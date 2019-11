La nueva tarea de Jared Kushner

Washington— El presidente Donald Trump ha convertido a su yerno Jared Kushner en el gerente de facto del proyecto para construir su muro fronterizo, frustrado por la falta de progreso sobre una de sus principales prioridades, al tiempo que se enfoca a una dura campaña de reelección.

Lo anterior fue dado a conocer por funcionarios en activo y fuera de servicio de la actual administración.

Kushner convoca reuniones quincenales en el Ala Oeste de la Casa Blanca, donde cuestiona a una serie de funcionarios gubernamentales sobre el progreso en el muro, incluidas las actualizaciones de los datos del contratista, precisamente dónde se construirá y cómo se gastarán los fondos. También comparte y explica las demandas del presidente con el grupo, de acuerdo con funcionarios familiarizados con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato, para discutir las deliberaciones internas de la Casa Blanca.

El yerno y asesor principal del presidente está presionando a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU (U.S. Army) para acelerar el proceso de adquisición de tierras privadas necesarias para el proyecto a medida que el gobierno busca cumplir el objetivo de Trump de erigir 450 millas de barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para fines de 2020. Se necesitarán más de 800 solicitudes para confiscar la propiedad privada en los próximos meses si el gobierno va a tener éxito, dijeron las fuentes.

Kushner le dijo a otros funcionarios del Ala Oeste que él está a cargo del muro, según los asistentes a las reuniones, y que es primordial para Trump que se construyan al menos 400 millas para el día de las elecciones, en noviembre de 2020.

“El punto es construir tanto en el próximo año para que el presidente pueda decir, frente a una oposición intensa y casi demente, que ha logrado un progreso razonable”, dijo Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de expertos en Washington que busca restringir la inmigración y respalda muchas de las políticas de Trump.

Trump hizo campaña con la promesa de construir un muro a lo largo de la frontera sur y hacer que México pague por el proyecto como parte de su plan para limitar la inmigración ilegal. Pero México se burló de la idea de pagar por una barrera a la que se opone, y Trump no ha podido lograr que el Congreso brinde los fondos que solicitó, debido a la oposición demócrata sobre lo que han llamado el símbolo de la agenda antiinmigrante del Presidente. El resultado es que, si bien algunas barreras existentes se han reemplazado por estructuras más resistentes, solo se han construido áreas limitadas de muro nuevo.

Ahora Trump confía en que su yerno convierta en un éxito lo que ha sido un problema insoluble para su administración.

Mark Morgan, el comisionado de CBP, dijo que Kushner había acelerado las decisiones sobre adquisiciones de tierras y cuestiones de construcción y que era clave para reunir a todos en la misma sala.

“No necesita conocer las complejidades del muro. Entiende las cosas de construcción. Entiende los plazos”, dijo Morgan.

Pero Kushner se ha enfrentado con los funcionarios de carrera que han cuestionado algunas de sus ideas, como instalar cámaras web para la construcción de transmisiones en vivo. Culpó al ex jefe de gabinete John Kelly y al ex secretario de seguridad nacional Kirstjen Nielsen por no centrarse lo suficiente en el muro, dijeron altos funcionarios de la administración. Por su parte, los ex funcionarios han dicho que Kushner muestra una falta de conocimiento de los temas de lineamientos públicos y políticos involucrados en el debate de inmigración.

El muro se suma a la creciente cartera de responsabilidades de Kushner, que algunos de sus críticos han dicho que bordean lo cómico. Desde el comienzo de la presidencia de Trump, a Kushner se le ha encomendado alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente, asumir un papel de liderazgo en la política comercial, supervisar la reforma de la justicia penal y modernizar el Gobierno, lo cual ha realizado con resultados mixtos. Kushner también está tratando de impulsar nuevamente una revisión del sistema legal de inmigración después de que su primer intento no logró obtener mucho apoyo en el Congreso y asumió un papel de liderazgo en la campaña presidencial de 2020.

Algunos de los críticos de Kushner dicen que puede ser sordo cuando se trata de política y no comprende ni respeta el valor de tener varias agencias trabajando a través de un proceso oficial en un proyecto. Pero sigue siendo el asesor más influyente en el Ala Oeste y goza de un nivel de confianza del Presidente que lo hace único dentro de la administración, según los funcionarios en funciones o fuera de servicio de la actual administración.

“Espero que Jared pueda concentrarse más en el proyecto y el proceso. Tal vez pueda encender fuego bajo las agencias responsables, pero si la historia reciente es una indicación, se frustrará antes de obtener resultados”, dijo el senador Kevin Cramer, un republicano de Dakota del Norte que frecuentemente ha hablado con Trump sobre el proyecto.

Funcionarios estrechamente involucrados con el proyecto del muro fronterizo dijeron que Kushner se ha involucrado cada vez más en los detalles relacionados con la adquisición de propiedades necesarias y en presionar a los abogados del Gobierno para que obtengan el control de los terrenos lo más rápido posible, siguiendo las órdenes directas de Trump.