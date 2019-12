La increíble búsqueda de una fronteriza de una casa en Italia por un euro

Roma, Italia— A las comunidades de Casa por un Euro no se llega de una sola tirada, son remotos, pequeñas pero están en Italia y sus casas si se venden en un euro.

La iniciativa que ofrece casas por tan solo un euro ha atraído a Italia cientos de miles de personas que tienen la esperanza de hacerse de un pedacito de tierra en regiones como Sicilia, la Toscana, Abruzzo o al norte, en el Piamonte que hace frontera con Suiza.

El programa es el remedio que las autoridades de municipios pequeños han echado a andar para evitar convertirse en pueblos fantasmas, ya que por estar en regiones poco accesibles se han ido despoblando. Los jóvenes parten a las universidades en las grandes ciudades, o en busca de oportunidades de trabajo y la tasa de mortalidad es mayor a la de natalidad.

No obstante, su localización remota y ser comunidades pequeñas, las casas en un Euro han despertado el interés internacional. Y es que hacerse de una propiedad en Italia, en especial en las ciudades grandes no es tan accesible. Al menos no para una persona de clase media trabajadora como yo y tampoco para muchos mas. En Palermo, por ejemplo, un departamento de dos recámaras va de los 250.000 a los 600.000 euros; en Nápoles uno similar tiene un costo de aproximadamente 300.000 a 700.000 Euros y en Roma no se consigue uno de una recamara en menos de 500.000 euros. Ya no se diga Florencia; la ciudad mas cara de Italia (antes hubiera sido Venecia, pero se está inundando tan frecuentemente que la gente ya tiene miedo de invertir en una propiedad ahí).

Es por lo mismo que cuando comenzó a darse a conocer que algunos poblados de Italia ofrecen Casas por un Euro, que italianos, pero sobre todo extranjeros de todos los países se volcaron en estos pueblos, bloqueando los teléfonos con decenas de miles de llamadas, miles de correos electrónicos a las alcaldías, y en muchos casos visitas para conocer las propiedades.

“Hemos iniciado una revolución pacifica”, dice el alcalde de Sambuca de Sicilia, Leonardo Ciaccio que nos comenta que fue tanta gente la que llegó, que organizaron dos recorridos al día para ver las propiedades, y en cada recorrido había entre 30 a 50 personas.

Actualmente son 19 los municipios en Italia que ofrecen casas por menos de lo que cuesta un cappuccino, en el Piamonte, en la Toscana, Campaña, Abruzzo, Puglia y Sicilia

Esta misma semana, dado el éxito que ha tenido la iniciativa en otras entidades se ha unido un poblado mas, Bivona, en Sicilia, que además ofrece incentivos en impuestos a quienes compren una propiedad y la rehabiliten.

Las casas que se venden como parte de este programa, son aquellas que han sido cedidas por propietarios que no tienen el dinero o interés en rehabilitarlas, y que no quieren seguir pagando los impuestos que se imponen a los propietarios de una segunda casa. Por lo general era la casa de los abuelos o de los padres y están abandonadas en condiciones de deterioro en diversos grados.

Condiciones de las casas en un euro

Debo decir, después de visitar tres de estas comunidades y ponerme en contacto con los municipios de otras, que no todo es tan sencillo cuando se trata de esta iniciativa; y es que las casas que se ofrecen como parte de este programa están en su mayoría derruidas; en algunos casos hay que levantarlas desde sus cimientos, necesitan plomería, instalación eléctrica, muros, techos… pero bueno, esto es de esperarse por un euro.

Sin embargo, esto no desalentó a decenas de compradores que ya se han hecho de una, o a quienes están en busca, ya que estiman que, si compran en un euro, pueden rehabilitar una de buen tamaño con menos de 50.000 euros.

Después, mas allá del elemento económico las personas que viajan muy entusiasmadas a Italia decididos a comprar su casa en un euro se encuentran con que la mayoría de estas propiedades no están directamente conectadas con las grandes ciudades en donde se encuentran los hospitales los centros comerciales, la vibrante vida nocturna. Porque si eso es lo que uno busca, entonces las Casas por un Euro no es una opción.

Pero para quienes buscan un sentido de comunidad, en donde la mayoría de los habitantes son italianos, y no turistas, con sus fiestas y costumbres, en donde se produce aceite de olivo y vinos locales, y los alimentos son frescos. En donde las montañas o el lago sean la vista de todos los días y la gente se salude y se recorra el pueblo caminando, entonces estos pueblitos son ideales.

