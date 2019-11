Latinos, insatisfechos con respuestas demócratas

Duluth, Ga– A medida que el debate presidencial demócrata del miércoles por la noche se acercaba a su segunda hora y se detuvo para una pausa comercial, Diana Vela se dirigió a sus amigos: “Estoy esperando la pregunta de inmigración. Quiero saber: ¿Me deportarán o no?”

Aunque se mencionó el muro del presidente Donald Trump a lo largo de la frontera sur, no se reparó el sistema de inmigración.

Todos los candidatos en el escenario del debate el miércoles por la noche ya han dicho que apoyan dar la ciudadanía a jóvenes inmigrantes como Vela, que llegaron a los Estados Unidos desde México con sus padres cuando tenía 4 años y ha sido protegida de la deportación a través del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, o DACA. La Corte Suprema está revisando los esfuerzos de la administración Trump para finalizar el programa.

Trump hizo de la inmigración, y la demonización de los inmigrantes que llegaron ilegalmente al país, un elemento central de su campaña de 2016 y de su presidencia, por lo que está sorprendida de que los demócratas no hayan hecho que contrarrestar su mensaje sea una de sus principales prioridades, algo profundamente discutido en cada debate, como el cuidado de la salud.

“¿Qué va a pasar con los jóvenes que no califican para DACA? ¿Qué va a pasar con las personas que han estado esperando en la fila durante 20 años?” dijo Vela, de 24 años, una estudiante universitaria de Ciencias Políticas. “Nuestro sistema de inmigración está roto. Está desactualizado. No está funcionando. ¿Qué van a hacer?”.

Mientras observaban a los demócratas realizar otro evento en el largo proceso de elegir a un candidato presidencial, Vela y otros jóvenes votantes latinos con quienes vio el debate dijeron que a menudo se sienten olvidados. Los primeros dos estados donde se realizan las elecciones primarias, Iowa y New Hampshire, tienen poblaciones abrumadoramente blancas; el cuarto, Carolina del Sur, tiene una gran cantidad de votantes afroamericanos. El tercer estado con derecho a voto, Nevada, destacará a los latinos, pero ha recibido mucha menos atención de los candidatos que los otros tres.

La mayoría de las campañas no han gastado el tiempo y el dinero para involucrar completamente a los votantes latinos, que participan en elecciones a tasas mucho más bajas que las de los blancos o los afroamericanos. En Georgia, alrededor del 2 por ciento de los votantes en 2018 eran latinos, a pesar de que los latinos representan aproximadamente el 10 por ciento de la población.

“Ha habido tantos años de falsas promesas en que ambas partes nos han decepcionado”, dijo Vela. “Cuando se trata de la época electoral, se nos utiliza como plataforma y luego no hay nada”.

La fiesta de vigilancia a la que asistió fue organizada por líderes del Partido Demócrata Latino y se llevó a cabo en Mariscos Mazatlán, una parrilla en una plaza comercial suburbana a unos 48 kilómetros al noreste de los Estudios Tyler Perry en Atlanta, donde se llevó a cabo el debate. El restaurante, conocido por su ceviche y bebidas tropicales, se encuentra en Pleasant Hill Plaza, hogar de una extensa tienda de abarrotes del Este de Asia y restaurantes que sirven cocina filipina, hamburguesas peruanas, pho vietnamita, pollo colombiano, té de burbujas, barbacoa coreana, crepas, así como hibachi.

La reunión atrajo a una docena de latinos de veinte y tantos años, además de una joven que llegó a Estados Unidos como refugiada de Bosnia, un hijo de inmigrantes vietnamitas, un puñado de activistas que trabajan en temas de derechos de los inmigrantes y un experimentado abogado de defensa criminal afroamericano, de 55 años, que se postula para fiscal de distrito en el condado de Gwinnett.

Era la primera vez que Jasmin Álvarez había visto un debate, y estaba sorprendida de que los candidatos pasaran tanto tiempo “echándose tierra”. A sus 24 años nunca ha votado, pero planea hacerlo el próximo año. Todavía tiene que elegir un candidato favorito, o decidir qué candidatos no le gustan, por lo que el debate ofreció una introducción radical al campo.

Álvarez se emocionó al escuchar que se solicitaba a los candidatos que hablaran sobre la reducción del costo del cuidado infantil, la falta del permiso pagado de paternidad y la brecha salarial de género, que es mayor para las latinas. Esas preguntas provocaron reacciones instantáneas de aprobación de muchas latinas y fueron oportunidades para que Álvarez compartiera sus experiencias con la joven activista latina sentada a su lado.

