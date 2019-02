Juarense, víctima de tiroteo fatal en Illinois

Una de las víctimas del tiroteo mortal del viernes en Aurora, Illinois –un suburbio de Chicago–, nació en Ciudad Juárez.

Vicente Juárez, de 55 años, es uno de los cinco trabajadores de la fábrica Henry Platt Co, que la Policía dice que fueron asesinadas por el empleado de la planta, Gary Martin, quien enfureció al saberse despedido.

Vicente Juárez, un asistente de almacén y operador de montacargas en Henry Pratt, era un abuelo atento y trabajador que siempre tenía tiempo para ayudar a los demás, dijeron sus vecinos al periódico Chicago Tribune.

“Fue uno de los tipos más agradables que hayas conocido”, dijo William Zigman, quien vive al lado de la familia de Juárez. “Fue un buen vecino”

Juárez vivía con su esposa, hija adulta y cuatro nietos en una subdivisión tranquila de Oswego. También tiene dos hijos adultos y otros cuatro nietos.

Autoridades consulares mexicanas confirmaron el deceso de Juárez, quien poseía la doble nacionalidad. Ofrecieron apoyo a la familia en caso de que desearan repatriar los restos mortales.

Docenas de familiares se reunieron en su casa el sábado antes de que la policía identificara públicamente a Juárez como una de las víctimas del tiroteo. Los familiares declinaron hacer comentarios, y les dijeron a los reporteros que aprecian la gran cantidad de apoyo, pero todavía están lidiando con el shock.

Nacido en Ciudad Juárez, México, Juárez tenía una familia numerosa y extensa que vivía en el área de Aurora y Oswego. Docenas de esos familiares lo recordaron como un hombre que cuidaba de su familia y era un empleado dedicado.

Miembros de la familia hablaron con el FBI y la Policía de Aurora el sábado como parte de la investigación, dijeron familiares.

Su sobrina Ariana Castro abrió una página de GoFundMe el sábado para ayudar a cubrir sus gastos funerarios. La página incluye una foto de Juárez con su esposa Leticia, y sus hijos.

"Como muchos de ustedes saben, Vicente era el jefe de su hogar y su familia dependía mucho de él", escribió Castro. "Sabemos que muchas otras familias también han sufrido una pérdida y apreciamos cualquier ayuda".

De hecho, los vecinos describieron a Juárez como pieza que unía a la familia, la única en la que todos se apoyaron en tiempos difíciles.

"Él es el patriarca de la familia", dijo la vecina Julie Zigman. "Todos lo admiraron".

Juárez también dirigió la guerra vecinal contra los dientes de león –maleza resistente en el pasto– cada verano, buscando constantemente la mejor manera de eliminar las malezas y compartiendo sus hallazgos con todos en la calle.

"Los dientes de león molestan a todos, pero realmente molestaron a Vicente", dijo William Zigman. "Siempre estaba tratando de vencerlos".

Cuando no luchaba contra los dientes de león, Juárez cuidaba meticulosamente su propio césped y se ofrecía con frecuencia a ayudar a sus vecinos a hacer lo mismo.

"El primer día que me mudé, me vio afuera trabajando en el patio y se ofreció a ayudar", dijo la vecina Joven Ang. “Cada vez que salía, me preguntaba si necesitaba ayuda. Ese es el tipo de persona que era ".