Justifica alcalde voto para despedir al City Manager

El despido del City Manager, en la reunión de Cabildo de El Paso de la semana pasada, generó una serie de polémicas por parte de ex alcaldes y ex regidores quienes consideraron que se trató de un acto injustificado.

Con cuatro votos a favor y cuatro en contra, los representantes de la Ciudad votaron sobre el contrato de Tommy González. El alcalde Oscar Leeser rompió un empate en la votación para dar a González un aviso por escrito de 120 días sobre su intención de rescindir su controvertido contrato de trabajo después de una moción presentada por el representante de la Ciudad Brian Kennedy, quien asumió el cargo el 3 de enero.

Este lunes, Leeser emitió una carta abierta para responder a las consecuencias de su voto de desempate que condujo al despido de González.

En la carta, el alcalde Leeser aborda lo que llamó retórica incorrecta “validada” por la intervención de ex funcionarios electos en varios programas de noticias.

“Como alcalde de la gran ciudad de El Paso, fui elegido para representar a todos los ciudadanos de esta comunidad, no a ningún grupo de interés especial, asociación o red de amigos. Como tal, cualquier decisión que tome será en el mejor interés de los ciudadanos de El Paso”, sostuvo Leeser en la misiva enviada a los medios.

Agregó que las críticas por haber terminado el acuerdo laboral con González necesitan ser aclaradas, ya que “bajo el contrato actual con el administrador de la Ciudad, el Concejo municipal tiene el derecho de terminar el empleo del administrador de la Ciudad sin causa.

“Si se utiliza esa disposición del contrato, no proporciona razones ni causa. No es un reflejo del desempeño, no es una evaluación y no es una negociación de contrato. Es una decisión del Ayuntamiento dar por terminada la relación laboral sin causa e ir en otra dirección”, argumenta Leeser.

Agrega que, a diferencia de lo que opinan algunos ex funcionarios electos, proporcionar una causa sería una falta de respeto al administrador de la Ciudad, contrario a lo estipulado en el contrato del administrador.

“Me sorprende que dos ex alcaldes no parecen entender esto”, dijo en referencia a John Cook y Dee Margo, dos de sus antecesores en el cargo.

El domingo, tanto Margo como Cook aparecieron en el programa de análisis local ABC-7 Sunday Xtra, dando a conocer su punto de vista sobre el despido de González.

En el programa, Margo dijo que su teléfono y mensajes de texto no han dejado de sonar sobre personas que dicen que quieren apoyar la destitución de dos representantes clave que colocaron el tema en la agenda para revisar el contrato de González.

Incluso Margo y su esposa –Adair Margo– enviaron una carta a los medios en la que piden la revocación del mandato de los regidores Brian Kennedy y Art Fierro, a quienes señalan como instigadores del despido de González y de la cancelación del proyecto de la arena en Duranguito.

“Estoy un poco confundido en cuanto a lo que realmente está pasando aquí y simplemente me sentaré y esperaré hasta que escuchemos lo que los funcionarios electos tienen que decir”, dijo Cook durante la sesión de Cabildo de la semana pasada en defensa de González.

Al respecto, Leeser dio a conocer su desacuerdo.

“Cualquier discusión y discurso de destitución con respecto a los miembros del Concejo municipal recién electos parece ilógico, dado que están actuando sobre elementos en los que hicieron campaña específicamente y con los que los votantes de su distrito los eligieron”, escribió el alcalde en su carta. “No hay ningún esfuerzo por cambiar la forma de gobierno del administrador de la Ciudad”.

González fue contratado como el segundo administrador de la Ciudad de El Paso en 2014, reemplazando a Joyce Wilson. Su salario base era de $239 mil cuando fue contratado por primera vez. Ha tenido múltiples beneficios controvertidos agregados a su lucrativo contrato de trabajo durante los últimos nueve años.

El año pasado, el Concejo municipal inició las primeras negociaciones del contrato después de que González fuera nombrado finalista para el puesto de administrador de la Ciudad en Frisco, Texas. Su contrato no expiraba hasta 2024.