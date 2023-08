Lanzará Ron Stallworth un nuevo libro policial en 2024

Ron Stallworth, de El Paso, cuyo libro “Black Klansman” se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y en una exitosa película, publicará otra obra sobre su carrera policial en 2024.

“The Gangs of Zion: A Black Cop’s Crusade in Mormon Country” está programado para ser publicado el 17 de septiembre de 2024 por Legacy Lit , un sello de Hachette Book Group que se enfoca en temas de justicia social y voces desatendidas y pasadas por alto.

El nuevo libro se enfoca en los esfuerzos de Stallworth para plantear inquietudes en las décadas de 1980 y 1990 sobre la creciente violencia de pandillas en Salt Lake City y otras áreas de Utah. Sus investigaciones encontraron vínculos entre las pandillas callejeras predominantemente afroamericanas en California y la población mormona blanca y polinesia en Utah, con la cocaína en piedra y la música rap de gánsteres como un hilo común que une las culturas.

Stallworth, quien fue sargento en el Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que enfrentó el escepticismo de los políticos, las familias e incluso sus compañeros policías de que el conservador Utah enfrentaba problemas de drogas y pandillas que estaban afectando a otras comunidades en todo el país.

“Mi hijo no podría estar en una pandilla. Es blanco, es mormón y va a la iglesia todos los domingos”, dijo Stallworth sobre las reacciones típicas.

A partir de fines de la década de 1980, dos prominentes pandillas callejeras del sur de California, los Bloods y los Crips, buscaron expandir sus mercados de drogas, especialmente crack, dijo Stallworth. Esa expansión ocurrió al mismo tiempo que el auge del rap gánster, que resultó ser un vínculo poderoso entre culturas aparentemente dispares en Los Ángeles y Salt Lake City, señaló.

Stallworth comenzó a sumergirse en el rap de gánsteres para comprender mejor por qué el mensaje de la música era influyente. Los temas en contra de la policía eran comunes y resonaron en las comunidades mexicoamericana y polinesia en Utah, así como en algunos de los jóvenes mormones blancos que se sentían descontentos, comentó Stallworth.

Escuchar esta música, comenzando con “Straight Outta Compton” de NWA, hizo que Stallworth fuera más consciente de lo que impulsaba a muchas de las personas en pandillas con las que interactuaba.

“Produjo un mayor grado de precaución y comprensión de por qué estos niños eran como eran. Los llamamos sociópatas, psicópatas, enfermos degenerados. Pude ver por qué llegarían a ese nivel de desprecio con mucha gente, especialmente policías”, dijo. “Muchos de estos niños no tenían nada a lo que recurrir”.

Stallworth tenía 4 años cuando su familia se mudó a El Paso en 1957. Se graduó de Austin High School en 1971 y se mudó a Colorado Springs poco tiempo después.

Se unió al Departamento de Policía de Colorado Springs, donde fue la primera persona afroamericana en ser ascendida a detective.

Fue en Colorado Springs donde Stallworth comenzó una investigación encubierta del Ku Klux Klan en 1978 y 1979. Su libro sobre la investigación se publicó en 2013 y fue la base de “BlacKkKlansman” dirigido por Spike Lee en 2018, que ganó el Oscar al mejor guión adaptado.

Stallworth dejó el Departamento de Policía de Colorado Springs poco después de que sus jefes pusieran fin a la investigación del Klan. Pasó un tiempo en la aplicación de la ley en Arizona y Wyoming antes de mudarse a Utah en 1986. Se retiró del Departamento de Seguridad Pública de Utah en 2006.

En el 2017 se casó con una compañera de secundaria, Patsy Terrazas, y se mudaron de regreso a El Paso. Es la fundadora de la organización sin fines de lucro Desert Spoon Food Hub.

El primer libro de Stallworth se convirtió en una película ganadora de un Premio de la Academia que generó casi 100 millones de dólares en taquilla. Ha hablado con uno de los guionistas de “BlacKkKlansman”, Kevin Willmott, sobre la adaptación de “The Gangs of Zion” como una película, muy probablemente como una serie de transmisión de varias partes.

Pero esas discusiones están suspendidas debido a la huelga de escritores de Hollywood en curso. Stallworth dijo que recientemente contactó a Willmott.

“Le dije: ‘¿Ya empezaste a escribir?’ Él dijo: ‘No se nos permite porque aún no se ha vendido, no podemos negociar con nadie’. Él no ha puesto la pluma en el papel. Así que estoy esperando que se resuelva la huelga”, dijo Stallworth.