La importancia de tener un pliego testamentario

El tema de los testamentos puede ser algo complicado. A continuación, algunos asuntos fundamentales sobre cómo dejar asentada su voluntad sobre el manejo post mortem de sus bienes materiales.





Soy un hombre de 42 años y me han dicho que ya debería de tener un testamento. ¿Es cierto esto?, y si es así, ¿puede explicar que es lo que básicamente hace un testamento?

Si usted tiene familia y posesiones, usted debería de tener un testamento, porque este asegura que sus deseos controlaran lo que le pase a su propiedad cuando usted fallezca. Su testamento determina quién heredará su propiedad –casa, vehículo, dinero– y todas sus posesiones en general. Si tiene hijos menores, su testamento designará quién cuidará de ellos y de su propiedad en caso de que su tutor o representante legal fallezca. Su testamento también le permite designar a un ejecutor, la persona que tendrá autoridad legal para distribuir la propiedad según sus deseos.

Para que su testamento sea válido debe de cumplir con varios requisitos. En términos generales, el testamento debe de hacerse por escrito y estar firmado por la persona que lo elaboró (conocido como el testador).

Se debe elaborar en presencia de dos testigos creíbles, personas mayores de al menos 14 años y sus nombres deben incluirse en el testamento como testigos y firmar en presencia del testador.

Después de su muerte, su testamento será revisado por un tribunal testamentario, que se asegurará que el documento sea auténtico.

Cuando el testamento haya sido aprobado por el tribunal testamentario, el ejecutor podrá hacer la distribución de las propiedades.

El proceso –desde que el testamento llega al tribunal testamentario, al momento en que la propiedad es distribuida– podría tardar entre seis meses y cuatro años, dependiendo de la complejidad del patrimonio.





¿Debo de crear un testamento ahora cuando solo tengo 42 años?

Sí, porque si falleciera inesperadamente sin tener un testamento, sus deseos no necesariamente determinaran quién hereda su propiedad. En su lugar, la ley estatal determinará cómo se transferirá su propiedad a los herederos, aun cuando usted le haya contado a sus familiares y amigos cuáles eran sus deseos.

Además, la distribución de la propiedad es por lo general más costosa cuando no se cuenta con un testamento. Un tribunal testamentario nombrará a un abogado para que organice este tema y los costos asociados se pagaran del patrimonio.





¿Puedo preparar mi propio testamento sin la necesidad de ir a un abogado?

Es un riesgo. La ley estatal permite que, si su testamento está escrito completamente a mano, no requiere que se nombren testigos. Sin embargo, el crear un testamento sin la ayuda de un abogado incrementa el riesgo que se pueda cuestionar la autenticidad de su testamento una vez en el tribunal testamentario.

Algunos notarios públicos ofrecen ayuda en la preparación de su testamento. Tenga cuidado con estas opciones. Un notario público o asistente paralegal no puede darle asesoría legal. Tampoco pueden guiarlo sobre cómo preparar un testamento sin la supervisión directa de un abogado.

Algunos sitios web u otros recursos ofrecen vender el servicio de preparar su testamento. Tenga cuidado también con estas opciones. Los testamentos se manejan de diferentes maneras en cada estado o país, y un sitio web en línea puede no darle toda la información que necesita para cubrir sus necesidades.





Tengo un testamento de vida. ¿Es suficiente?

No. Un testamento de vida es solo un documento donde usted da instrucción para no prolongar su vida de manera artificial en caso de una complicación médica. Este no da instrucciones sobre la distribución de su propiedad después de que fallezca.





Si estoy casado y muero sin un testamento, ¿no recibirá mi esposa todo lo que poseo?

No necesariamente. Sin un testamento, su patrimonio será dividido bajo la ley estatal dependiendo de cuántos sobreviviente tenga y dependiendo si sus propiedades son clasificadas como “propiedades separadas” o “propiedades mancomunadas”.

La propiedad mancomunada es toda aquella que hayan adquirido usted y su pareja durante el matrimonio, incluyendo efectivo, cuentas bancarias, fondos de retiro, propiedad personal y bienes y raíces. La propiedad separada es aquella que ya era propiedad de una de las partes antes del matrimonio o fue adquirida durante el matrimonio por uno de los esposos como un regalo, herencia o a través de un acuerdo por elección personal.

Si usted nunca tuvo hijos y sigue casado al momento de su muerte, su propiedad mancomunada pasa a su cónyuge. Si usted tiene hijos que también son hijos de su cónyuge, quien lo sobrevive, su propiedad mancomunada pasa a su cónyuge. Si usted tiene hijos fuera de su matrimonio, su esposa y sus hijos compartirán la propiedad mancomunada y separada.

Si tiene bienes inmuebles que son propiedad separada, ésta irá a sus hijos, sujeto al derecho que tiene su cónyuge sobreviviente de vivir allí. Si tiene bienes personales separados –carros, dinero, muebles–, dos tercios de ellos irán a sus hijos y un tercio a su cónyuge sobreviviente. Un juez de sucesiones determinará cómo se calcularán las fracciones en función de lo que posea cuando muera.





Distribución de bienes sin testamento se complica rápidamente

Los bienes inmuebles que pasan a los herederos sin un testamento pueden crear una “nube” en el título, lo que dificulta la venta o el préstamo sobre la propiedad. Tener un testamento puede ayudar a evitar estos problemas después de su muerte.





¿Dónde puedo obtener un testamento?

Un abogado debe ayudarle a preparar su testamento. Los abogados que se especializan en testamentos se llaman abogados testamentarios. Su asociación de colegio de abogados nivel local puede proporcionarle una lista de los abogados en su área quienes podrían ayudarle a precios más accesibles para las personas de más bajos recursos. Si aun así no puede encontrar un abogado le recomendamos que contacte a la oficina de asistencia legal más cercana a su área.