34 del Condado de El Paso, ordenó al jurado comenzar con la deliberación de la sentencia.

González, de 35 años, era juzgado por un cargo de homicidio y tres por agresión agravada con un arma mortal luego de que disparara contra Juan Martínez, Juan Miguel Vega, Ballardo Salcido y David Villalobos, todos miembros de “Bandidos”.

Tras poco más de dos horas de deliberaciones el jurado dictó a González la condena por el homicidio de Martínez, además de 30 años por dos de los cargos de agresión agravada con un arma mortal y a 15 años por el tercer cargo de agresión, pero las sentencias corren de manera conjunta.

Esto a pesar de que durante los argumentos finales Omar Carmona, abogado de la defensa solicitaba al jurado una sentencia benevolente para que su cliente pudiera volver a sus padres, quienes ya son adultos mayores.

Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2017 al interior de Mulligan’s Chopped Hog Bar, tras una pelea entre los “Bandidos” e integrantes de una pandilla rival de motociclistas “Kinfolk”.

Testifica la viuda

La decisión del jurado se dio luego de que la fiscal Rebecca Tarango presentara el testimonio de la viuda de Martínez, las esposas de Salcido y Vega, así como del propio Villalobos, quien tiene que caminar con ayuda de un andador.

El hombre relató al jurado que tras el tiroteo su vida cambió por completo, ya que no puede caminar por si solo, debido a que una de las balas le afectó la columna.

“Tuve que dejar mi trabajo, no puedo manejar o andar en moto; ya no puedo hacer nada de lo que hacia antes. Todo me cambio de un día para otro”, dijo llorando Villalobos.

Indicó que además del problema en la columna, a raíz del tiroteo tiene parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y padece del riñones.

Otra de las que subió al estrado fue Graciela Martínez, viuda del entonces presidente de “Bandidos”, quien estaba en el bar al momento del tiroteo.

“Estábamos juntando dinero para los niños con cáncer, cuando de pronto se oyeron disparos. Yo estaba en el patio del bar y cuando entre vi a mi esposo tirado en el piso”, contó la mujer.

Martínez al igual que los otras víctimas fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, pero falleció días después a consecuencia de sus lesiones.

La viuda asegura que Martínez era “su vida”, ya que todo el tiempo estaban juntos y compartían varios pasatiempos entre ellos viajar y andar en motocicleta.

“Sin él (Martínez) mi vida no tiene no sentido, mi vida se acabo. No se exactamente en donde estoy o a donde voy con mi vida. Teníamos muchos planes juntos y tu me arrebataste todo”, reiteró.

Y reiteró que era mentira que los “Bandidos” los hayan atacado como sostenía la defensa de González, quienes argumentaban que su cliente disparó en defensa propia.

“Ellos le estuvieron llamando a Juan (Martínez) lo estuvieron provocando y cuando por fin se acercó comenzaron a golpearlo, luego vi que alguien entró con un casco y les vació una pistola”, relató.

La mujer dijo a González viéndolo a los ojos que era “un cobarde” por la forma en que mató a su marido y luego huyó del lugar.

“No te quedaste a ver como estaba Juan tirado en el piso en un charco de sangre, solo huiste como un cobarde porque solo fuiste a cumplir con tu objetivo que era matar al presidente de ‘Bandidos’”, reiteró.

Acusan cobardía

Norma Salcido esposa de Ballardo Salcido también habló ante el jurado y aseguró que su esposo esta postrado en una cama tras un “cobarde ataque”.

“Le dispararon ocho veces de una manera cobarde y ahora ya jamás podrá volver a caminar. Necesita atención las 24 horas”, dijo.

La mujer aseguró que su marido pasó 18 meses hospitalizado y hace apenas dos semanas fue dado de alta y esta al cuidado de su hija ya que ella tiene que trabajar para sacar a su familia adelante.

“Mi esposo me dijo que te diera un mensaje viéndote a la cara; que Dios te salve tu alma”, dijo la mujer.

La viuda de Martínez agregó que González no solamente destruyó su vida y la de las otras víctimas, sino también la suya y la de su familia.

Lamenta madre de asesino

Al escuchar la sentencia de su hijo, Ana María González no pudo contener las lágrimas mientras era consolada por su esposo.

Momentos antes de que el caso pasara al jurado, la mujer habló de lo mucho que ella y su esposo se han visto afectados desde el arresto de su hijo, lo cual hizo que González rompiera en llanto.

“Estamos mal físicamente, no somos los mismos. Mi hijo es bueno, siempre fue muy bueno y yo les pido perdón a ustedes (los familiares de las víctimas)”, dijo la mujer con un nudo en la garganta.

Por ultimó Carmona indicó que no están de acuerdo con la sentencia, ya que sostiene que González actuó en defensa propia cuando los integrantes de “Bandidos” lo iban a atacar.

"Respetamos la decisión del jurado, pero no significa que estamos de acuerdo. Se a asignar un abogado para que revise una posible apelación del caso", concluyó.