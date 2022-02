'La vida alegre': Un homenaje a la música latinoamericana

El Paso.— El escritor venezolano Daniel Centeno Maldonado presentará este viernes 25 de febrero su primera novela titulada ‘La vida alegre’, durante una recepción que se ofrecerá en el lobby del Consulado de México en El Paso a las 7:00 de la tarde.

En los comentarios del relato estarán el también escritor fronterizo Miguel Ángel Chávez Díaz de León y José Juan Aboytia. Como moderadora participará Lucía Sánchez-Llorente.

La ficción es presentada por el Centro Cívico S-Mart y con el apoyo del Consulado de México en El Paso y el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte, en ambas ciudades fronterizas. Hoy se presentó en Ciudad Juárez.

Su obra literaria, que rinde homenaje a grandes figuras de la música popular latinoamericana, está enfocada en las segundas oportunidades, el fracaso y el optimismo en las peores circunstancias. Ya se encuentra disponible para el público y puede ser adquirida a través de las diversas plataformas digitales.

Para el autor, escribir su primer novela es causa de satisfacción y orgullo tras alcanzar su anhelo luego de que en su juventud había hecho algunos intentos con una obra experimental.

Sin embargo, con el paso de los años y la habilidad adquirida en el proceso de la escritura, logró concretar su sueño.

"Tengo que demostrarme que puedo escribir una novela”, dijo el literato y periodista que redactó su historia en El Paso.

De acuerdo con el autor, "La vida alegre" es la radiografía de una amistad, a la vez que un manual de supervivencia en clave narrativa; es una historia que asienta la importancia de la música para paliar todos los naufragios de la vida misma.

El novelista era amante del rock y seguidor de The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, Led Zeppelin durante su juventud.

Apuntó que su idea era que fuera una novela con sus personajes principales, pero sobre todo con un marcado sentido del humor y ambientada con música caribeña.

A lo largo de su carrera, Centeno Maldonado participó en la creación de un catálogo de autores venezolanos en su país natal entre los años 2006 y 2009. También fue director general de las revistas literarias Río Grande Review y Coroto. En su labor docente se ha desempeñado como profesor en universidades de Caracas, Ciudad Juárez, El Paso y Houston.

Actualmente imparte clases de cine y literatura en la Universidad de Houston, donde vive desde 2018. Antes estuvo, desde 2009, en El Paso.

Entre sus títulos previos se encuentran los libros periodísticos "Retratos hablados" (Debate, Random House, 2010) y otros ejemplares (Lugar Común, 2015), así como "Periodismo a ras del boom" (Universidad Autónoma de Nuevo León/Universidad de Los Andes, 2007).