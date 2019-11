Las superbacterias siguen resistiendo

Nueva York— Las infecciones provocadas por superbacterias que son resistentes a los medicamentos han sido catalogadas como una pesadilla que podría hacer retroceder la medicina un siglo, haciendo que los gérmenes sean intratables una vez más.

Aunque surgió una noticia sorprendente en un reporte que fue dado a conocer este miércoles: al parecer, están disminuyendo las muertes ocasionadas por las superbacterias en Estados Unidos.

En el 2017 aproximadamente 36 mil estadounidenses murieron a consecuencia de infecciones resistentes a los medicamentos, lo cual representa un descenso del 18 por ciento respecto a los 44 mil del 2013, según estimaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés.

La disminución se atribuye principalmente a un intenso esfuerzo que han hecho los hospitales para controlar la propagación de infecciones que son particularmente peligrosas.

“Estamos avanzando en una batalla que estábamos perdiendo”, comentó Michael Kirsch, farmacéutico de AdventHealth Tampa, un hospital de Florida que ha experimentado un descenso en los índices de infecciones provocadas por superbacterias.

“Por supuesto que esto de ninguna manera es una declaración de éxito”.

De hecho, aunque los decesos han ido a la baja, las infecciones que no han causado fatalidades han aumentado a nivel nacional, de 2.6 millones en el 2013 a 2.8 millones en el 2017.

Aunque han estado surgiendo algunos gérmenes preocupantes, las superbacterias han permanecido alejadas mucho más frecuentemente de los hospitales, según dice el reporte.

Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario han sido fácilmente tratadas en los consultorios de los médicos con antibióticos comunes. Sin embargo, cada vez es más común ver a mujeres jóvenes y saludables con esas infecciones, que han sido forzadas a ingresar a un hospital después de que el tratamiento inicial no les ha funcionado, comentó el Dr. Bradley Frazee, un médico de una sala de emergencias de California.

“Anteriormente, nunca nos habíamos preocupado acerca de este tipo de resistencia a los antibióticos”, comentó Frazee, quien el año pasado fue coautor de un artículo publicado en una revista que documentó durante un año más de mil infecciones en el tracto urinario que fueron resistentes a los medicamentos en el Hospital Highland en Oakland.

La primera vez que los antibióticos estuvieron ampliamente disponibles fue en la decada de1940, y en la actualidad, docenas son usados para matar o suprimir bacterias que ocasionan enfermedades, que van desde la amigdalitis hasta la plaga.

Esos medicamentos están considerados entre los más grandes avances de la medicina, y han salvado un incontable número de vidas.

Sin embargo, a medida que han ido transcurriendo las décadas, algunos antibióticos dejaron de funcionar. Expertos aseguran que un exceso de uso o mal uso han ayudado a hacerlos menos efectivos.

El nuevo reporte representa la segunda ocasión en que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha tratado de medir el número de enfermedades y muertes en Estados Unidos atribuidas a los gérmenes que son resistentes a los medicamentos.

El primero, que fue dado a conocer hace seis años, estimó que más de 23 mil muertes en Estados Unidos y más de 2 millones de infecciones anuales fueron provocadas por las superbacterias.

Esos números se basaron en 17 gérmenes que fueron considerados como la amenaza más grande.El conteo no incluyó las muertes y enfermedades causadas por una nefasta bacteria llamada Clostridium difícil, debido a que el germen sigue controlado por los medicamentos usados para atenderlo. Sin embargo, la bacteria también está considerada como parte de un problema mayor, debido a que puede dejar de estar controlada cuando los antibióticos matan otros gérmenes. Afortunadamente, las muertes e infecciones ocasionadas por esa bacteria también están disminuyendo.

En general, oficiales de salud pública reconocen que el problema de las superbacterias es aun mayor.

Las infecciones de la llamada “bacteria de las pesadillas” — Enterobacteriacea que es resistente al carbapenem o CRE — se mantuvo constante en lugar de incrementar, para alivio de los oficiales de salud.

Los oficiales le han dado el crédito a los hospitales por usar los antibióticos de una manera más juiciosa y hacer más para aislar a los pacientes que padecen infecciones resistentes.

También creen que el financiamiento del gobierno destinado a los laboratorios ha ayudado a los investigadores a detectar más rápidamente los gérmenes que son resistentes a los medicamentos y tomar medidas en contra de ellos.

Aunque los oficiales del CDC han dicho que es una causa difícil de poder celebrar.

“Aun hay muchas personas que siguen muriendo”, comentó Michael Craig, líder del trabajo de evaluación de las superbacterias del CDC.

“Tenemos un largo camino por recorrer antes de que podamos sentir que podemos superar esto”.