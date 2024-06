Lanza Virgin Galactic misión al espacio

Spaceport America, NM— La nave espacial VSS Unity de Virgin Galactic llevó a cabo su última misión comercial ayer sábado 8 de junio, llevando a un investigador turco y tres astronautas privados en un vuelo espacial suborbital.

VSS Unity, conectado a su nave nodriza VMS Eve, despegó del Spaceport America en el Sur de Nuevo México a las 10:31 am, hora del Este. Unity se liberó de Eve a las 11:26 am hora del Este (9:26 en El Paso), volando su trayectoria suborbital típica a una altitud de 87.5 kilómetros antes de planear y aterrizar de regreso en el puerto espacial a las 11:41 am hora del Este.

Galactic 07 contó con un astronauta investigador turco, Tuva Atasever. Su vuelo fue organizado a través de Axiom Space, que llevó a otro astronauta turco, Alper Gezeravcı, en la misión privada de astronautas Ax-3 a la Estación Espacial Internacional en enero. Atasever fue el respaldo para esa misión.

Atasever planeó realizar siete experimentos durante el vuelo suborbital. "La parte experimental del vuelo fue un gran éxito", dijo en una conferencia de prensa después del vuelo.

Esos experimentos incluyeron sensores para monitorear la actividad cerebral, dosímetros de radiación y plumas de insulina diseñadas para operar en microgravedad.

Señaló que el experimento de actividad cerebral incluía pruebas para intentar capturar cualquier cambio en la actividad cerebral relacionado con el “efecto de visión general” que altera la perspectiva causado por ver la Tierra desde el espacio.

Dijo que las pruebas de las plumas de insulina, un experimento desarrollado por Axiom Space, durante las pruebas realizadas en la semana previa al vuelo revelaron que no estaban funcionando como se esperaba. “Repetimos, cambiamos un par de cosas y esta vez funcionó perfectamente en microgravedad”.

El vehículo también llevaba un bastidor con cargas útiles automatizadas de la Universidad Purdue para estudiar el chapoteo del propulsor en microgravedad y de la Universidad de California Berkeley para probar la impresión 3D. Esas cargas útiles volaron a través del programa Flight Opportunities de la NASA.

Los otros tres clientes eran astronautas privados, cuyas identidades fueron reveladas por Virgin Galactic sólo después de que el vehículo aterrizara. Ellos eran Andy Sadhwani, ingeniero principal de propulsión de SpaceX que anteriormente realizó investigaciones en la NASA y la Universidad de Stanford; Irving Pergament, promotor inmobiliario y piloto privado de Nueva York; y Giorgio Manenti, un italiano gestor de inversiones que vive en Londres.

Unity estaba al mando de Nicola Pecile, realizando su cuarto vuelo, con Jameel Janjua, en su primer vuelo espacial, como piloto.

Este fue el séptimo vuelo comercial de VSS Unity y el duodécimo vuelo en general. También será el último para VSS Unity, el segundo vehículo SpaceShipTwo construido para Virgin Galactic, ya que la compañía cambia su enfoque para completar el trabajo en la nueva serie de vehículos Delta.

“Este es el vuelo final de Unity, pero no es el final de la historia”, dijo Mike Moses, presidente de la línea espacial Virgin Galactic, a los periodistas en el puerto espacial el 7 de junio. “Un capítulo completamente nuevo está a punto de comenzar con nosotros”.

La compañía anunció en noviembre pasado que retiraría Unity a mediados de 2024 para poder conservar su efectivo, alrededor de mil millones de dólares en ese momento, para completar el trabajo en la clase de vehículos Delta, que prometen tarifas de vuelo mucho más altas y costos operativos más bajos requeridos para cerrar el caso de negocio de la empresa.

El vehículo clase Delta se verá “exactamente igual” que Unity, dijo Moses. “Pero el verdadero cambio es lo que hay debajo del capó, por así decirlo, en cómo se diseñó, cómo se construyó y cómo se opera”.

“Queremos aprovechar todo el trabajo de maduración que se ha realizado en la nave espacial Unity para Delta”, dijo Steve Justice, vicepresidente senior de Ingeniería y Programas Espaciales de Virgin Galactic. “Sólo queremos inventar lo que realmente necesitamos inventar”.

Esa invención implica principalmente el uso de diferentes materiales compuestos y técnicas de fabricación para permitir la producción de vehículos a tasas más altas y costos más bajos. También existe una mayor dependencia de los contratistas para construir elementos clave del vehículo, que luego Virgin Galactic ensamblará en una nueva instalación en Mesa, Arizona, cerca de Phoenix.

Moses dijo que los componentes para los dos primeros vehículos clase Delta comenzarán a llegar a las instalaciones de Arizona a fines de este año y principios del próximo, donde Virgin realizará el ensamblaje final y las pruebas en tierra. La compañía planea iniciar las pruebas de vuelo a fines de 2025 e iniciar el servicio comercial en 2026.

“La unidad abrió caminos y demostró lo que es posible”, dijo. “Delta va a ser revolucionaria”.

“Es un poco triste ver a Unity volar en su último vuelo comercial”, reconoció Pecile en declaraciones después del aterrizaje, señalando que este vuelo tuvo lugar casi exactamente 20 años después de que el predecesor de Unity, SpaceShipOne, hiciera su primer vuelo. “Pero nuestros esfuerzos realmente están funcionando en la próxima generación”.

A Galactic 07 asistió Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, que voló en Unity en julio de 2021. Dijo después del vuelo que todavía estaba comprometido con la visión de la compañía de permitir que “miles y miles de personas” experimentaran los vuelos espaciales.

“Ese es el objetivo de Virgin Galactic. Otras personas tienen como objetivo ir a Marte, lo cual es igualmente absolutamente extraordinario”, afirmó. “Pero lo que queremos hacer es permitir que muchas personas experimenten lo que nuestros astronautas vivieron hoy (sábado)”.