“Es cierto”, dijo sobre la brecha salarial de género, y agregó que trabaja en una empresa de comercio electrónico que comenzó con $10 por hora y luego contrató a algunos jóvenes a $12 por hora. “Me dieron un ‘aumento’ y yo dije: ‘esto no es un aumento’”.

Más de una hora después del debate, la cámara observó a los 10 candidatos que estaban en el escenario, y una latina en el restaurante de repente soltó: “¡Espera! ¿Dónde está Julián Castro?”

Los otros le dijeron que su número de encuestas era demasiado bajo para calificar. Castro, quien se desempeñó como Secretario de Vivienda en la administración de Obama, fue de lejos el candidato favorito del grupo, y todos insistieron en que no fue porque él es el único candidato latino.

“Es porque él ha hablado sobre temas que son importantes para las personas de color”, dijo Gabriel Velázquez, de 34 años, propietario de la Taquería El Mercadito en Gainesville, Georgia. “Si ignoras la raza, no vas a ser un candidato para todos nosotros. Miras a los tres principales candidatos: una mujer blanca y hombres blancos. No digo eso para rechazarlos, pero yo no puedo ignorar que son tres candidatos blancos”.

Velázquez duda en llamarse demócrata, “porque ambas partes nos han ignorado”, pero la Presidencia de Trump lo presionó a involucrarse políticamente. Quiere escuchar a los candidatos demócratas centrarse en la reforma policial, combatir el racismo sistémico y proporcionar reparaciones a los descendientes de esclavos, además de implementar la atención médica universal a través de un programa como Medicare para todos. Le preocupa que algunos candidatos estén disminuyendo su apoyo a Medicare para todos, luego de una encuesta que muestra que los votantes son escépticos sobre sus efectos.

Su “segunda opción distante” para presidente es la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, Porque, dijo, ella ha investigado profundamente los planes que respaldan sus ideas. Pero aparte de Castro y Warren, Velázquez dijo que no puede imaginar votar por ninguno de los otros, especialmente si el candidato es moderado, como el ex vicepresidente Joe Biden o el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.

“La gente dirá: ‘Pero eso significa cuatro años más de Trump’”, dijo, dejando en claro que no quiere eso. “Eso me importa, pero no puedo sentarme aquí y dar mi voto a un candidato que ignora cosas como el racismo”.

Varios observadores del debate dijeron que estaban contentos de escuchar a los candidatos hablar sobre viviendas asequibles, un problema creciente en el área de Atlanta y la supresión de los votantes en algunos distritos, que la ex candidata a gobernador de Georgia Stacey Abrams ha tratado de hacer un problema nacional. A lo largo de la noche, varios candidatos dijeron que los demócratas deben hacer más para conectarse con los afroamericanos, que representan alrededor de un tercio de la población de Georgia, y abordar las disparidades raciales en la atención médica, los salarios y la justicia penal.

El senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, dio un apasionado monólogo sobre por qué πlos votantes afroamericanos están enojados”, diciendo que los políticos parecen prestarles atención solo cuando se postulan para un cargo. Booker señaló que Biden se opone a la legalización de la mariguana, que Booker dijo que “ya es legal para las personas privilegiadas” porque “la guerra contra las drogas ha sido una guerra contra las personas afroamericanas y marrones”.

“¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!” gritó Wesley Person, de 55 años. Se postula para fiscal de distrito en el condado de Gwinnett contra un titular de 27 años en una plataforma para hacer que el sistema de justicia penal sea más equitativo. “Cory Booker tiene razón”.

Otros observadores del debate aplaudieron mientras Booker hablaba, en lo que equivalía a la parte más animada de la noche.

Person dijo que su candidata favorita es la senadora Kamala Harris, demócrata por California, debido a su tiempo como fiscal, que según él no fue perfecto, pero “comenzó una tendencia de enjuiciamiento progresivo”. El abogado dijo que estaba decepcionado con Biden por las mismas razones que Booker dio en el escenario del debate.

“Dios bendiga su corazón, creo que el vicepresidente Biden vive en el pasado”, dijo Person, y agregó que las diversas personas de alrededor de 20 años son el futuro del partido y que los líderes deben recordar eso.

Unos minutos antes de las 11 p.m., el restaurante cerró por la noche, una hora más tarde de lo habitual, y el grupo salió, conversando entre ellos mientras continuaba el debate. Varias personas notaron el fuerte enfoque en Trump durante toda la noche.

“La conversación debe superar a Trump”, dijo Velázquez. “Lo entendemos: Trump es un mentiroso, Trump es racista, Trump es un misógino. Pero estar en contra de Trump no es suficiente para ganar”.