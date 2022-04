Jefe de Policía de Sunland Park es despedido por agredir a un detenido

Tras reprobar y lamentar el incidente de agresión, en el que se vio envuelto el jefe del Departamento de Policía Javier Guerra, en contra de un detenido, el alcalde de Sunland Park, Javier Perea reiteró el compromiso que tiene la ciudad para proteger a sus ciudadanos despidiéndolo.

Luego del despido de Guerra, quien tomó posición como jefe de la corporación en 2017, se nombró a Erick López, como jefe de policía de manera interina.

Sin abundar en detalles del hecho por estar bajo investigación de la Policía Estatal de Nuevo Mexico -NMSP-, Perea enfatizó su empeño por brindar la seguridad a todos y cada uno de los neomexiquenses. “La instrucción es clara: proteger a los ciudadanos”.

El ahora ex jefe de la corporación había estado bajo la licencia administrativa desde el día que incurrió el percance en el cual se le acusó de agredir a una persona bajo custodia y el cual quedó documentado en un video.

“A partir de ayer, 6 de abril de 2022, la Ciudad de Sunland Park ha despedido a su Jefe de Policía, Javier Guerra. La terminación sigue a una revisión cuidadosa de un incidente que ocurrió el 17 de marzo de 2022 y que fue grabado en video”, dio a conocer Michael Martínez, administrador de la Ciudad, en un escueto comunicado de prensa.

Y agrega: El mismo día que ocurrió el incidente, la Ciudad colocó al ex jefe en licencia administrativa e inició una investigación. La Ciudad no aprueba el comportamiento representado en el video. La investigación de la ciudad está en curso y no puede proporcionar más comentarios en este momento”, establece el escrito oficial.

De acuerdo al reporte emitido por la policía estatal de la Oficina de Investigación comenzó la averiguación sobre el incidente el pasado 24 de marzo, seis días después de haberse presentado la denuncia.

La indagatoria se centró en las acusaciones de agresión que involucraban al jefe de Policía de Sunland Park y a un individuo que estaba bajo la custodia del Departamento de Policía de Sunland Park.

Durante un par de semanas los agentes los investigadores reunieron todas y cada una de las pruebas, entrevistas e información relevantes para dar su veredicto y compartirlo con el Fiscal del Tercer Distrito Judicial.

No obstante el mismo día que ocurrió el incidente, la ciudad colocó a Guerra en licencia administrativa e inició una investigación interna para dar respuesta a la querella.

Los funcionarios del NMSP dijeron que presentarán sus pruebas y conclusiones a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Doña Ana.

Aunque el escándalo que sacude al Departamento de Policía no se conoce a detalle por el hecho de estar bajo investigación algunos residentes expresaron su interés por que se difunda el video que terminó con la carrera del ‘chief’ Guerra como le decían los vecinos.

“Muy triste que pasen este tipo de situaciones, pero a la vez que bueno que se hizo justicia y se haya castigado al jefe porque sienta un antecedente. Nadie tiene derecho a lastimar a una persona”, dijo un residente, quien solo se identificó como Carlos.

De igual forma otro de los vecinos del poblado reprobó el comportamiento del superior y pidió al resto de los agentes no seguir ese ejemplo. “Nadie esta por encima de la ley”, subrayó.

A pesar de que la propia corporación tiene por escrito la misión y la visión que deben seguir como servidores públicos el ‘jefe’ Guerra perdió el control y dejó de lado el brindar un servicio de excelencia.

“El Departamento de Policía de Sunland Park está comprometido con la justicia, la compasión y la excelencia mientras brinda servicios policiales de acuerdo con la ley y sensible a las prioridades y necesidades de las personas”, reza la visión de SLPPD.

Asimismo indica que su misión es brindar un excelente servicio para generar confianza, reducir el crimen, crear un ambiente seguro las 24 horas del día, siete días de la semana y los 365 días del año para mejorar la calidad de vida a la comunidad.