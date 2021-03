Lanza Abbott ‘cruzada’ para bloquear el acceso al voto

Tras unirse a un movimiento nacional de republicanos para promulgar nuevas restricciones a la votación, el gobernador Greg Abbott indicó el lunes que respaldará la legislación para prohibir las medidas electorales como las que se usaron en el Condado de Harris –con sede en Houston– durante las elecciones de 2020 destinadas a expandir el acceso seguro a las urnas durante la pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa en Houston, Abbott dio el primer paso en la respuesta legislativa del Partido Republicano de Texas a las elecciones de 2020 y su impulso para restringir aún más la votación apuntando a los funcionarios electorales locales en el condado más poblado y más controlado por los demócratas en el estado.

El gobernador criticó específicamente a los funcionarios del Condado de Harris por intentar enviar solicitudes para votar por correo a todos los votantes registrados y su intento de establecer una votación generalizada desde el auto –con el sistema de autoservicio, conocido también como drive-thru–, mostrando su apoyo a la legislación que prohibiría ambas iniciativas en elecciones futuras.

“Ya sea la expansión no autorizada de las boletas electorales por correo o la expansión no autorizada del autoservicio, debemos aprobar leyes para evitar que los funcionarios electorales pongan en peligro el proceso electoral”, dijo Abbott el lunes. El Condado de Harris planeó enviar solicitudes para solicitar una boleta electoral por correo, no las boletas en sí.

Los funcionarios del Condado de Harris rápidamente respondieron a las propuestas de los republicanos con su propia conferencia de prensa.

“Este tipo de intentos de confundir, intimidar, reprimir son una continuación de las políticas que hemos visto en este estado desde la Reconstrucción después de la Guerra Civil”, dijo la jueza del Condado de Harris, Lina Hidalgo. “También es una continuación de la gran mentira que están vendiendo algunos elementos de extrema derecha de que las elecciones de 2020 de alguna manera no fueron ciertas y deberían ser anuladas”.

Texas ya tiene algunas de las reglas de votación más estrictas del país. Algunas restricciones que se proponen en otros estados tienen como objetivo las reglas de votación que no están permitidas en Texas, incluida la votación por correo sin excusas y el registro automático de votantes.

Pero los legisladores de Texas buscan endurecer aún más las reglas del estado con un enfoque particular en las medidas implementadas por los funcionarios locales para ampliar el acceso de los votantes.

Las restricciones propuestas por los republicanos de Texas este año incluyen prohibir a los condados enviar solicitudes por correo a menos que lo solicite un votante, excluir la votación desde el automóvil, que permite que más votantes emitan su voto desde sus vehículos, y detener las horas extendidas de votación anticipada.

Otros condados, incluido el de Hidalgo en la frontera, enviaron solicitudes para solicitar una boleta por correo a los votantes de 65 años o más que automáticamente califican para votar por correo, según las estrictas reglas de elegibilidad del estado. Pero la ira de los republicanos de Texas recayó sobre el Condado de Harris cuando decidió enviar solicitudes a los 2.4 millones de sus votantes registrados con instrucciones sobre cómo determinar si eran elegibles para votar por correo. La Corte Suprema de Texas finalmente bloqueó ese esfuerzo.

El Condado también luchó contra los esfuerzos republicanos para invalidar casi 127 mil votos emitidos durante la votación anticipada en los 10 lugares de votación del condado.

Los tribunales estatales y federales rechazaron los esfuerzos más amplios de los republicanos para desafiar la validez del novedoso mecanismo de votación, aunque el Condado finalmente cerró nueve de esos lugares el día de las elecciones debido a los continuos desafíos legales. El diez por ciento de los primeros votantes en persona del Condado de Harris emitieron su voto en los lugares de ventanilla del Condado.

El Condado de Harris también estableció varios días de horario extendido de votación anticipada. Sus 122 sitios de votación anticipada permanecieron abiertos hasta las 10 p.m., tres horas después de las 7 p.m. habituales durante tres días, y el Condado ofreció votación las 24 horas del día en ocho lugares durante un día.

En una entrevista anterior, la administradora de Elecciones del Condado de Harris, Isabel Longoria, dijo que esperaba que esas iniciativas se convirtieran en permanentes para las elecciones futuras.

A raíz de las elecciones de 2020, la campaña de Trump y otros republicanos trabajaron para desafiar los resultados, afirmando sin fundamento que el fraude generalizado influyó en el resultado en los estados indecisos. Pero esos argumentos se vinieron abajo en los tribunales federales.

Los funcionarios electorales e incluso el ex fiscal general de los Estados Unidos, Bill Barr, también dijeron que no había evidencia para respaldar las afirmaciones de los republicanos.

La representante estatal Briscoe Cain, republicana por Deer Park, quien preside el Comité de Elecciones de la Cámara y compareció con Abbott el lunes, ayudó en el trabajo de la campaña de Trump en Pennsylvania, donde la campaña finalmente presentó una demanda alegando problemas generalizados con las boletas por correo. Un juez federal desestimó la demanda, encontrando que el equipo del ex presidente proporcionó “argumentos legales tensos sin mérito y acusaciones especulativas” que no estaban respaldados por pruebas.

La legislación presentada por Cain, el Proyecto de Ley 6 de la Cámara de Representantes, incluye la prohibición de enviar solicitudes para votar por correo de manera proactiva. El senador estatal Paul Bettencourt, republicano por Houston, quien también apareció con Abbott, propuso una prohibición similar en una legislación separada, así como una legislación que prohibiría las horas extendidas de votación anticipada del Condado de Harris.

A principios de este año, Abbott nombró la “integridad electoral” como uno de sus elementos de emergencia para la sesión legislativa, y el vicegobernador Dan Patrick nombró a la “seguridad electoral y de las boletas electorales” una de sus prioridades.

Más allá de prohibir las iniciativas del Condado de Harris, la legislación entre las prioridades de Patrick, el Proyecto de Ley Senatorial 7, también requeriría que los votantes que deseen votar por correo debido a una discapacidad proporcionen documentación escrita de la Administración del Seguro Social o de un médico para respaldar su elegibilidad.

El lunes, Abbott alineó el rechazo legislativo al Condado de Harris con su artículo de emergencia argumentando que “la integridad de las elecciones en 2020 fue cuestionada” por las acciones del Condado e invocando sus preocupaciones sobre el fraude en el sistema electoral más amplio del estado.

Aunque hay casos documentados de fraude en Texas, sigue siendo raro y no hay evidencia de que esté generalizado.

Durante sus comentarios, Abbott señaló que el resultado de las elecciones locales en el pasado había sido “alterado por fraude electoral”. Su oficina no proporcionó de inmediato detalles sobre a qué elecciones se refería. Pero Abbott admitió que no sabía si ese había sido el caso el año pasado.

“En este momento no sé cuántas o si alguna de las elecciones en el estado de Texas en 2020 se alteró debido al fraude electoral”, dijo Abbott. “Lo que les puedo decir es esto: que cualquier fraude electoral que se lleve a cabo siembra la desconfianza en el proceso electoral”.