Justifica director electoral de Texas entrega de listado

Austin, Tx.— El director electoral de Texas defendió el jueves su decisión de darles a los fiscales una lista de 95 mil personas que posiblemente no eran ciudadanos y que estaban registradas en el padrón electoral del estado sin corroborar la información, la cual incluía erróneamente a mucha gente que se naturalizó antes de votar.

El secretario de Estado David Whitley evadió duras preguntas de los legisladores de Texas sobre si su oficina cometió errores, en sus primeros comentarios públicos desde que en enero su oficina cuestionó la veracidad de la ciudadanía de decenas de miles de votantes desde 1996. Se dijo que casi 58 mil de esos electores sufragaron al menos una vez, pero esas cifras rápidamente fueron puestas en duda.

En cuestión de días, funcionarios locales concluyeron que la lista incluía erróneamente a numerosos ciudadanos naturalizados, lo que generó críticas de los demócratas y de activistas por los derechos de los hispanos de que había habido intentos de supresión de votos y desató otra acalorada batalla por los derechos del electorado en Texas.

“De buena gana aceptaré ante ustedes que siempre podemos mejorar el proceso”, dijo Whitley. “Pero los datos son lo que son, y tenemos confianza en que fueron los mejores que pudimos obtener”, agregó.

El gobernador republicano Greg Abbott nombró a Whitley en diciembre, pero aún falta que el Senado estatal lo confirme. Se le preguntó por qué su oficina le entregó inmediatamente las cifras al fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y respondió que quería que la información estuviera “en manos de alguien que pudiera hacer algo con ella”.

Tres días más tarde, Paxton envió un correo electrónico de recaudación de fondos de campaña a sus partidarios con el título: “Alerta de fraude de votantes”.

El presidente Donald Trump también aprovechó el anuncio original para renovar sus afirmaciones de que hubo un fraude electoral generalizado, lo cual no ha demostrado.

Whitley indicó que el objetivo es tener padrones electorales correctos, pero dijo que no tenía una actualización de cuánto se ha reducido la lista original. Los demócratas replicaron de inmediato.

“Si usted no estuviese tratando al menos de crear una apariencia de actividad ilegal, entonces no hay razón o explicación para referir de inmediato a 95 mil personas a la oficina del fiscal general”, dijo el senador Kirk Watson, el demócrata de mayor rango en el panel de nominaciones.