Otro aspecto que tomar en cuenta son las condiciones que los municipios imponen para adquirir una de estas propiedades, y que hacen que muchos se vean en la necesidad de dar un paso atrás.

Y es que, para empezar, el comprador se compromete a reconstruir la casa en un periodo no mayor a los tres años y deja 5.000 euros de garantía al momento de firmar el contrato. De no rehabilitar la casa de acuerdo a las regulaciones de la ciudad en esos tres años, la persona pierde no solo esos 5.000 euros sino también la propiedad.

Otra regulación que excluye a potenciales compradores es que algunos -no todos- de estos municipios, piden que la persona establezca residencia en esa ciudad.

Y para establecer residencia, hay que ser residente legal de Italia a través de un “Permesso di soggiorno” o permiso de permanecer en el país por mas de tres meses (que son los que permite la visa de turista) , o bien si se cuenta con la ciudadanía Italiana.

Y bueno, hay que tener de entrada 10 mil euros para pagar tanto la garantía que pide el municipio, como los gastos de cierre.

En el caso de Bovina, el municipio únicamente pide 2 mil 500 en garantía.

Pasos a seguir:

Una vez que uno toma en serio la idea de ser candidato a una de estas casas, se establece la comunicación o bien con una de las personas que son “Scout de propiedades” que ofrecen información a las personas, especialmente a aquellas que viven fuera de Italia a determinar cual es el mejor lugar para ellos de acuerdo a sus circunstancias o predilecciones, y en general a dar información de los poblados, a servir como enlace con las autoridades que en la mayoría de los casos hablan únicamente italiano. Otra opción es ponerse directamente en contacto con la persona encargada de cada municipio del programa.

Cada uno de los poblados ofrece una lista de propiedades y la persona elige y hace cita para viajar a Italia a conocerlas (los intermediarios o scout puede ayudar hacer la cita). Algunas entidades ofrecen tours para recorrer las propiedades.

Una vez que se elige una, se presenta una oferta y de ser aceptada el comprador debe cerrar el contrato y, pagar por el cambio de propietario ante el notario, los gastos de traductor en caso de ser necesario, y el monto de la garantía. Y bueno, iniciar casi de inmediato con las renovaciones.

En busca de mi casa por Un Euro

Con toda esta información elegí visitar tres poblados que ofrecen Casas por un Euro.

Mis consideraciones para elegirlas fueron que no estuvieran demasiado remotas, y que existiera trasporte publico que las conectara a ciudades importantes en donde hubiera hospitales, aeropuertos, tiendas.

El primero de ellos fue Lecce di Marsi, y la razón es que el mapa me mostraba que está a poca distancia de Roma, que por ser la capital de Italia ofrece aeropuertos internacionales, hospitales con servicios de especialistas y de emergencia, y centros comerciales además de dos estaciones de tren que conectan la capital a toda Europa.

Lecce Nei Marsi esta en la provincia de Abruzzo, a la misma altura en la bota que Roma, pero rumbo al oeste, tiene mil 600 habitantes y se encuentra en zona montañosa. Está además a tres horas en tren de Pescara, la capital de Abruzzo y un puerto importante.

Salimos (viajé con una amiga) un sábado rumbo a Lecce desde Roma. Para llegar hubo primero que abordar un camión a Avenzano. El autobús hace una hora mientras que el tren hace tres.

Una vez en Avenzano, esperamos el camión 40 minutos y salimos a Lecce. Es un trayecto de otra hora 15 minutos. No hay nada directo Roma-Lecce..

La idea era hablar con el síndaco (alcalde), y permanecer una noche para conocer el movimiento de la gente, su ambiente dominical. En fin, conocer mas el pueblo.

Pero resulta que no hay hoteles y el único Bed and Breakfast no estaba disponible por que los primos de la familia estaban de visita y ocupaban todos los cuartos

Y por si no fuera suficiente, los domingos no hay camión ni otra forma de transporte que salga de Lecce. O sea que, o se tiene vehículo propio o no se sale de Lecce en domingo.

El caso es que no tuvimos otra opción que regresar el mismo sábado.

Al llegar a Lecce y bajarnos del camión, caminamos unos pasos y nos encontramos con una placita pequeña con su iglesia al fondo. Había poca gente en las calles, pero justo junto a la iglesia, en una banquita unos señores en sus setentas platicaban animadamente con una señora igual de joven. Comenzaron a vernos con curiosidad, pero a diferencia de Calabria a donde fuimos una vez y nos veían con desconfianza, aquí era una curiosidad amigable y nos acercamos a ellos. Estaban bromeando con la señora, y nos platicaron que esperaban la salida de unos novios que se casaban en ese momento en la iglesia, y que a al termino de la ceremonia harían el recorrido nupcial por las calles del pueblo. Una de sus tradiciones.

