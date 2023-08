Le dan 17 años de cárcel por decapitar a su madre

Un hombre de El Paso se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciado a 17 años de prisión por la muerte y decapitación de su madre, en hechos ocurridos en 2017.

Fernando Alonzo Alarcón inicialmente enfrentaba cargos de asesinato por la muerte de su madre, Graciela Acosta Licón, el 20 de abril de 2017. Un juicio de 2022 terminó con un jurado dividido y el juez Patrick García anuló el proceso.

Según documentos judiciales, Acosta Licón fue encontrada muerta y decapitada en su apartamento en la cuadra 5600 de Suncrest en el lado Oeste de El Paso después de que la Policía realizara un control de bienestar solicitado por familiares.

El médico forense no pudo determinar si ella fue asesinada antes o después de que Alarcón la decapitara.

Historia de abusos

Durante las indagatorias que llevaron a la detención del hijo de la víctima, en 2017, amigos de ella dijeron a los investigadores que Alarcón abusaba verbal y mentalmente de su madre y que tenía la costumbre de quitarle el teléfono y las joyas, según una denuncia penal presentada por un detective de Homicidios.

Según documentos judiciales de los detectives, los familiares de Acosta Licón no habían podido comunicarse con ella durante varios días y se había perdido una cita de diálisis tres días antes de que uno de sus viejos amigos fuera a verla.

Una amiga de la finada dijo a la Policía que tocó la puerta del apartamento durante 10 minutos y que Alarcón no abrió la puerta hasta que ella le gritó que iba a llamar a la Policía si su madre no llegaba a la puerta o contestaba su teléfono celular.

Cuando Alarcón abrió la puerta, la amiga “olió un olor inusual muy desagradable que provenía del interior del apartamento”, según los documentos. Alarcón primero le dijo a la amiga de su madre que Acosta Licón estaba dormida y que su teléfono no funcionaba. Cuando la amiga le dijo que quería entrar para ver cómo se encontraba, Alarcón afirmó que su madre no estaba en casa y que no la había visto en cuatro días.

Mientras la amiga observaba, Alarcón salió del apartamento con una bolsa de gimnasia, cerró la puerta con llave y se fue en un Jeep, según los documentos de la denuncia.

Luego llamó a la Policía para que hiciera una revisión. Con la ayuda de la administración del apartamento, los oficiales de patrulla citando circunstancias apremiantes ingresaron al apartamento y encontraron a Acosta Licón muerta en el pasillo de arriba, cubierta con una manta y rodeada de vidrios rotos, dicen los documentos.

Los documentos dicen que ella había sido decapitada y un cuchillo ensangrentado estaba junto a su cuerpo. La muerte fue declarada homicidio por la Oficina del Médico Forense.

La Policía de El Paso emitió un boletín en busca de Alarcón, quien se creía que estaba en un Jeep Liberty y armado con un rifle que faltaba en el apartamento.

Varias horas más tarde, Alarcón fue arrestado sin incidentes por un ayudante del Sheriff del Condado de Doña Ana que lo encontró después de que el Jeep tuviera una rueda pinchada en la comunidad de La Mesa. El rifle estaba en el asiento trasero del Jeep.

Los registros de la Cárcel del Condado de El Paso muestran que Alarcón sólo tuvo un arresto anterior: un cargo de alteración del orden público en 2010.