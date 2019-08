Juegan por las víctimas

Cerca de 4 mil personas lograron recaudar 16 mil dólares tras la realización del partido Leyendas del Futbol de El Paso, mismo que se llevó a cabo el pasado domingo en la cancha del Students Athletic Complex del Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD).

La intención del juego fue reunir a verdaderas leyendas del balompié de El Paso, para recaudar fondos a favor de los entrenadores locales que fueron mal heridos en los trágicos sucesos del pasado sábado 3 de Agosto.

“Fue grandioso encontrarnos con viejos amigos y recordar los días de gloria, pero sobre todo poder ayudar a los entrenadores Luis y Memo del Fusión FC quienes fueron los primeros en ser agredidos”, dijo Mike López, organizador del juego a beneficio.

Parte de la directiva del Fusion FC, un equipo de futbol infantil, se encontraba realizando una venta de aguas frescas y antojitos para recaudar fondos afuera del Walmart de Cielo Vista cuando se suscitó el ataque.

Fue este el motivo por el que la familia futbolística de El Paso se unió para apoyar a los heridos en su recuperación.

“Fue este nuestro momento para ayudar a la comunidad del futbol de la cual formamos parte y a la que amamos”, dijo Christopher López, directivo de la Asociación de Arbitros de Futbol del Sur de Texas.

El juego fue dirigido por Arturo Marrufo, árbitro profesional en retiro, quien dio el silbatazo inicial después de llevarse a cabo un desfile en el que participaron equipos representativos de las ligas de futbol de El Paso.

En la cancha el equipo con casacas oscuras se impuso por la mínima diferencia 4 goles a 3 a las playeras blancas, con buena participación de los “cracks” de ambas escuadras.

Daniel “Maleno Frías (Jaguares de Chiapas, Indios de Juárez y Patriotas de El Paso) anotó dos goles en el primer tiempo, demostrando su calidad, mientras Tito Moreira (Patriotas de El Paso) sumó el cuarto para la oncena ganadora.

Salvador “Chava” Mercado (Chivas de Guadalajara, Tiburones Rojos de Veracruz y Tigres de Ciudad Juárez) descontó en los cartones, mientras Mike Griego (Patriotas de El Paso y US Under 20), y Pablo Cabrera (Patriotas de El Paso) pusieron emocionante el encuentro, pero el tiempo no fue suficiente para mas.

Duke Keith, personalidad de la radio y voz de El Paso Locomotive y de los Patriotas de El Paso fue el encargado de narrar las acciones jugada a jugada, en una tarde donde incluso el precandidato presidencial Beto O’Rourke estuvo presente en las tribunas.