Uno de estos señores conoce al síndaco Gianluca de Angelis y lo comunicó por teléfono con nosotros. Este nos informó que el programa e Lecce esta en fase de planeación y que esperan echarlo a andar el año que entra porque no es tan fácil el papeleo de cesión de propiedades. Pero bueno, ya se anuncian.

Caminamos con este grupo por las callecitas llenas de color; las señoras de edad sentadas afuera de sus viviendas viendo pasar a la gente... y la vida. Sentí que estaba en una película de Fellini filmada en una de esas ciudades italianas detenidas en el tiempo.

El camión de regreso se espera a una cuadra de la placita y ahí esperamos mientras las señoras en sus portales nos observaron hasta que subimos al camión de regreso a Avenzano.

Bueno, esa fue la experiencia en Abruzzo, así que dirigimos la mirada hacia el norte, en la Toscana, al poblado de Fabricche de Vergemoli.

Lo que me llamó la atención de Fabricce es que queda a 19 kilómetros de Lucca, en la Toscana. Lucca es una de las ciudades que a mi me parece de las mas bellas de Italia, con su plaza redonda y sus torres medievales; en donde se llevan a cabo eventos internacionales. En julio pasado estuvo en concierto Elton John, por ejemplo.

Imaginé que podríamos llegar a Lucca y de ahí habría algún camión que hiciera máximo 30 minutos a Fabricche, que en el mapa se ve muy cerquita, pero no. Desde Lucca no hay manera de llegarle en menos de 1 hora 20 minutos por las características del terreno.

Fabriche es una población de 750 habitantes. Para llegar tuvimos que tomar un tren a Pietra Santa y un camión a Vergemoli. Nos encontramos con que no se trata de un poblado con casas, sino casas esparcidas en la montaña. Es una zona rural dedicada al agriculturismo.

En realidad, para llegar desde Roma a Fabricche son aproximadamente 8 horas, con cambios de camión y tren, finalizando en vehículos particulares. Ofrece la belleza de los valles de la Toscana, con sus viñedos y sus valles inmensos; pero no es una zona de fácil acceso.

Enfoqué después mi atención al sur, en busca ahora de una comunidad mas conectada a una ciudad grande, con un mayor numero de habitantes, con gente cálida, montañas y agua. Buscaba un pueblo típico en donde hubiera cafecitos -muy importante para mi los cafecitos-, restaurantes y doctor, y di con Sambuca di Sicilia.

Hay otras comunidades en Casa por un Euro en Sicilia, como Ganghi, Cammarata, y ahora Bivona, pero para llegar a ellas de la capital de Sicilia, que es Palermo toma mas de tres horas, y llegar de ahí a Sambuca requiere tan solo de un viaje directo Palermo-Sambuca en camión, que hace aproximadamente una hora 15 minutos.

Investigué un poco mas de este pueblito antes de ir. Lo primero que me llamo la atención fue eso, que está a una hora de Palermo, una ciudad grande con un aeropuerto importante, hospitales, centros comerciales, plazas, palacios y considerada una de las cuatro ciudades mas importantes en Italia. Y mas visitadas. Sicilia no tiene la sobriedad del norte de Italia. Es mas bien viva, vibrante; sobre todo Palermo.

Dicen que mientras mas al sur, mas cálida y mas amigable es la gente.

Después, de Sambuca me llamo la atención que tiene 6.000 habitantes, lo que lo hace pequeño, pero con vida. En donde muchos se conocen entre si, pero no todos.

Me gustó también que está a tan solo 20 kilómetros del mar, pero al mismo tiempo en zona de montañas.

Como si eso fuera poco, Sambuca fue elegida en 2016 “Il Borgo piú bello de Italia” -El pueblo mas bello de Italia- y en tres ocasiones mas ha sido finalista.

En fin, que me entusiasmó especialmente la idea de visitar Sambuca.

Intenté contactar días antes al Síndaco con correos electrónicos en varias ocasiones. Todo lo que recibí en dos ocasiones fue un mensaje en el que me decían que con todo gusto fuera, que el período para aceptar ofertas para las casas por un euro terminaba en abril de 2019… y estábamos a noviembre del 2019 (¿). O sea como?, ya no se aceptan? ¿Ya no hay casas? ¿No hay ampliación del plazo?

