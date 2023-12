Justicia 12 años después: lo sentencian por abuso sexual

Una mujer de El Paso, de 23 años, tuvo que esperar 12 para que al final se hiciera justicia y que el tío de una de sus amigas que abusó de ella fuera finalmente sentenciado este lunes 11 de diciembre.

William Denney pasará siete años y seis meses de prisión después de que un jurado lo declaró culpable de indecencia con un niño que implicaba contacto sexual. A Denney también se le ordenó registrarse como delincuente sexual de por vida.

“Han pasado 12 años desde que ocurrió mi agresión y tomó mucho tiempo”, dijo Renae Meraz. “Ahora tengo 23 años y lo que me pasó causó muchos problemas en mi vida, pero no iba a dejar que él me detuviera. Quería justicia”.

Meraz espera que la batalla que libró durante una década para que su abusador sexual fuera sentenciado a prisión inspire a otras víctimas de agresión sexual a presentarse.

La sentencia fue dictada por el juez del Tribunal de Distrito 34 William Moody en la Corte del Condado de El Paso.

Denney fue acusado inicialmente de agresión sexual agravada a un niño, pero un jurado lo condenó el viernes 8 de diciembre por un cargo menor de indecencia con un niño que implicaba contacto sexual.

La sentencia carcelaria deja en claro que la acción de Denney no será tolerada por la comunidad de El Paso, dijo el fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks.

“Estoy muy contento con este veredicto”, dijo Hicks. “Este trabajo implica buscar justicia para los niños de nuestra comunidad, niños que han sido víctimas de personas, particularmente personas cercanas a ellos. Es muy importante que nuestras comunidades se levanten y luchen por las víctimas del crimen. En particular, para darle voz a los más pequeños: nuestros niños y niñas de nuestra comunidad”.

Meraz dijo que está feliz de que Denney haya sido condenado, pero quería que recibiera una sentencia más larga.

“Ha sido toda una vida para mí y seguirá siendo una vida para mí”, dijo Meraz. “Entonces, por supuesto, quería más tiempo y quería un veredicto más grande, pero él todavía estará en el registro de delincuentes sexuales y todavía recibirá tiempo (de prisión), y la mayoría de las víctimas no tienen esa oportunidad. Así que es emociones mezcladas.”

Meraz estaba en la casa de una amiga el 8 de octubre de 2011, cuando el tío de la amiga, Denney, abusó sexualmente de ella. Ella denunció el incidente a la policía, pero pasaron años hasta que las autoridades tomaron medidas, dijo.

Después de que se dictó la sentencia, Meraz tuvo la oportunidad de dar una declaración de impacto de la víctima y dirigirse al hombre condenado por abusar sexualmente de ella.

“Me dirigí a él y fue muy, muy difícil”, dijo. “(Leí) una carta larga que básicamente le decía cómo impactó mi vida y cómo me destruyó. Y que él podía sentarse allí y decir que soy una mentirosa, pero no soy una mentirosa. Y podía sentarse allí y lo niega y su familia puede negarlo todo lo que quiera, pero todos sabemos la verdad. Entonces le dije: vas a tener el tiempo que te mereces, y realmente espero que no lastimes a nadie más, ni a tus hijos, ni a nadie, y no vas a volver a hacerme daño nunca más”.

Cuando cumplió 17 años y no había recibido ninguna actualización sobre el caso, Meraz revisó el asunto y descubrió que estaba clasificado como cerrado. Luego luchó para que se reabriera el caso y finalmente fue juzgada ante los tribunales.

“Cuando tenía 11 años, lo denuncié y, lamentablemente, los agentes de policía no manejaron mi caso correctamente y no hicieron el trabajo que se suponía que debían hacer”, dijo Meraz. “Así que todo este tiempo pensé que estaba abierto y pensé que la aplicación de la ley estaba tardando una eternidad porque la gente decía que la aplicación de la ley tarda una eternidad.

“Cuando tenía 17 años, mi prometido me llevó a comprobarlo y me dijeron: “Oh, está cerrado”. Quiero señalar que me dijeron que si hubiera venido más tarde, hubiera sido imposible (re)abrir porque, en ese momento, había un plazo de prescripción”.

Después de que Meraz llamó la atención sobre su caso, las autoridades reabrieron el caso y lo presentaron a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso, que acusó a Denney en 2018. La pandemia de COVID-19 y los problemas con la anterior administración del fiscal de distrito retrasaron el caso, dijo Hicks. .

“Las fuerzas del orden dejaron pasar el asunto al principio”, dijo Hicks. “Hubo algunos problemas relacionados con la pérdida de contacto y la falta de seguimiento por parte de las autoridades. Afortunadamente, Meraz hizo un seguimiento y regresó a las autoridades y dijo: “Oye, ¿qué pasó con mi caso?” Cuando lo hizo, las autoridades retomaron el caso nuevamente y lo llevaron a nuestra oficina”.

Hicks y su equipo llevaron el caso a juicio este mes.

“Estoy muy contento de que hayamos podido llevar este caso a juicio y conseguir justicia para la señora Meraz por todo lo que ha pasado”, dijo Hicks. “Ella ciertamente merece más justicia. Este hombre (Denney) que le hizo esto merece más tiempo, pero estamos muy contentos de que el jurado haya regresado y le haya dado una sentencia de prisión y que será un delincuente sexual registrado de por vida”.

Meraz dijo que sabe que muchas víctimas tienen miedo de hablar, pero necesitan buscar justicia.

“Sí, las estadísticas dicen que hay un 50-50 de posibilidades, pero yo fui parte de ese 50 por ciento... Sólo quiero decirles a todas las víctimas que no están solas”, dijo. “No tengas miedo. Avanza. Di tu verdad, cuenta tu historia, porque repito, no estás solo. Simplemente busca justicia”.