Jefe de Policía de Tucson, nominado para dirigir CBP

The Washington Post

Washington— El presidente Biden se está preparando para nominar al jefe de Policía de Tucson, Chris Magnus, como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y selecciona a un crítico de las políticas de inmigración de la administración Trump para dirigir la agencia federal de cumplimiento de la ley más grande del país, mientras se enfrenta al mayor aumento en dos décadas de migrantes que cruzan la frontera Suroeste.

Magnus ha dirigido el Departamento de Policía de Tucson desde 2016 y se ha asociado de manera prominente con el movimiento favorecido por el ala progresista del Partido Demócrata que enfatiza un modelo policial comunitario menos agresivo.

El nominado se opuso a los esfuerzos para hacer de Tucson una “ciudad santuario”, pero generalmente evitó la cooperación con las autoridades federales de Inmigración, lo que lo puso en desacuerdo con el sindicato de la Patrulla Fronteriza y con muchos de los agentes y funcionarios que estarían bajo su mando.

Magnus es uno de los seis nominados para puestos claves del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que la administración Biden anunció el lunes, según un funcionario de la Casa Blanca que confirmó las elecciones bajo condición de anonimato.

Biden también nominará a Ur Jaddou, ex asesor general de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), para dirigir la agencia, que es responsable de administrar el sistema de inmigración legal del país. Otras selecciones incluyen a Jon Meyer, ex abogado del DHS y del Departamento de Justicia, para ser abogado general del DHS, y John Tien, asesor del presidente Barack Obama en el Consejo de Seguridad Nacional, como subsecretario del DHS. Las selecciones fueron publicadas por primera vez por el New York Times.

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, calificó las selecciones como “extraordinarias” en un comunicado el lunes y dijo que espera que el Senado las confirme rápidamente. “Son profesionales altamente reconocidos y consumados con una profunda experiencia en sus respectivos campos”, dijo. “Juntos ayudarán a promover la misión del Departamento de Seguridad Nacional de garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

La administración Biden ha estado bajo una creciente presión para llenar los puestos de liderazgo vacantes en el DHS, particularmente mientras Mayorkas y su personal luchan por responder a una afluencia récord de menores no acompañados a lo largo de la frontera. El mes pasado, CBP detuvo a más de 172 mil migrantes, el total más alto en al menos 15 años.

En Tucson, Magnus dirigió un departamento con aproximadamente mil oficiales y personal de apoyo. Si se confirma, estaría a cargo de un personal 60 veces mayor en CBP, que incluye a la Patrulla Fronteriza (USBP), así como a la Oficina de Operaciones de Campo, cuyos oficiales uniformados de azul administran los puertos de entrada legales del país.

Las relaciones entre Magnus y la Patrulla Fronteriza han sido frías, según tres funcionarios actuales y anteriores de CBP, particularmente luego de un incidente en 2017 cuando la Policía de Tucson se negó a ayudar a la Patrulla Fronteriza después de que un sospechoso escapó de la custodia.

Los funcionarios sindicales de la Patrulla Fronteriza lo llamaron “un ingeniero social ultraliberal al que la ciudad de Tucson le dio una placa y un arma”, en una publicación de Facebook de 2018.

Magnus es miembro de la Fuerza de Tarea de Inmigración de la Aplicación de la Ley, que es socio del Foro Nacional de Inmigración y dice en su sitio web que la Policía local no debe participar en la aplicación de la ley migratoria federal.

Gil Kerlikowske, quien fue comisionado de CBP durante el segundo mandato de Obama, elogió la selección de Magnus.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo Kerlikowske. “Es un líder fuerte, reflexivo y silencioso, que es exactamente lo que CBP necesita. No podría estar más feliz por la organización”.

Magnus es hijo de un inmigrante de Oslo, Noruega, y creció en Lansing, Michigan. Comenzó su carrera policial en Michigan antes de desempeñarse como jefe de Policía en Fargo, Dakota del Norte, y Richmond, California. Sería el primer hombre abiertamente homosexual nombrado Comisionado de Aduanas y Patrulla Fronteriza.

Magnus es considerado un reformador y estuvo entre los líderes policiales que el año pasado condenaron el video que muestra al oficial de Policía de Minneapolis Derek Chauvin presionando su rodilla contra el cuello de George Floyd, un hombre afroamericano.

Magnus se burló del uso de la fuerza como “indefendible”. Chauvin ahora está siendo juzgado por la muerte de Floyd en ese incidente de mayo de 2020. Semanas más tarde, con protestas impulsadas por la muerte de Floyd que aún se extienden por todo el país, Magnus se ofreció a renunciar después de publicar un video que muestra a sus oficiales restringiendo a Carlos Ingram-López, un hombre hispano de 27 años, que murió bajo su custodia.

Magnus dijo que se estaba ofreciendo a renunciar para mostrar "mi voluntad de asumir la responsabilidad por estos errores". El administrador de la Ciudad luego rechazó su solicitud y permaneció en el puesto.