Todas estas preguntas se las hice en un mensaje que le envié de regreso, pero nunca me contestaron. Finalmente tomé el teléfono y marqué a su oficina. Me contestó eventualmente el vice síndaco (algo asi como el vicealcalde de la ciudad) Giuseppe Cacioppo.

Me puse de acuerdo con él en la fecha en que los visitaría y el me pasó datos de como llegar.

Hay dos maneras de llegar a Sambuca desde Palermo si no es en carro: Una en un autobús directo y la otra tomarlo a un lugar que se llama Gulfa que esta a seis millas de Sambuca. El vice-síndaco nos hizo el favor de pasarnos los horarios de las salidas, pero estas cambian constantemente.

Un carro no era opción para mí en esa ocasión, porque hace un par de meses me robaron la cartera con todo y mi licencia de conducir. Así que no podía rentar uno.

El caso es que cuando llegamos muy temprano, como a las 9:00 AM a comprar el boleto para el camión a Sambuca, nos dijeron que ese día había una sola salida a las 3:00 PM, pero que en ese preciso momento estaba saliendo un camión a Gulfa. Corrimos y alcanzamos a subirnos sin averiguar mas, y ahí vamos… a Gulfa.

Cualquiera hubiera pensado -como yo- que una vez en Gulfa podríamos tomar un camión o un taxi a Sambuca; después de todo la distancia es de 6 millas. Pero cuando se detuvo el camión, después de una hora de viaje y el conductor nos informo que ahí era, nos bajamos todos desconcertados.

No había nada, estábamos en un valle al estilo toscano inmenso, a poca distancia una construcción de piedra no muy grande, ancestral en ruinas vacía y a un lado, un techito como esos de las paradas de camiones. Pero de servicio de transporte urbano, nada. Debo decir que para mi caminar no es problema, pero estaba lloviendo.

Había gente que se bajó del camión con nosotros, pero tenían ahí estacionado su carro y se iban. U otra que pasaban por ellos, pero no había ni camiones locales, ni taxis.

Bueno, el caso es que aprovechando el momento, comencé a platicar y entrevistar a una señora que también bajó del camión. Me dijo que es de Gangi, otra población de Casas por un Euro. Me comentaba que sus jóvenes abandonan esas ciudades por que no tienen oportunidades para prosperar, por que buscan las ciudades en donde hay universidades, conciertos, trabajos, vida nocturna. Sin embargo, me decía, ella esta muy contenta en Gangi y el programa de Casa por Un Euro ha logrado la venta de una docena de casas que actualmente están en reparación. Me cuenta que los habitantes tienen la esperanza de que el proyecto reactive la economía y logre así que sus jóvenes regresen a casa mas seguido. De pronto llegó una amiga por ella y se despidió. Las vi cruzar algunas palabras mientras yo hacia una llamada para pedir que nos recogieran, pero la señora regresó a donde yo estaba para decirme que su amiga nos iba a dar un aventón.

Nos dejaron en la entrada de Sambuca, y una vez nos bajamos del carro quedó frente a nosotros un grupo de negocios pequeños y al fondo un valle inmenso… pero lo mejor de todo estaba a un lado: un bar -así se les dice en Italia a los negocios de café-, en el que nos dieron una acogida muy cálida, y en donde nos refugiamos de la lluvia, y desayunamos un cappuccino y un corneto (un cuernito relleno).

El vice síndaco Cacioppo nos recibió poco después en el edificio del ayuntamiento. A su oficina llegamos caminando. El pueblo se recorre caminando. Del café en donde estábamos al ayuntamiento teníamos que caminar por la avenida principal y a los lados encontramos pequeños bares, restaurantes, oficinas y otros negocios.

Cacioppo nos platicó que el programa por de Casa por un Euro ha ocasionado una revolución pacifica en Sambuca. Miles de personas de todo el mundo enviaron correos electrónicos buscando información y llegaban a pueblo a hacer uno de los dos recorridos diarios que se llevaron a cabo por meses para visitar las casas.

Fue tanta la demanda, que ellos, a diferencia de otros poblados con el programa, terminaron subastando las propiedades comenzando en un euro. El síndaco Leonardo Ciaccio se reunió mas tarde conmigo y comentó que fueron 16 las casas que se vendieron en Casa por un Euro. Sin embargo 74 familias de todo el mundo vieron la oportunidad de comprar una casa particular, porque las que no están en el programa y están semi-renovadas, están en muchos casos por debajo de los 60.000 euros y no necesitan tanto trabajo. Entre los compradores hay familias de Holanda, Alemania, y de Texas, Virginia, California en Estados Unidos.

