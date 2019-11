Julian Castro sigue en la carrera

El candidato presidencial demócrata Julián Castro anunció ayer por la mañana que alcanzó su objetivo autoimpuesto de recaudación de fondos de 800 mil dólares, cantidad que dijo necesitar para mantener viva su campaña y para tratar de calificar para los próximos dos debates.

El anuncio se produjo después de una rápida campaña de recaudación de dinero que comenzó el 21 de octubre. Días después de que su último informe mostrara que tenía menos de 700 mil dólares en el banco, Castro envió una súplica a los seguidores pidiéndoles que lo ayudaran a recaudar el dinero para la medianoche de Halloween o abandonaría su oferta de competir para llegar a la Casa Blanca.

“Una y otra vez, esta campaña ha desafiado las expectativas con el apoyo de un ejército de partidarios de base dedicados”, dijo el gerente de campaña Maya Rupert en un comunicado. “Establecimos una meta extremadamente ambiciosa para mantener la voz del secretario Castro en esta carrera, y nuestros partidarios cumplieron el desafío y entregaron uno de los mejores meses de la campaña hasta la fecha”.

La campaña dijo que recibió más de un millón durante el mes de octubre de casi 50 mil donantes y que fue el pasado jueves el mejor día de recaudación de fondos desde agosto. Con el dinero solidificado, la campaña de Castro dijo que planea impulsar los debates primarios demócratas de noviembre y diciembre, un objetivo elevado para una campaña que se ha visto envuelta en cifras de un solo dígito en las encuestas desde que ingresó a la carrera en enero.

En un último intento de recaudación de fondos el jueves por la noche, la directora política nacional de Castro, Natalie Montelongo, dijo a sus partidarios que estaban a menos de 20 mil dólares para alcanzar su objetivo.

“No tenía millones de dólares para empezar. Tampoco tenía una lista de correo electrónico masiva y no tenía la identificación de nombre que tienen la mayoría de los principales candidatos “, dijo Montelongo. “Desde el principio, esta campaña ha sido impulsada por un movimiento de base”.

Rupert también expresó su confianza en llegar a la etapa de debate a pesar de las probabilidades en contra de la campaña.

“Nos aseguraremos de que los asuntos de los que él es el único para hablar no se vean excluidos de una etapa de debate presidencial”, dijo Rupert.

Castro, el ex secretario de vivienda de Estados Unidos y ex alcalde de San Antonio, no es el primer candidato presidencial en presentar un objetivo de vida o muerte para permanecer en la carrera. El rival Cory Booker implicaba que a fines de septiembre se retiraría de la carrera si no recaudaba 1.7 millones de dólares en 10 días, un objetivo que también alcanzó.

A pesar de alcanzar su meta de recaudación de fondos Castro está lejos de satisfacer los requisitos para el quinto debate, que es el 20 de noviembre en Georgia. Las reglas del partido dicen que para calificar, un candidato debe tener 165 mil donantes únicos y recibir el 3% en cuatro encuestas (frente al 2 por ciento para los debates de otoño).

Si bien Castro ha acumulado los donantes necesarios para llegar al escenario, no tiene encuestas calificadas en su haber. La fecha límite para calificar para el próximo debate es el 13 de noviembre.