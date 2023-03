Lanzaban a niños ‘al aire’ para cruzar la frontera

En una escena frenética en la frontera, decenas de bebés y niños pequeños fueron lanzados sobre el río que separa a Estados Unidos de México en El Paso, Texas, mientras más de mil migrantes se apresuraban a cruzar la frontera el miércoles por la tarde, confirmó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según reporta The New York Post.

Fotografías exclusivas capturadas por The Post muestran a padres desesperados arrojando a sus hijos sobre la frontera internacional el miércoles –mientras adultos del otro lado del cauce los atrapaban–, luego de que circularan rumores en las redes sociales de que se les permitiría ingresar a los Estados Unidos si se entregaban a los agentes de Inmigración.

La información falsa se difundió en las redes sociales y provocó una estampida, ya que las familias desesperadas con niños en brazos corrieron millas, con la esperanza de llegar “primero a la fila”, atestiguó The Post.

Las hordas, en su mayoría venezolanos, se amontonaron cerca de una puerta en el muro fronterizo donde creían que podrían buscar asilo si se rendían a la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, la agencia dijo que a los migrantes se les estaba dando información errónea y que todavía está aplicando el Título 42, lo que significa que los cubanos, guatemaltecos, haitianos, hondureños, mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños y venezolanos que cruzan ilegalmente la frontera internacional son expulsados automáticamente del país de regreso a México.

“La gente no debería creer a los contrabandistas u otras personas que afirman que las fronteras están abiertas”, tuiteó el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz. “Las fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer el peligroso viaje. Los migrantes que ingresan ilegalmente están sujetos a expulsión y repatriación”.

Esta no es la primera vez que los rumores en las redes sociales causan estragos en El Paso. El caos en uno de los puentes internacionales probablemente fue iniciado por cárteles el domingo 12 de marzo.

Esa ocasión un video también capturó a inmigrantes desesperados, incluidos ancianos y niños pequeños, que asaltaron el puente internacional de Ciudad Juárez a El Paso, impulsados por afirmaciones falsas en línea de que Estados Unidos estaba aceptando a los solicitantes de asilo ese día.

Vestidos con equipo antidisturbios, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos cerraron el puente para evitar que cruzaran.

La mayoría de los migrantes ha estado esperando en Juárez durante meses, con la esperanza de obtener asilo legal en los Estados Unidos. Muchos están esperando entrevistas de asilo con funcionarios estadounidenses que pueden demorar semanas, si no meses, en programarse.

“Cuando tienes familias que han estado esperando meses para tratar de buscar asilo… y les siguen cerrando las puertas en las narices, creo que surge la desesperación”, dijo Melissa López, directora ejecutiva de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, a la estación televisiva KTSM.

Sin un centavo, muchos de ellos se han dedicado a lavar las ventanas de los autos en los cruceros de Ciudad Juárez o pedir dinero para conseguir comida. Los funcionarios mexicanos se han vuelto cada vez más hostiles con ellos y comenzaron a detenerlos por mendigar.

El lunes por la noche, la instalación para migrantes donde estaban detenidos los migrantes se incendió después de que algunos quemaran colchones apilados después de enterarse de que iban a ser deportados, matando a 39 personas que estaban encerradas en las celdas. Las autoridades mexicanas están investigando el incendio y el papel que jugaron ocho empleados al no liberar a los migrantes mientras se extendían el fuego y el humo.

Los funcionarios fronterizos dijeron que los inmigrantes que no pueden ser expulsados según el Título 42 y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serían expulsados del país.

A pesar de esa advertencia, el jueves por la tarde se podían observar grupos de 4, 5 migrantes o solitarios que llegaban a la puerta 36 del muro fronterizo.

El Diario pudo constatar la presencia de dos grupos: uno de aproximadamente 50 personas sentadas esperando pasar y ser subidas a camiones de la Patrulla Fronteriza, para ser procesados.

Un segundo grupo de más de 100 personas permanecía de pie y el personal de Inmigración norteamericana los clasificaba por nacionalidad.