Y es que de acuerdo a Emanuelle Fiorica, Director Inmobiliaria 2000 en Sambuca, a partir de que el poblado ha atraído a tanta gente, el negocio de Bienes raíces ha florecido como nunca. Personas que tenia propiedades abandonadas, las pusieron a la venta de inmediato aprovechando el momento.

Nos explicó que la ventaja es que estas casas están en mejor estado y renovarlas no cuesta tanto

Margherita Licata, que trabaja en la oficina de Bienes Raíces nos dio un recorrido por casas actualmente en venta. Todas ellas solidas, y con necesidad de calefacción, aires, algo de plomería, pintura y cocina, pero nada estructural que requiera levantarla nuevamente.

Nos platica que estos poblados tienen sus celebraciones locales, y esos días se hace la fiesta en las calles. Los habitantes de Sambuca de Sicilia han recibido a los nuevos dueños de propiedades como miembros de la comunidad, y la población se hace cada vez mas internacional, sin perder su naturaleza de pueblo típico italiano

“Quienes han llegado no vienen a imponernos sus costumbres sino a adoptar las de Sambuca”, dijo, cuando le pregunté si no tenían miedo de perder su identidad con tanto comprador internacional.

Ciaccio, a mi modo de ver un alcalde progresista que ha logrado enfocar la atención internacional en ese pequeño poblado es que Sambuca, dice estar convencido que tienen todo para convertirse en un atractivo turístico para los amantes de la naturaleza y quienes quieran estar cerca de la vida de una ciudad, pero tener la paz de la naturaleza.

El lugar es además productor de unos de los vinos mas vendidos de Italia, producen también quesos, aceite de oliva y su comida es fresca y biológica.

Cacioppo nos comentó que las 16 casas que eran ofrecidas a 1 Euro ya habían sido asignadas, En realidad no a un euro por que tuvieron tanta demanda que aceptaron ofertas y las vendieron a quienes ofrecieron mas. Por lo mismo en la actualidad no tienen mas casas a un euro pero esperan adjudicarse otra veintena de estas para echar a andar el programa nuevamente en el 2020. Lo mismo ocurre con Cammarata, también en Sicilia.

Entre quienes compraron una de las casas a un euro se cuenta la actriz Lorain Bracco (Dr. Jennifer Melfi en Los Sopranos) nacida en el Bronx pero de origen Italiano.

La casa de Bracco en Sambuca fue renovada bajo la lente de Discovery Channel, que prepara un especial “El Fenómeno Sambuca” para dar a conocer el pueblo, y el desarrollo de una casa adquirida en el programa de Casa por un Euro”

Actualmente hay casas disponibles en un euro en Fabbriche (Toscana) en Zungoli (Campaña), en Puglia, el Piamonte, y en Sicilia en Gangi y en Bivona.

Los promotores de este programa esperan que con el éxito de esta iniciativa un mayor numero de poblados, que están en peligro de convertirse en pueblos fantasmas se unan, reactiven su economía y desvíen el turismo a rincones de Italia igualmente bellos que Venecia o Florencia.

Por lo pronto ya muchas familias de todos los continentes, entusiasmadas por los atractivos del programa están en busca de su rinconcito en Italia.

Y quien sabe si un día, algunos de estos pueblecitos ahora desconocidos, se conviertan en un destino turístico de este entrañable y mágico país que es la Italia.





Casas por un euro:





Montresta – Oristano – Sardegna

Cammarata – Agrigento – Sicilia

Caprarica di Lecce – Lecce -Puglia

Bivona – Agrigento – Sicilia

Borgomezzavalle – Verbano Cusio Ossola – Piemonte

Sambuca – Agrigento – Sicilia

Cantiano – Pesaro Urbino – Marche

Zungoli – Avellino – Campania

Mussomeli – Caltanisetta – Sicilia

Fabbriche di Vergemoli – Lucca – Toscana

Ollolai – Nuoro – Sardegna

Nulvi – Sassari – Sardegna

Gangi – Palermo – Sicilia

Regalbuto – Enna – Sicilia

Salemi -Trapani – Sicilia

Lecce nei Marsi – Aquila – Abruzzo

Patrica – Frosinone – Lazio

Montieri – Grosseto – Toscana

Bivona, Sicilia













