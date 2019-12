Kamala Harris abandona la carrera presidencial 2020

Nueva York— La senadora Kamala Harris de California abandonó la carrera presidencial demócrata el martes, después de meses de bajos números de encuestas y una serie de pasos en falso que paralizaron su campaña, una caída que implica una contienda desinflada para una candidata que había roto barreras y buscaba convertirse en la primera afroamericana en ganar la Presidencia.

La decisión se produjo después de semanas de agitación entre el personal de Harris, incluidos los despidos en New Hampshire y en su sede en Baltimore, y el desorden entre sus aliados. En un correo electrónico expresó a sus seguidores el martes que no tenía el dinero necesario para financiar completamente una campaña competitiva.

“Mi campaña para Presidente simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar”, escribió Harris.



La mayor sorpresa





El anuncio es quizás el desarrollo más sorprendente hasta la fecha en una fluida campaña presidencial demócrata donde Harris comenzó en el nivel superior. Su partida elimina a una prominente mujer de color de un campo que comenzó como el más diverso en una primaria demócrata, y aumenta la posibilidad de que el debate de este mes en Los Ángeles no presente candidatos que no sean blancos.

Harris abrió su campaña en el cumpleaños de Martin Luther King con un conmovedor discurso en su ciudad natal, Oakland, California, ante una audiencia de 20 mil personas, haciendo comparaciones con políticos negros que hicieron historia como Barack Obama y Shirley Chisholm.

El discurso fue una señal del cuidadoso equilibrio que su campaña trató de alcanzar durante todo el año: apoyándose en su historia personal como hija de inmigrantes indios y jamaicanos, mientras colocaba sus preferencias políticas fuera de las alas ideológicas moderadas y progresistas del partido. Harris buscó enfocarse en el cambio incremental y entregable en lugar del tipo de trastorno sistémico popularizado por rivales como los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Bernie Sanders de Vermont.



Noticias encontradas





Pero casi inmediatamente después de que comenzó su campaña, se enfrentó a preguntas sobre el núcleo de su política que resultaron en ciclos de noticias perjudiciales. Revirtió su posición en la atención médica universal, mediante un sistema único, retirándose de la llamada Ley de Medicare para Todos avalada por Sanders. Luchó para desligarse de su historial como fiscal, oscilando entre defenderlo contra las críticas progresistas y abrazarlo en una jugada por votos más moderados.

En una conferencia telefónica con donantes, Harris dijo que había conversado con su familia durante el feriado de Acción de Gracias y que estuvo reunida con asesores hasta las 2 a.m. del martes, antes de concluir que no tenía “camino” para avanzar en la contienda, según testimonio de alguien que participó en la teleconferencia. Harris dijo que habría necesitado recaudar $5 millones en dos semanas, una meta que describió como imposible. “Simplemente no quiero engañarlos”, dijo.

Durante el fin de semana, después de que una historia del New York Times detallara problemas dentro de su campaña, Harris realizó una auditoría financiera de su operación, según uno de sus asistentes principales. Una de las ayudantes de Harris, quien habló con ella sobre su decisión de abandonar la escuela, dijo que su instinto era seguir luchando, pero que le dijeron que tendría que endeudarse para hacerlo.



Llama a la unidad





En su anuncio del martes, Harris reafirmó su compromiso con los ideales unificadores de su campaña.

"Aunque ya no me postulo para presidente", dijo, "haré todo lo que esté en mi poder para derrotar a Donald Trump y luchar por el futuro de nuestro país y lo mejor de lo que somos".

La retirada de Harris desencadenará una carrera armamentista entre las campañas presidenciales que todavía están en la competencia, mientras intentan superar su lista de respaldo y personal de primer nivel. Mientras tanto, algunos de sus donantes ya comenzaron a atender las llamadas de sus rivales.

Pero no está claro cómo la salida de Harris ayudará a cualquier candidato en las encuestas, teniendo en cuenta cómo su posición había disminuido en los últimos meses. Ella y Warren estaban compitiendo por muchos de los mismos votantes a principios de año, pero los moderados ideológicos como el ex vicepresidente Joe Biden y el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, pueden buscar un impulso de sus partidarios en Iowa y New Hampshire.



Errores de cálculo





A lo largo de su candidatura, Harris enfrentó preocupaciones sobre su estrategia política y la estructura organizacional de su campaña. Confió en una cuadra de estrategas políticos de California, liderados por el operativo político Averell Smith, que no hizo caso de las advertencias de los organizadores de base para invertir más en estados de votación temprana como Iowa y New Hampshire. En cambio, la campaña se centró en las primarias posteriores en estados con más votantes no blancos, incluidos Carolina del Sur y California.

Calcularon mal. Biden siguió siendo popular entre los votantes afroamericanos, evitando que la campaña avanzara significativamente en Carolina del Sur. En California, Harris fue cada vez más excluido, ya que progresistas como Sanders y Warren entusiasmaron al ala liberal del estado y Biden persistió entre los moderados.

Aún así, Harris ya se había clasificado para el próximo debate presidencial, programado para el 19 de diciembre, siendo el único candidato no blanco que lo ha hecho hasta ahora.





Una trayectoria demócrata





Unatxi Kamala Devi Harris (Oakland, California, 20 de octubre de 1964) es una abogada y política estadounidense que se desempeña como senadora junior de Estados Unidos por California desde 2017. Miembro del Partido Demócrata, previamente se desempeñó como la vigésima séptima Fiscal de Distrito de San Francisco de 2004 a 2011, y como la trigésima segunda Fiscal General de California de 2011 a 2017.

El 21 de enero de 2019, anunció oficialmente su campaña para postularse a la nominación demócrata a presidenta de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2020.

Harris nació en Oakland, California, y se graduó de la Universidad Howard y del Hastings College of the Law de la Universidad de California. En la década de 1990, trabajó en la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco y en la Oficina del Fiscal de la Ciudad de San Francisco. En 2004, fue elegida Fiscal de Distrito de San Francisco.

Harris ganó la elección como Fiscal General de California en 2010 y fue reelegida en 2014 por un amplio margen. El 8 de noviembre de 2016 se convirtió en la tercera mujer senadora por California, y la primera de ascendencia jamaiquina o india.

Desde que se convirtió en senadora, ha apoyado la atención médica de pagador único, la legalización del cannabis a nivel nacional, la protección municipal para los inmigrantes indocumentados, la Ley DREAM y la reducción de impuestos para las clases media y trabajadora, así como el aumento de los impuestos a las corporaciones y al 1% más rico de los estadounidenses.